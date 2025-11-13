LA NACION

En fotos: de la gran noche de Carmen Maura al look de cuero y transparencias de Panam

La actriz española fue la gran protagonista de la avant premiere de Vieja Loca, el film de terror que la tiene como figura central; además, todos los famosos que dijeron presente en el estreno del film de Johnny Depp, Modigliani, tres días en Montparnasse

Joaquín Levinton optó por un original trench, Carmen Maura brilló con detalles dorados y Panam disfrutó de una noche de cine
Carmen Maura llegó al país para presentar Vieja loca, el film de terror que la tiene como protagonista junto a Daniel Hendler. La actriz fue la gran figura de la avant premiere que se realizó en el complejo Cinépolis de Recoleta
Daniel Hendler y Carmen Maura posan con Santiago Mitre, uno de los productores de la película. Vieja Loca sigue la historia de Alicia, una mujer que padece un deterioro senil y que debe pasar una noche al cuidado de Pedro, la expareja de su hija, quien se encuentra de viaje. Al confundirlo con un antiguo amante, la estancia del hombre en el lúgubre caserón de su exsuegra se convertirá en una pesadilla sombría
Miranda de la Serna, la actriz -y también la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas- disfrutó del film de terror en su gran noche de estreno
La actriz y modelo Belén Chavanne fue otra de las artistas locales que fue a ver Vieja loca el día de su estreno. El film, una coproducción argentino-española dirigido por Martín Mauregui, explora los vericuetos del abuso y la locura como materia prima
Johnny Depp causó furor el martes en el complejo Cinemark Palermo. La estrella de Hollywood viajó especialmente al país para el estreno de su última película como director, Modigliani, tres días en montparnasse
Con su ya clásico look (un pañuelo en el cuello y un sombrero de ala ancha) Depp se mostró muy cerca de Verónica Lozano. La conductora lo había tenido más temprano sentado en el living de su programa y además ofició de anfitriona de la estrella de Hollywood, quien mantiene una relación cercana con Jorge Corcho Rodríguez, su marido. Junto a ellos posó Riccardo Scamarcio, el protagonista del film
Panam combinó el cuero y las transparencias en un look total black
El periodista Diego Chavo Fucks no quiso perderse el film ni la posibilidad de estar un rato cerca de Johnny Deep
El cantante Joaquín Levinton dio la nota con un muy original trench tableado
Juanse llegó al Cinemark Palermo muy bien acompañado
La modelo y empresaria Jimena Cyrulnik también optó por un look total black: combinó una mini y un top strapless con unas botas texanas
El relacionista público Gaby Álvarez disfrutó el film de Johnny Depp y luego compartió las postales en su cuenta de Instagram
La periodista Barbie Simons con un look muy vanguardista en tono tiza
La actriz Julieta Ortega prefirió la comodidad para su noche de cine: lució un jean y un top con encaje que combinó con un blazer oversize
Floppy Tesouro apareció con un vestido lencero que resaltó su figura. Al evento fue con su pareja
El actor Agustín Sullivan disfrutó de la película dirigida por Johnny Depp que cuenta los días frenéticos del famoso pintor italiano en París
Mariana Arias eligió un outfit más primaveral para la ocasión: camisa con estampa floreada y mucho jean
El DJ y periodista Bobby Flores llegó al complejo de cines acompañado por su pareja
La presencia de Johnny Depp convirtió una avant premiere en un gran evento del que todos quisieron participar. El empresario Cristiano Rattazzi se dejó ver muy animado junto a su mujer, Gabriela Castellani
Donato de Santis dejó por un rato la supervisión de sus restaurantes y su rol de jurado en MasterChef para acudir a la avant premiere. Como Depp, también gusta de usar pañuelos en el cuello
El cantante Ivan Noble eligió como acompañante a su hijo Benito, fruto de su amor con Julieta Ortega
El actor y conductor Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, convirtieron la invitación en una salida romántica
Dante Ortega, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes que se dedica a la música y la actuación, feliz en el estreno del film de Johnny Depp
Con un look muy personal compuesto por un vestido en color chocolate y un blazer oversize, Lisa Cerati disfrutó del estreno del film de Depp
