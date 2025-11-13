En fotos: de la gran noche de Carmen Maura al look de cuero y transparencias de Panam
La actriz española fue la gran protagonista de la avant premiere de Vieja Loca, el film de terror que la tiene como figura central; además, todos los famosos que dijeron presente en el estreno del film de Johnny Depp, Modigliani, tres días en Montparnasse
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña
- 2
La contundente decisión que tomó Amy Schumer y que sorprendió a todos
- 3
La China Suárez rompió el silencio: habló de Luzu, de su vínculo con Ángela Torres y también criticó a Vicuña
- 4
Florence Pugh contó el motivo por el que ya no habla de sus parejas: el ciberacoso que recibió su ex, Zach Braff