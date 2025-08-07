LA NACION

En fotos: de los días de playa de Jessica Alba y su hijo al chapuzón de la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow

La actriz y empresaria disfrutó de un día soleado en las costas de Miami junto a Hayes, fruto de su amor con Cash Warren, su ex. Mientras tanto. Apple Martin presumió de su figura en Los Hamptons

Apple, la hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, se divirtió en la playa de Los Hamptons
Apple, la hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, se divirtió en la playa de Los HamptonsInstar Images/The Grosby Group
Luego de que circularan rumores de un nuevo amor en su vida, Jessica Alba fue vista junto a su pequeño hijo Hayes Alba Warren, de 7 años, y una amiga en las playas de Miami Beach. La actriz de 44 años -y madre de dos chicos más fruto de su amor con Cash Warren- lució una bikini de estampado de leopardo que resaltó su figura, un pareo azul y una gorra a tono
Alba decidió combatir el sofocante calor que se apoderó del paraíso tropical de Florida con un divertido plan familiar: jugó con su hijo, charló con sus amigas y pasó un buen rato descansando fuera del alcance del sol. Luego todos juntos regresaron al hotel
Mientras Hayes nadaba y jugaba en el mar, Alba aprovechó para relajarse en una de las exclusivas cabañas VIP del resort de lujo frente al mar donde se hospeda y pasar un rato con su celular
Como parte de un evento promocional, Selena Gomez y Benny Blanco participaron de una clase de repostería enfocada en el tiramisú. Luego de la divertida experiencia, los paparazzi fotografiaron a la pareja cuando salían del lugar
Lindsay Lohan viajó hasta Australia para la première de Un viernes de locos en Sidney. La actriz, hoy en el centro de atención por su gran regreso a escena, aprovechó la oportunidad y convirtió el viaje de trabajo en una aventura familiar. Ayer visitó el famoso Zoológico Taronga junto a su esposo Bader Shammas y su pequeño hijo Luai
Apple disfrutó la playa de Los Hamptons y no dudó a la hora de meterse al mar y jugar con las olas. La joven, de 21 años, deslumbró con una bikini triangular de cuadros vichy
Para la tarde de sol Apple Martin eligió la compañía de un hombre del que no trascendió la identidad. Tampoco el vínculo que mantiene con la hija de las reconocidas celebridades
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llegó a California. Enfundada en un traje blanco estilo country, Shakira cautivó al público, que la acompañó en el SoFi Stadium de Inglewood mientras interpretaba sus más famosos hits
