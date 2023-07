En fotos: de la cita de Shakira y el basquetbolista Jimmy Butler en Londres a la primera salida de Ricky Martin, tras su separación

escuchar

Este fin de semana, los paparazzi estuvieron a las corridas. Mientras que la final del torneo de Wimbledon se llenó de celebrities, Shakira tuvo una nueva cita con el jugador de la NBA Jimmy Butler, en medio de rumores de romance. En tanto, Ricky Martin disfrutó de un almuerzo junto a su amiga, la modelo española Esther Cañadas, en Marbella, después de anunciar su divorcio de Jwan Yosef, tras seis años de amor.

¿Nuevo romance?

Desde que se separó de Gerard Piqué, Shakira fue relacionada con varios famosos. El actor Tom Cruise, el piloto de fórmula uno Lewis Hamilton y en las últimas horas, el jugador de la NBA Jimmy Butler; con quien tuvo una cita en Londres.

Este fin de semana, la cantante fue vista en el Reino Unido disfrutando de una nueva fecha del torneo de Wimbledon, donde acudió a ver al tenista español Carlitos Alcaraz, quien finalmente se consagró al vencer al serbio Novak Djokovic. Si bien el jugador de los Miami Heat no estuvo presente en el estadio, sí se hizo eco del triunfo del deportista en las redes con gritos de alegría y regocijo por el resultado.

Y a las pocas horas Shakira y Butler cenaron en el mismo restaurante aunque, para despistar a los paparazzi presentes en el lugar, llegaron y salieron por separado con algunos minutos de diferencia. Tras comer sushi y disfrutar de algunos tragos durante tres horas y media, la colombiana fue acompañada por el séquito de seguridad del jugador de básquet hasta su automóvil.

Shakira saliendo de Novikov Restaurant & Bar en la capital londinense luego de compartir una cena con el jugador de la NBA Jimmy Butler Splash News/The Grosby Group

Con un look informal y una bandana en su cabeza, Jimmy Butler abandonó el lugar dos minutos después que la colombiana Splash News/The Grosby Group

“Se han visto unas cuantas veces, pero todo es muy nuevo y es demasiado pronto para hablar de algo más serio... Jimmy hace sonreír a Shakira y ella disfruta pasar tiempo con él”, le reveló una fuente a la revista US Weekly confirmando que algo pasa entre ellos.

Match Point

Shakira no fue la única que disfrutó de la final masculina de Wimbledon. Entre la tribuna se pudo ver a varias celebrities en este duelo final entre el madrileño y el serbio. Tal fue el caso de Brad Pitt, quién en medio de su disputa legal con Angelina Jolie, se tomó un respiro para disfrutar de buen tenis.

Con un look informal y anteojos estilo aviador, el actor que está por cumplir los 60 revolucionó con su presencia la platea y las redes sociales, que no pararon de bromear acerca de su joven aspecto. “¿Seguros que Benjamin Button es una historia inventada? Ese hombre no envejece”, escribió un internauta mientras otro lanzaba: “Es imposible estar así de bueno a esa edad. Ahí hay bótox o bisturí o es de otro planeta”.

Brad Pitt asistió a la final masculina de Wimbledon en Londres PA Media Group/The Grosby Group

Muy atento, el actor contrarrestó los nervios del partido comiendo papas fritas mientras no se perdía detalle junto al director Guy Ritchie, con quién bromeó durante todo el encuentro PA Media Group/The Grosby Group

Quienes también dijeron presente fueron los actores Raquel Weisz y Daniel Craig. Mientras que la actriz vistió un conjunto de blazer y pantalón en off white, su marido lució un elegante traje que combinó con una corbata al tono y un pañuelo rojo en su bolsillo muy al estilo James Bond.

La pareja, que lleva más de una década junta, arrasó con todas las miradas por ser los más elegantes y sofisticados de la platea PA Media Group/The Grosby Group

Hugh Jackman también fue parte de esta jornada deportiva. Tras abandonar el rodaje de Deadpool 3 por la huelga de actores, el actor se dejó ver en la tribuna junto a su esposa, Deborra Lee-Furnes con la que lleva más de dos décadas y tiene dos hijos en común.

Mientras Jackman se sumó a la tendencia del saco con remera, su mujer también optó por un look en blanco al igual que Raquel Weisz PA Media Group/The Grosby Group

La actriz Emma Watson disfrutó de esta velada acompañada por uno de sus hermanos, Alex Watson. Lo que más llamó la atención fue el look engamado que ambos eligieron en rosa y blanco. Mientras que la protagonista de Harry Potter eligió una camisa blanca y un pantalón rosa, Alex apostó por la misma gama cromática pero en versión traje. Es más, algunos dicen que los hermanos compartieron el mismo conjunto: él el saco y ella, los pantalones. “A menudo intenta mejorar mi armario en un intento de hacer que parezca más estiloso”, dijo Alex sobre su hermana. Algo que explica sus outfits en Wimbledon.

Emma sumó un sombrero playero para contrarrestar las altas temperaturas mientras que el actor y modelo lo hizo a través de unos anteojos súper cancheros que no se sacó durante todo el partido PA Media Group/The Grosby Group

Amor y relax

Heidi Klum y su marido, Tom Kaulitz se encuentran disfrutando de unas relajadas vacaciones en Cerdeña. Mientras que de día la pareja disfruta del sol y el mar en los paradores más top de la costa italiana, por las noches se los puede ver de restaurante en restaurante probando la gastronomía del lugar.

Mientras que la modelo lució su esbelta figura en un diminuto bikini en color rosa, su pareja optó por un traje de baño estampado. Los anteojos y las gorritas deportivas, sus aliados playeros para combatir las altas temperaturas Splash News/The Grosby Group

La pareja brinda por su amor con dos cervezas mientras se refresca en el mar Splash News/The Grosby Group

Livin’ la vida loca

Luego de anunciar su divorcio tras seis años de amor con su marido Jwan Yosef, Ricky Martin reapareció públicamente . Si bien hace unos días se mostró navegando junto a sus hijos mayores, en esta oportunidad el cantante disfrutó de una salida junto a la top model española Esther Cañadas.

Este reencuentro de amigos sucedió en la ciudad de Marbella, donde el cantante participó del Festival Starlite dando un show. Aunque se habían mostrado juntos el fin de semana en las redes sociales, los paparazzi los encontraron a la salida de un lujoso restaurante luego de compartir un rico almuerzo.

A pesar de su reciente separación. Ricky Martin se mostró paseando por Marbella junto a su amiga española Esther Cañadas. Mientras el cantante combinó una musculosa blanca con bermudas de jean, la modelo lució un mono en tonos pastel Jordi Martin/ Grosby Group

Ricky se mostró muy simpático ante los flashes que lo estaban esperando Jordi Martin/ Grosby Group

“Con Esther me siento muy cómodo y puedo dejar a un lado todas las inhibiciones si ella está a mi lado. Ella sí que es una gran estrella de la pasarela. Sin embargo, su perfecta figura no me intimida porque, entre otras cosas y ante todo, es mi gran amiga”, aseguró el boricua tiempo atrás quien mantiene un vínculo muy cercano con la ex Miss España desde 2011.