En fotos: del desconocido costado navideño de Michelle Pfeiffer al look “diva de Hollywood” de Sydney Sweeney

Michelle Pfeiffer en la presentación de ¡Vaya Navidad!, la nueva comedia que podrá verse por la pantalla de Prime Video. En este film, dirigido por Michael Showalter, la actriz se pone en la piel de Claire Clauster, una madre que descubre una nueva forma de vivir la Navidad cuando su familia la olvida en un viaje

Andy Kropa� - Invision�