En fotos: de Jennifer Lawrence embarazada y enamorada a la salida de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone

Los días cálidos están a punto de terminar en el hemisferio Norte. Mientras disfrutan de temperaturas aun agradables, los famosos aprovechan para salir y pasear al aire libre.

En Nueva York, Jennifer Lawrence se mostró feliz y enamorada de su marido, Cooke Maroney. La actriz, que está transitando el segundo trimestre de su primer embarazo, decidió almorzar junto a su enamorado en Manhattan y dejar ver, por primera vez, la panza en todo su esplendor.

En la misma ciudad, Sophie Turner aprovechó para pasar un momento a solas con su hija, Willa, con quien almorzó al aire libre y Hugh Jackman cumplió con su rutina diaria de gimnasio, la cual le permite mantener el estado físico. A pocas cuadras, Jennifer Garner y su novio, John C. Miller, se dejaron ver por tercera vez desde que retomaron su relación mientras que el ex de la actriz, Ben Affleck, abandonaba la Gran Manzana junto a Jennifer Lopez tras participar de la premiere de la película The Last Duel.

En tanto, en la Costa Oeste de los Estados Unidos, Camila Morrone y Leonardo DiCaprio trataron de pasar inadvertidos mientras se dirigían a cenar al restaurante Giorgio Baldi, en Santa Mónica, pero fueron descubiertos por los paparazzi. Anya Taylor-Joy también quiso salir a cenar en Los Ángeles, y una vez que terminó de comer, se dedicó a fumar un cigarrillo y compartir una charla con una amiga.

Del otro lado del océano, en Londres, George y Amal Clooney acudían a la avant premiere de la película The Tender Bar y sonreían ante los fotógrafos.

George y Amal Clooney en la premiere de 'The Tender Bar' en Londres The Grosby Group

Jennifer Lawrence y su esposo, Cooke Maroney, se mostraron enamorados y felices por las calles de Nueva York The Grosby Group

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone trataron de mantener el perfil bajo mientras llegaban a cenar en Santa Mónica The Grosby Group

Sophie Turner disfrutó de un momento madre e hija junto a la pequeña Willa, en Nueva York The Grosby Group

Jennifer Garner y su novio, John C. Miller, en la ciudad de Nueva York The Grosby Group

Jennifer Lopez y Ben Affleck se retiran del hotel Mandarin en Nueva York después de pasar unos días en la Gran Manzana The Grosby Group

Mientras volvía del gimnasio, Hugh Jackman frenó a saludar a todos aquellos que lo paraban por las calles de Nueva York The Grosby Group