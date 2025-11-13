En fotos: de la gran noche de Carmen Maura al look de cuero y transparencias de Panam

Daniel Hendler y Carmen Maura posan con Santiago Mitre, uno de los productores de la película. Vieja Loca sigue la historia de Alicia, una mujer que padece un deterioro senil y que debe pasar una noche al cuidado de Pedro, la expareja de su hija, quien se encuentra de viaje. Al confundirlo con un antiguo amante, la estancia del hombre en el lúgubre caserón de su exsuegra se convertirá en una pesadilla sombría

Gerardo Viercovich - LA NACION