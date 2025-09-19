LA NACION

En fotos: de los looks de Pampita y María Becerra en Madrid al homenaje de Juana Viale a Chile

Las argentinas se robaron todas las miradas en la Semana de la Moda de Madrid, donde hubo más de 800 invitados internacionales

En fotos: de los looks de Pampita y María Becerra en Madrid al homenaje de Juana Viale a Chile
Pampita y Valeria Mazza deslumbraron en la primera fila del desfile que Carolina Herrera organizó en la Plaza Mayor de Madrid para presentar su colección Primavera-Verano 2026 en el marco de la Semana de la Moda
Entre los más de 800 invitados de distintas partes del mundo hubo una marcada presencia argentina, como María Becerra, que lució un minivestido a lunares con una boina como complemento. La cantante posó muy sonriente junto a Pampita, una de las protagonistas del evento
La modelo y conductora argentina, que se destacó con un vestido strapless de falda irregular, también posó para las cámaras junto a Nicolás Furtado y el actor español Arón Piper, conocido por su papel en la serie de Netflix Élite
El uruguayo Nicolás Furtado apeló a su costado más fashionista y llevó una camisa a rayas semiabierta con mangas acampanadas y un jean con retazos de encaje
Luis Fonsi, impecable en un traje con apliques, dijo presente junto a su mujer, la modelo Águeda López, que eligió un minivestido de inspiración nupcial confeccionado en encaje floral
La pareja estuvo en la front row del desfile para apreciar las nuevas propuestas de Wes Gordon, el director creativo de la firma
La actriz española Aitana Sánchez-Gijón compartió la primera fila junto a Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández
Sebastián Yatra y la cantante estadounidense Becky G bromearon con unos claveles rojos entre sus dientes
Las actrices Alisha Boe (Por trece razones) y Lucy Hale (Pretty Little Liars) junto a Furtado y Piper
La it girl británica Alexa Chung posó en la alfombra rosa con un vestido confeccionado en jacquard de seda con estampa floral de Carolina Herrera
En la embajada de Chile en Argentina, Juana Viale fue invitada a las celebraciones patrias de ese país, con el que mantiene un fuerte lazo. Allí estuvo junto a Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros de la Nación, y Alejandro Goic, agregado cultural
En el acto, la actriz y conductora leyó a la audiencia el poema de Gabriela Mistral titulado “Recado a Victoria Ocampo, en la Argentina"
"Guarda libre a tu Argentina el viento, el cielo y las trojes; libre la Cartilla, libre el rezo, libre el canto, libre el llanto, el pericón y la milonga, libre el lazo y el galope ¡y el dolor y la dicha libres!", dice un fragmento del escrito incluido en el libro Tala de Gabriela Mistral, publicado por primera vez en Buenos Aires en 1938
