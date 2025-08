En fotos: de la llegada de Kylie Minogue a la Argentina al sorpresivo show de Juanes en el subte

Después de 17 años, Kylie Minogue volvió a pisar suelo argentino. La cantante australiana llegó ayer por la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y pese al largo viaje y al operativo de seguridad dispuesto para cuidarla, no dudó en detenerse ante los fanáticos que la esperaban para firmar algunos autógrafos y sacarse una foto.

Alrededor de las 22, Minogue salió de la zona de arribos con una gran sonrisa. La artista -quien eligió para el vuelo un cómodo outfit verde compuesto por un jean holgado, una campera deportiva, zapatillas y una pequeña bandolera de cuero blanco- eligió ocultar los rastros del largo vuelo con unos lentes de sol negros.

Kylie Minogue se presentará este jueves con su Tension Tour en el Movistar Arena. En una noche que promete emoción, recorrerá toda su trayectoria, interpretará clásicos como “Can’t Get You Out of My Head” y temas de su nuevo álbum, Tension II.

La última vez que la superestrella australiana visitó el país fue en 2007, durante su Showgirl: The Homecoming Tour. En aquella ocasión, conquistó a miles de fanáticos argentinos. Ahora, con esta nueva gira, retorna a Buenos Aires para presentar sus flamantes éxitos -como el contagioso “Padam Padam”, una de las canciones más comentadas de su disco- y para repasar los grandes éxitos que marcaron su carrera.

Desde sus inicios a finales de los 80, Kylie vendió más de 80 millones de álbumes en todo el mundo y acumulado más de 5 mil millones de streams, consolidándose como una de las estrellas más importantes del pop global. La australiana es una de las cantantes más galardonadas: recibió cuatro premios BRIT, dos MTV Awards y dos Grammys, y es la única artista femenina en lograr que cinco de sus discos sean número uno en el Reino Unido durante cinco décadas consecutivas.

Juanes y un show único en la línea H

El martes por la mañana, Juanes rompió con la rutina de cientos de personas que caminaban por la Estación Santa Fe-Jáuregui de la línea H del Subte con un show sorpresa. Con los primeros acordes, el músico colombiano logró captar la atención. El evento tuvo lugar como parte del ciclo #EstaciónTMH, una iniciativa del medio digital Tu Música.

El inesperado recital arrancó con “Una noche contigo”. En ese momento, una multitud rodeó al cantautor y lo acompañó con la voz. Luego interpretó “Cuando estamos tú y yo”, el nuevo single que estrenó el fin de semana pasado. Para el cierre quedó “A Dios le pido”, lo que despertó el entusiasmo entre el público.

Entre gestos de asombro, aplausos y algunos pasos improvisados, la estrella colombiana brindó un adelanto de los recitales que dará en el país: el 28 de octubre se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 30 en el Arena Maipú de Mendoza y el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba. Durante su visita recorrerá sus temas más emblemáticos y compartirá las canciones de su último disco, Vida cotidiana.

