LA NACION

En fotos: de la noche de Campi y la Chepi al beso de Florencia Bertotti y la presencia de Yuyito

La función de prensa de Papá por siempre, la adaptación teatral de la famosa película de Robin Williams, convocó a varias figuras del mundo del espectáculo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Anoche tuvo su función de prensa la obra Papá por siempre y varias figuras dijeron presente en el Teatro Liceo
Anoche tuvo su función de prensa la obra Papá por siempre y varias figuras dijeron presente en el Teatro LiceoLA NACION
La noche del martes fue muy especial para Martín “Campi” Campilongo y Dani “la Chepi”: la dupla de actores presentó anoche en el Teatro Liceo la obra Papá por siempre, la adaptación teatral de la famosa película de 1993 protagonizada por Robin Williams que se convirtió en un clásico para toda la familia
La noche del martes fue muy especial para Martín “Campi” Campilongo y Dani “la Chepi”: la dupla de actores presentó anoche en el Teatro Liceo la obra Papá por siempre, la adaptación teatral de la famosa película de 1993 protagonizada por Robin Williams que se convirtió en un clásico para toda la familiaGerardo Viercovich - LA NACION
Florencia Bertotti, productora artística de la obra, fue otra de las protagonistas del evento y se mostró feliz durante la función de prensa. Para la foto posó con su pareja, el actor Federico Amador
Florencia Bertotti, productora artística de la obra, fue otra de las protagonistas del evento y se mostró feliz durante la función de prensa. Para la foto posó con su pareja, el actor Federico AmadorGerardo Viercovich - LA NACION
Mientras Javier Milei se encontraba en Mar del Plata sobre el escenario con Fátima Florez, Amalia Yuyito González se dejó ver espléndida en el estreno de Papá por siempre. La conductora lució un pantalón en color plata y un top negro y no pudo evitar que le preguntaran por su ex
Mientras Javier Milei se encontraba en Mar del Plata sobre el escenario con Fátima Florez, Amalia Yuyito González se dejó ver espléndida en el estreno de Papá por siempre. La conductora lució un pantalón en color plata y un top negro y no pudo evitar que le preguntaran por su ex Gerardo Viercovich - LA NACION
Paula Morales y Fabián Vena no dudaron en posar con la imagen de los personajes de la obra de fondo. Ella optó por un vestido fresco en color beige, mientras que él acompañó, sobrio, con una camisa blanca y un pantalón negro
Paula Morales y Fabián Vena no dudaron en posar con la imagen de los personajes de la obra de fondo. Ella optó por un vestido fresco en color beige, mientras que él acompañó, sobrio, con una camisa blanca y un pantalón negroGerardo Viercovich - LA NACION
Osvaldo Laport y Viviana Sáez no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de la obra que cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro. Ambos con looks monocromáticos, sonrieron para los flashes
Osvaldo Laport y Viviana Sáez no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de la obra que cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro. Ambos con looks monocromáticos, sonrieron para los flashesGerardo Viercovich - LA NACION
Luego del éxito rotundo de La sirenita, Albana Fuentes se sumó a Papá por siempre con el personaje de Lydia, la hija mayor de Miranda (el personaje de la Chepi) y Daniel (Campi)
Luego del éxito rotundo de La sirenita, Albana Fuentes se sumó a Papá por siempre con el personaje de Lydia, la hija mayor de Miranda (el personaje de la Chepi) y Daniel (Campi)Gerardo Viercovich - LA NACION
Además de compartir pantalla en La cocina rebelde, los cocineros y conductores Jimena Monteverde y Coco Carreño son muy amigos y compinches. Por eso decidieron ir juntos a ver Papá por siempre
Además de compartir pantalla en La cocina rebelde, los cocineros y conductores Jimena Monteverde y Coco Carreño son muy amigos y compinches. Por eso decidieron ir juntos a ver Papá por siempreGerardo Viercovich - LA NACION
Flor Otero y Germán Tripel, dos grandes figuras de la comedia musical vernácula, compartieron la salida con su hija Nina
Flor Otero y Germán Tripel, dos grandes figuras de la comedia musical vernácula, compartieron la salida con su hija NinaGerardo Viercovich - LA NACION
Flor Otero y Nina se cruzaron con María Fernanda Callejón y Giovanna, su hija, y sin dudarlo posaron todas juntas para la foto. En cuanto al look, cada una hizo gala de su propio estilo
Flor Otero y Nina se cruzaron con María Fernanda Callejón y Giovanna, su hija, y sin dudarlo posaron todas juntas para la foto. En cuanto al look, cada una hizo gala de su propio estiloGerardo Viercovich - LA NACION
María Fernanda Callejón -quien se luce todas las mañanas en el panel del programa de Moria Casán en eltrece- y Giovanna engamaron sus outfits: fueron con conjuntos sastreros de pantalón, chaleco y saco, pero cada una con un color distinto
María Fernanda Callejón -quien se luce todas las mañanas en el panel del programa de Moria Casán en eltrece- y Giovanna engamaron sus outfits: fueron con conjuntos sastreros de pantalón, chaleco y saco, pero cada una con un color distintoGerardo Viercovich - LA NACION
Callejón vivió el evento como una fan más: además de recorrer la alfombra roja, se mezcló entre el público para sacarle fotos a los protagonistas de la obra
Callejón vivió el evento como una fan más: además de recorrer la alfombra roja, se mezcló entre el público para sacarle fotos a los protagonistas de la obraGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre espléndida y elegante, Nora Cárpena lució un conjunto liviano de gasa que combinó con zapatos y accesorios en color dorado y unos importantes aros
Siempre espléndida y elegante, Nora Cárpena lució un conjunto liviano de gasa que combinó con zapatos y accesorios en color dorado y unos importantes arosGerardo Viercovich - LA NACION
Luego de cerrar un ciclo como panelista de Bendita y con el nuevo programa de Beto Casella en América en su horizonte, Alejandra Maglietti se tomó una noche para disfrutar del teatro
Luego de cerrar un ciclo como panelista de Bendita y con el nuevo programa de Beto Casella en América en su horizonte, Alejandra Maglietti se tomó una noche para disfrutar del teatroGerardo Viercovich - LA NACION
Fer Dente y Pablo Turturiello, ambos muy correctos de camisa y pantalón, compartieron su amor y sonrieron para los camarógrafos
Fer Dente y Pablo Turturiello, ambos muy correctos de camisa y pantalón, compartieron su amor y sonrieron para los camarógrafosGerardo Viercovich - LA NACION
La familia de Campi estuvo allí para apoyar al actor en su debut teatral: Denise Dumas y sus hijos no solo lo aplaudieron desde sus butacas, sino que, además, se permitieron posar junto a la estrella de la obra muy divertidos
La familia de Campi estuvo allí para apoyar al actor en su debut teatral: Denise Dumas y sus hijos no solo lo aplaudieron desde sus butacas, sino que, además, se permitieron posar junto a la estrella de la obra muy divertidosGerardo Viercovich - LA NACION
El humorista Sebastián Presta también eligió el decorado especial para las fotos y la icónica escoba del personaje de Daniel para la típica foto de prensa
El humorista Sebastián Presta también eligió el decorado especial para las fotos y la icónica escoba del personaje de Daniel para la típica foto de prensaGerardo Viercovich - LA NACION

Saludos, abrazos y besos

Encantado por el show, el productor, bailarín, actor y coreógrafo felicitó a Campi luego de la función
Encantado por el show, el productor, bailarín, actor y coreógrafo felicitó a Campi luego de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Denise Dumas, muy estilo coquette con un top negro y una falda de volados rosas, se detuvo junto a su hija en los pasillos para intercambiar algunas palabras con Julia Zenko, otra de las artistas invitadas al estreno
Denise Dumas, muy estilo coquette con un top negro y una falda de volados rosas, se detuvo junto a su hija en los pasillos para intercambiar algunas palabras con Julia Zenko, otra de las artistas invitadas al estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
Julia Zenko también se tomó el tiempo de felicitar a la Chepi por su debut al frente de una comedia musical
Julia Zenko también se tomó el tiempo de felicitar a la Chepi por su debut al frente de una comedia musicalGerardo Viercovich - LA NACION
El tierno beso que Denise Dumas le regaló a Campi luego de la función. La actual panelista de LAM, confesó el actor, es: "La mujer de mi vida". Con ella comparte dos hijos, Emma y Francesca, además de los dos que la actriz tuvo con su anterior pareja, Isabella y Santino
El tierno beso que Denise Dumas le regaló a Campi luego de la función. La actual panelista de LAM, confesó el actor, es: "La mujer de mi vida". Con ella comparte dos hijos, Emma y Francesca, además de los dos que la actriz tuvo con su anterior pareja, Isabella y SantinoGerardo Viercovich - LA NACION
También hubo beso para Flor Bertotti: superado el estreno, la actriz y productora recibió un mimo de Amador
También hubo beso para Flor Bertotti: superado el estreno, la actriz y productora recibió un mimo de AmadorGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Dakota Johnson se mostró de la mano con un músico en Los Ángeles
    1

    ¿Otra vez enamorada?: Dakota Johnson se mostró de la mano con un músico en Los Ángeles

  2. Trabajó con Tom Hanks y Dennis Quaid, fue una exitosa actriz en los 80 pero una tragedia y el propio sistema la alejó de Hollywood
    2

    Trabajó con Tom Hanks y Dennis Quaid, fue una exitosa actriz en los 80 pero una tragedia y el propio sistema la alejó de Hollywood

  3. Grandes esperanzas: un rodaje audaz, un director que incomodó a Ethan Hawke y la rotunda decisión de Gwyneth Paltrow
    3

    Grandes esperanzas: un rodaje audaz, un director que incomodó a Ethan Hawke y la rotunda decisión de Gwyneth Paltrow

  4. María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”
    4

    María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”