En fotos: Carlos Rottemberg presentó su temporada en Mar del Plata con Adrián Suar como “broche de oro” y plateas a $48.000

“Ese es el contrato. Ningún contrato en papel”, dijo Carlos Rottemberg antes de “poner el dedo” con Felipe Colombo y Julieta Savioli. Así selló, delante de LA NACION y de un grupo reducido de artistas, el acuerdo con los protagonistas de Regla de 3 simple, la comedia romántica que este verano llegará al Teatro Lido. El productor repite el gesto desde hace más de veinte años. En La Stampa, donde esta tarde reunió a los elencos de su temporada marplatense, volvió a darle a la palabra el peso de una firma.

Juli Savioli y Felipe Colombo "pusieron el dedo" para la obra Regla de 3 simple, con Carlos Rottemberg, en La Stampa Hernan Zenteno - La Nacion

Tres meses atrás, contó Rottemberg, la programación se armaba más despacio de lo habitual. Lo dijo en público y cree que esa franqueza ayudó a sumar elencos. “Decir la verdad garpa”, resumió en dialogo con este medio cuando este viernes presentó la que será su temporada número 49 consecutiva en Mar del Plata y a la que denominó Contracorriente. La alusión al posible mal clima por el fenómeno de El Niño le sirvió para hablar de lo que la ciudad puede ofrecer cuando el tiempo complica los planes de playa. “Quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, no menos”, sostuvo.

Carlos Rottemberg: "Decir la verdad, garpa" Hernan Zenteno - La Nacion

En el marco de su iniciativa Precios amigables, el empresario anunció que sus salas tendrán un sector de plateas a 48.000 pesos en todas las funciones, con todos los medios de pago, hasta el cierre de la temporada. Reconoció que para parte del público la cifra puede seguir siendo alta y explicó que sostenerla depende del acuerdo entre quienes hacen cada espectáculo.

Juan Gil Navarro y Julia Calvo, los protagonistas de Misery Hernan Zenteno - La Nacion

Suar vuelve a escena en Mar del Plata

La sorpresa de la tarde queda para el tramo final del verano. Adrián Suar volverá a actuar en la temporada marplatense con Sottovoce, la comedia que protagoniza junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, dirigida por Mariano Pensotti. La obra retomará sus funciones porteñas el 28 de enero y hará una pausa para presentarse en el Teatro Mar del Plata el 26, 27 y 28 de febrero y el 5, 6 y 7 de marzo. Después, el elenco volverá a Buenos Aires para sus últimas funciones.

“¡Vamos, vamos!, respondió Adrián Suar cuando Carlos Rottemberg le propuso llevar Sottovoce a Mar del Plata. Según el productor, Suar tiene con la ciudad un vínculo “fundamentalmente afectivo, más que profesional a veces”. Rottemberg reservó la comedia para fines de febrero y principios de marzo, cuando la cartelera de verano suele perder impulso. De ahí que la anunciara como el “broche de oro” de la temporada.

Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, muy entusiasmadas por llevar Las hijas a Mar del Plata Hernan Zenteno - La Nacion

La otra presencia de Suar en la cartelera será como director de Las hijas, que desembarcará el 1° de enero en el Teatro Atlas tras su paso por la calle Corrientes y una gira por la Argentina y Uruguay. En la comedia Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa interpretan a tres hermanas que se reúnen para decidir cómo cuidar a su madre, que padece los primeros síntomas de Alzheimer.

En La Stampa, las actrices hablaron con LA NACION de la confianza que construyeron durante la gira. “Nos llevamos rebien. Tenemos la capacidad de seguir pensando en la obra, de charlar entre nosotras, de poder decirle a la otra lo que pensamos”, contó Gamboa. Peña puso el acento en lo que todavía les pasa al salir a escena después de tantas funciones. “Cada noche la vivimos como una noche única”, dijo.

La doble despedida de Dayub y la llegada de Zahera

Mauricio Dayub eligió el Teatro Bristol para despedirse del público marplatense con El equilibrista y El amateur Hernan Zenteno - La Nacion

Mauricio Dayub eligió el Teatro Bristol para despedirse del público marplatense con El equilibrista y El amateur, esta última junto a Gustavo Luppi. Es la misma sala en la que comenzó el recorrido de El equilibrista en la ciudad. Según enumeró el actor, el unipersonal pasó por 100 ciudades de siete países, superó los 500.000 espectadores y llegó a 950 funciones en ocho años en cartel. “Hacer funciones en Mar del Plata para un actor es un sueño”, dijo Dayub, antes de desearles una buena temporada a todos los elencos.

El desembarco internacional será el del español Luis Zahera, que se presentará por primera vez en la ciudad con Chungo. Las primeras funciones anunciadas serán el 12 y 13 de enero en el Teatro Mar del Plata. El actor de Entrevías y As bestas envió un video para el encuentro. Sus productoras adelantaron que en el monólogo se ríe de sí mismo y cuenta anécdotas de su crianza en Galicia, junto a sus cuatro hermanas. También revelaron que ya hizo un pedido para cuando llegue a la costa. “Ya nos está pidiendo churros y alfajores”.

Luis Zahera hará temporada en Mar del Plata

Sorpresas, incorporaciones y propuestas divertidas

En el Lido, Leticia Brédice se sumará a Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe, con Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. Brédice contó que, cuando recibió la propuesta, le daba miedo volver al escenario, pero se dio cuenta que el teatro era sanador. “Esta profesión es una maravilla”, dijo. Héctor Díaz, director de la comedia, bromeó con que el encuentro en La Stampa era en realidad la fiesta de bienvenida de la actriz al elenco. En la misma sala estará Regla de 3 simple, de Hernán Krasutzky, con Colombo y Savioli como dos personas que llegan a una cita con ideas opuestas sobre qué hacer después de la tercera.

Leticia Brédice, se mostró alegre y emocionada por la oportunidad de hacer temporada en Mar del Plata Hernan Zenteno - La Nacion

En el Teatro Mar del Plata, César “Banana” Pueyrredón hará de Dios en La llamada, el musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo. La versión que dirige Juanse Rausch reúne a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani y Juli Castro, con una banda en vivo al frente de la marplatense Cami Suero. Y en el Bristol, desde el lunes 4 de enero, Natalie Pérez hará todos los lunes Las cosas maravillosas, la obra participativa de Duncan Macmillan que dirige Mey Scápola. “Es una experiencia teatral, como nos gusta decir acá en el equipo”, explicó la actriz.

César “Banana” Pueyrredón hará de Dios en La llamada Hernan Zenteno - La Nacion

Julia Calvo y Juan Gil Navarro llevarán Misery al Teatro América, con dirección de Manuel González Gil. La presentación de la adaptación de Stephen King tuvo su propio enredo. Uno de sus protagonistas había ido por error al Multiteatro y, al llegar a La Stampa, el viaje dio pie a la broma de seguir en taxi hasta la costa. “Llega el terror a Mar del Plata”, bromeó la protagonista.

A pura risa, el elenco de La función que sale mal, en La Stampa Hernan Zenteno - La Nacion

González Gil también dirige La función que sale mal, que llegará al Teatro Neptuno con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal, Dan Breitman, Sofía González Gil, Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci y Federico Ottone. Al presentar la comedia para toda la familia, el elenco prometió una función con “ocho pésimos actores” y resumió la paradoja con la que llega al verano. Si la función sale tan mal, es porque llevan dos años haciéndola muy bien.