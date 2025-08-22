Pedro Pascal contó a qué se dedicaría si no fuera actor y fue muy sincero: “Me enamoraría de algunos pacientes”

Pedro Pascal es hoy una de las figuras más queridas y cotizadas de Hollywood, pero su camino hasta la fama estuvo lleno de obstáculos. Antes de consagrarse en series como The Last of Us o convertirse en parte del universo Marvel con Los Cuatro Fantásticos, el actor chileno atravesó años de incertidumbre, trabajos menores en televisión y crisis personales que lo hicieron replantearse su futuro en la pantalla grande.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, el galán del momento recordó que durante gran parte de su juventud sintió que nunca llegaría a consolidarse en la industria. “A los 30 se suponía que tendría una carrera. Después de los 29, sin carrera, significaba que estaba acabado, definitivamente”, confió.

A sus 50 años el actor es uno de los más reconocidos de Hollywood (Foto: Instagram @pascalispunk)

El intérprete comenzó con pequeños papeles, como su recordado cameo en Buffy, la cazavampiros. El pago que le dieron por ese trabajo llegó en un momento crítico de su vida, en el que solo le quedaban siete dólares en el banco y estaba a punto de abandonar sus sueños. A su vez, hacía muy poco que había perdido a su madre en circunstancias trágicas, un golpe que lo marcó para siempre.

“Constantemente me preguntaba si debía dejarlo todo”, admitió. Entre las opciones que barajaba estaban dedicarse a dar clases de teatro o estudiar enfermería. “Probablemente, me enamoraría de algunos pacientes, así que quizás no era el mejor plan”, bromeó con sinceridad sobre aquella alternativa que llegó a considerar. Una de las razones por las que también consideró ser profesional de la salud es porque su padre es un médico especializado en reproducción y su mamá fue psicóloga infantil.

Los grandes sostenes emocionales de Pedro Pascal cuando quería bajar los brazos

Su hermana mayor, Javiera Balmaceda, quien se desempeña como ejecutiva en Amazon Studios, recordó en aquella nota cómo lo apoyaron en esos años de dudas. “Cuando Pedro decía ‘voy a la escuela de enfermería’ o ‘voy a ser profesor de teatro’, nosotros respondíamos: ‘¡No, no, no! ¡Eres demasiado bueno!’”. Y agregó: “Quería ser actor desde los cuatro años. Lo único que nunca le permitimos fue que se rindiera”.

Hoy, a los 50 años de edad, Pascal asegura que su mirada sobre la fama y su carrera cambió totalmente. “Al llegar a los 40 me sentí adulto y empoderado. Con cincuenta me sentí mucho más vulnerable. ¡Qué locura que un hombre de 50 años tenga toda esta atención!”, reconoció con humor a Esquire.

Pedro Pascal y Sarah Pulson son amigos desde la universidad (Foto: Instagram @pascalispunk)

Otra de las personas que más apoyó al actor en sus comienzos fue su mejor amiga, Sarah Paulson. La actriz conoció a Pascal en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 1993 y, para que nunca bajara los brazos, mientras perseguía sus sueños, lo ayudó en gran cantidad de oportunidades económicamente.

“Lo ha hablado públicamente, pero a veces le daba mis viáticos de un trabajo para que tuviera dinero para mantenerse”, dijo Paulson. “Solo quieres que triunfe. Y eso, para mí, es señal de una gran estrella de cine”, analizó la estadounidense que nunca dejó de confiar en el potencial de su amigo.