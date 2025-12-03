LA NACION

En fotos: del desconocido costado navideño de Michelle Pfeiffer al look “diva de Hollywood” de Sydney Sweeney

Estrenos, presentaciones, eventos... Cualquier oportunidad es buena para que las celebrities marquen tendencia con sus outfits

Sam Worthington, junto a su mujer Lara Worthington, en la premiere de Avatar: Fuego y Cenizas en el Teatro Dolby de Los Ángeles. En el film de James Cameron, el actor australiano interpreta a Jake Sully y comparte cartel con Zoe Saldaña, Oona Chaplin y Miles Quaritch
Sam Worthington, junto a su mujer Lara Worthington, en la premiere de Avatar: Fuego y Cenizas en el Teatro Dolby de Los Ángeles. En el film de James Cameron, el actor australiano interpreta a Jake Sully y comparte cartel con Zoe Saldaña, Oona Chaplin y Miles QuaritchVALERIE MACON - AFP
Mientras que el actor vistió de traje y corbata, la modelo impactó con un vestido con recortes y tajo profundo y stilettos con pulsera negros
Mientras que el actor vistió de traje y corbata, la modelo impactó con un vestido con recortes y tajo profundo y stilettos con pulsera negrosVALERIE MACON - AFP
Trinity Jo-Li Bliss, otra de las actrices del film, eligió un diseño a tono con la red carpet. Su vestido, realizado por Pamella Roland, se destacó por su frente en forma de flor y una amplia sobrefalda con cola
Trinity Jo-Li Bliss, otra de las actrices del film, eligió un diseño a tono con la red carpet. Su vestido, realizado por Pamella Roland, se destacó por su frente en forma de flor y una amplia sobrefalda con cola VALERIE MACON - AFP
Bliss, que interpreta a Tuk, aseguró que su personaje será más valiente y decidido en Avatar 3. A pesar de que es la miembro más joven de la familia Sully, Trinity estará dispuesta a todo para proteger a su gente
Bliss, que interpreta a Tuk, aseguró que su personaje será más valiente y decidido en Avatar 3. A pesar de que es la miembro más joven de la familia Sully, Trinity estará dispuesta a todo para proteger a su genteChris Pizzello - Invision
Bailey Bass, que está de regreso con su papel de Tsiyera, optó por los brillos para esta noche de estreno. Vestida por Giambattista Valli, la actriz aseguró que este modelo con detalles de marrón y verde la hizo sentir "radiante"
Bailey Bass, que está de regreso con su papel de Tsiyera, optó por los brillos para esta noche de estreno. Vestida por Giambattista Valli, la actriz aseguró que este modelo con detalles de marrón y verde la hizo sentir "radiante"VALERIE MACON - AFP
La actriz acompaño su vestido con un peinado recogido en una sofisticada trenza. "Quería que el cabello pareciera el del viejo Hollywood, como si a la gente negra se le hubiera permitido caminar por la alfombra", confesó
La actriz acompaño su vestido con un peinado recogido en una sofisticada trenza. "Quería que el cabello pareciera el del viejo Hollywood, como si a la gente negra se le hubiera permitido caminar por la alfombra", confesóVALERIE MACON - AFP
Oona Chaplin, la nieta del legendario Charles Chaplin, es la nueva villana de Avatar 3. La encargada de interpretar a Varang, la líder del Clan de las Cenizas, optó por el clásico color negro con este elegante vestido con volados
Oona Chaplin, la nieta del legendario Charles Chaplin, es la nueva villana de Avatar 3. La encargada de interpretar a Varang, la líder del Clan de las Cenizas, optó por el clásico color negro con este elegante vestido con volados Chris Pizzello - Invision
Michelle Pfeiffer en la presentación de ¡Vaya Navidad!, la nueva comedia que podrá verse por la pantalla de Prime Video. En este film, dirigido por Michael Showalter, la actriz se pone en la piel de Claire Clauster, una madre que descubre una nueva forma de vivir la Navidad cuando su familia la olvida en un viaje
Michelle Pfeiffer en la presentación de ¡Vaya Navidad!, la nueva comedia que podrá verse por la pantalla de Prime Video. En este film, dirigido por Michael Showalter, la actriz se pone en la piel de Claire Clauster, una madre que descubre una nueva forma de vivir la Navidad cuando su familia la olvida en un viajeAndy Kropa - Invision
Felicity Jones será Channing en esta película que tiene ciertos guiños a Mi pobre Angelito
Felicity Jones será Channing en esta película que tiene ciertos guiños a Mi pobre AngelitoAndy Kropa - Invision
La actriz deslumbró con un vestido strapless metalizado y joyas en plata
La actriz deslumbró con un vestido strapless metalizado y joyas en plataAndy Kropa - Invision
Chloe Grace Moretz, que encarna a Taylor, apostó por las estampas con este minidress en beige y negro. La actriz acompaño su propuesta con medias y stilettos negros
Chloe Grace Moretz, que encarna a Taylor, apostó por las estampas con este minidress en beige y negro. La actriz acompaño su propuesta con medias y stilettos negrosAndy Kropa - Invision
Al igual que Jones, Havana Rose Liu se vistió de gala para esta noche de estreno en Nueva York. Su vestido con corset y falda voluminosa corte "midi" acapararon todos los flashes. En esta comedia, la actriz le da vida a Lizzie Wang-Wasserman
Al igual que Jones, Havana Rose Liu se vistió de gala para esta noche de estreno en Nueva York. Su vestido con corset y falda voluminosa corte "midi" acapararon todos los flashes. En esta comedia, la actriz le da vida a Lizzie Wang-Wasserman ANGELA WEISS - AFP
Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Michelle Pfeiffer, Dominic Sessa y Felicity Jones son parte de esta película que invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad
Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Michelle Pfeiffer, Dominic Sessa y Felicity Jones son parte de esta película que invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la NavidadMICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sydney Sweeney deslumbró con un look al estilo "diva clásica de Hollywood" en la presentación de su nuevo thriller La empleada
Sydney Sweeney deslumbró con un look al estilo "diva clásica de Hollywood" en la presentación de su nuevo thriller La empleadaEvan Agostini - Invision
La actriz complementó su vestido, íntegramente bordado con cristales y detalles de strass, con una boa de plumas blancas que le imprimió un aire cinematográfico a su imagen
La actriz complementó su vestido, íntegramente bordado con cristales y detalles de strass, con una boa de plumas blancas que le imprimió un aire cinematográfico a su imagenEvan Agostini - Invision
Amanda Seyfried desfiló con un vestido rosa bebé hasta el piso y un choker de diamantes. La actriz, de 39 años, peinó su cabello con ondas suaves inspiradas en las divas de los años ’40, evocando a Veronica Lake
Amanda Seyfried desfiló con un vestido rosa bebé hasta el piso y un choker de diamantes. La actriz, de 39 años, peinó su cabello con ondas suaves inspiradas en las divas de los años ’40, evocando a Veronica LakeEvan Agostini - Invision
Seyfried y Sweeney son rivales en esta adaptación de la exitosa saga de thrillers psicológicos de Freida McFadden. En ella, Sydney interpreta a una joven de bajos recursos que acepta trabajar como empleada doméstica para un matrimonio adinerado encarnado por Amanda y Brandon Sklenar
Seyfried y Sweeney son rivales en esta adaptación de la exitosa saga de thrillers psicológicos de Freida McFadden. En ella, Sydney interpreta a una joven de bajos recursos que acepta trabajar como empleada doméstica para un matrimonio adinerado encarnado por Amanda y Brandon Sklenar Evan Agostini - Invision
Michele Morrone también dijo presente. El galán italiano, conocido por sus escenas subidas de tono en 365 días, demostrará que no sólo es una cara bonita al interpretar a Enzo en este thriller psicológico dirigido por Paul Fei
Michele Morrone también dijo presente. El galán italiano, conocido por sus escenas subidas de tono en 365 días, demostrará que no sólo es una cara bonita al interpretar a Enzo en este thriller psicológico dirigido por Paul Fei Evan Agostini - Invision
El italiano arrancó más de un suspiro al posar con un traje en gris perla y una camisa roja que despertó pasiones
El italiano arrancó más de un suspiro al posar con un traje en gris perla y una camisa roja que despertó pasionesEvan Agostini - Invision
