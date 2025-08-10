Lali Espósito contó la intimidad de su encuentro con Kylie Minogue: “Es una divina total”

Buenos Aires tuvo un encuentro mítico de divas del pop. Lali Espósito contó cómo fue su experiencia al conocer a Kylie Minogue tras su show en Buenos Aires y se rindió ante la simpatía y el cariño de la cantante australiana, que volvió al país después de 17 años con un espectáculo lleno de éxitos en el Movistar Arena. La autora de Fanático reveló detalles íntimos de la reunión que mantuvieron a través de un video de TikTok y despertó el frenesí de los fanáticos de la música en redes sociales.

Kylie volvió a Argentina tras muchos años y se entregó de lleno a su ferviente audiencia: cantó todos los clásicos, vistió una bata con los colores de la bandera argentina y se emocionó con público, que respondió con aplausos, carteles y un estadio iluminado por celulares. Una de las asistentes al show fue Lali, que vibró junto a sus amigos con las canciones de la australiana. Apenas finalizado el recital, la novia de Pedro Rosemblat escribió exaltada en su cuenta de X: “Es chiquita como yo, chicas. Hermosa, simpática y amorosa. Después les cuento todo”.

Lali contando cómo fue conocer a Kylie Minogue en su cuenta de X

Finalizado el concierto, ambas cantantes posaron sonrientes y abrazadas en los camarines, mostrando complicidad y admiración mutua. Minogue, además, compartió en redes un video donde destacaba un póster de Lali del Disciplina Tour, gesto que para la argentina fue inolvidable.

En su cuenta de Instagram, Lali le dedicó un tierno posteo a la diva y relató que la iniciativa de conocerse fue de Kylie, quien le escribió: “Maybe we will meet? (¿Nos conocemos?)”. A partir del mensaje, la argentina reconoció que “casi se desmaya” y destacó la simpatía, energía y calidez de la artista internacional. “Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo. Es tan amorosa, cool y enérgica. Estaba sorprendida y feliz con el público”, describió Lali en la publicación.

El cariñoso posteo que Lali le dedicó a Kylie en su cuenta de Instagram

Finalmente, Lali utilizó su cuenta de TikTok para contar los detalles más íntimos de este encuentro que dejó a los fanáticos del pop exultantes. Con un video de cuatro minutos, la argentina no se guardó nada y le dejó ver a sus 7.6 millones de seguidores los pormenores de la reunión de divas.

“Tiempo atrás, yo estaba en España, y como a todos mis ídolos, yo les comento las cosas que suben. Bueno, y en un día cualquiera que yo estaba ahí en las redes y había subido cosas de mi música, creo que Disciplina, no sé, recibo un ´Hi´ y unos corazones. Empezamos a charlar. Yo, por supuesto, dije: ´Kylie, I love you. Kylie, we love you. En Argentina we love you´. Yo chequeando con mis amigos alrededor si mi inglés estaba bien. Entonces cruzamos ahí unos mensajes, ella se notaba como en su forma de escribir y los iconitos, las cositas y los emojis que ponía, una cosa como muy de divina“, contó sobre el primer acercamiento en redes que tuvieron.

“Entonces, cuando llega a la Argentina el otro día, yo le mando un mensaje, pongo: ´Welcome to my country, bienvenida a la Argentina”. Le dije que le iba a ir a ver, que tenía ya como iba a ir con amigos, que tenía todo listo para ir a su concierto y me dice ´Bueno, ¿nos podemos conocer?´. Me pregunta, pregunta ella", siguió la cantante argentina su relato y reveló todos los detalles el encuentro que mantuvieron después del concierto de la australiana.

“Yo estaba como abajo en la zona de camarines y de pronto aparece ella recién bajada del escenario con una bata de la Argentina muy divina, muy simpática. Nos abrazamos, hablamos con las manitos agarradas. Yo me sorprendí de mi propio inglés, también quiero decir: ella un sol. Estaba feliz que por su público increíble de la Argentina, que la había pasado increíble, le desee suerte en su tour. Me dijo ´bueno, hablemos, sigamos hablando”. Ella divina, nos dimos un abrazo que jamás olvidaré“, aseguró.

Por último, contó “infidencias” de sus mensajes por redes sociales. “Me dice en un momento: ´Yo siento que tenemos la misma energía´. Cuando estábamos ahí hablando, qué sé yo, las manos, había como algo de primas, ya quisiera yo, ¿verdad? Pero bueno, ella me dijo eso y para mí es como el halago más hermoso que te pueden decir. Ella es un sol. Estuve en representación de todos los que la aman, o eso por lo menos siento. Es un privilegio haberla conocido. Es una divina total. Y eso, aguante Kylie, aguante la Argentina, aguante el pop", concluyó.

La reunión generó una ola de comentarios en internet, con fanáticos que celebraron el momento, las proclamaron “madres del pop” y pidieron una colaboración. Minogue, por su parte, compartió imágenes de su estadía en Buenos Aires, desde paseos por Caminito hasta guiños a los colores celeste y blanco.

Lali disfrutando del show de Kylie Minogue

Durante el show, Lali compartió una serie de videos, donde se la vio con amigos, entre ellos, Juliana Gattas, cantante de Miranda! y su compañera del jurado en La Voz Argentina (telefe). “Las amo”, le escribió la compañera de Ale Sergi en el posteo. De esta manera, las artistas disfrutaron del recital, que incluyó grandes clásicos como The Loco-Motion, In Your Eyes y Can’t Get You Out Of My Head, entre otros grandes hits.