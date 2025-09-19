En fotos: de los looks de Pampita y María Becerra en Madrid al homenaje de Juana Viale a Chile
Las argentinas se robaron todas las miradas en la Semana de la Moda de Madrid, donde hubo más de 800 invitados internacionales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de Pampita Ardohain
Más leídas de Personajes
- 1
La reacción de Jimmy Kimmel luego de que levantaran su histórico programa
- 2
Quién es Jimmy Kimmel, el conductor suspendido por sus dichos sobre Charlie Kirk que estaba en la mira de Donald Trump
- 3
Amanda Seyfried redobló la apuesta, luego de tildar a Charlie Kirk de “odioso”: “¿Podemos ponernos de acuerdo?”
- 4
Pepe Cibrián denunció a la familia de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Lo que reclamo es mío, lo que me tienen que devolver”