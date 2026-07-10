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En fotos: de los mimos al sol de Camila Morrone con su novio a la elegante pausa de Matt Damon con Luciana Barroso

Entre vacaciones de lujo, romances, estrenos y eventos exclusivos, las principales figuras de Hollywood volvieron a captar todas las miradas

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Camila Morrone y su novio, el director Cole Bennett, disfrutaron de una jornada de playa durante sus vacaciones en el Mediterráneo. La pareja se mostró muy cómplice dentro del agua, donde compartió abrazos y gestos de cariño
Camila Morrone y su novio, el director Cole Bennett, disfrutaron de una jornada de playa durante sus vacaciones en el Mediterráneo. La pareja se mostró muy cómplice dentro del agua, donde compartió abrazos y gestos de cariñoGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Morrone y Bennett fueron captados durante un día de playa en Porto Ercole, Italia, donde compartieron abrazos, besos y un baño en el mar. La actriz de origen argentino, que mantuvo una relación con Leonardo DiCaprio entre 2017 y 2022, atraviesa un gran presente profesional en Hollywood tras protagonizar la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder y participar en la nueva temporada de El infiltrado
Morrone y Bennett fueron captados durante un día de playa en Porto Ercole, Italia, donde compartieron abrazos, besos y un baño en el mar. La actriz de origen argentino, que mantuvo una relación con Leonardo DiCaprio entre 2017 y 2022, atraviesa un gran presente profesional en Hollywood tras protagonizar la serie de Netflix Algo terrible está a punto de suceder y participar en la nueva temporada de El infiltradoGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Jessica Alba y Danny Ramírez aprovecharon el verano europeo para relajarse en la isla de Giglio. La pareja fue fotografiada entre paseos en barco, deportes acuáticos y un día de playa en la costa italiana
Jessica Alba y Danny Ramírez aprovecharon el verano europeo para relajarse en la isla de Giglio. La pareja fue fotografiada entre paseos en barco, deportes acuáticos y un día de playa en la costa italianaGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Entre abrazos y miradas cómplices, la pareja compartió un momento de intimidad a bordo. La protagonista de Los 4 Fantásticos y el actor de Capitán América: Un nuevo mundo dejaron en claro que su relación, iniciada en julio de 2025, continúa a paso firme
Entre abrazos y miradas cómplices, la pareja compartió un momento de intimidad a bordo. La protagonista de Los 4 Fantásticos y el actor de Capitán América: Un nuevo mundo dejaron en claro que su relación, iniciada en julio de 2025, continúa a paso firme Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
En medio de la maratónica presentación mundial de La Odisea, la película de Christopher Nolan que lo tiene como protagonista, Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso, fueron vistos almorzando en L'Avenue durante la Semana de la Moda de París, en Francia. El actor y la argentina llevan más de dos décadas juntos y tienen tres hijas en común, además de Alexia, la hija mayor de Barroso.
En medio de la maratónica presentación mundial de La Odisea, la película de Christopher Nolan que lo tiene como protagonista, Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso, fueron vistos almorzando en L'Avenue durante la Semana de la Moda de París, en Francia. El actor y la argentina llevan más de dos décadas juntos y tienen tres hijas en común, además de Alexia, la hija mayor de Barroso. Grosby Group - Splash News/The Grosby Group
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Jennifer Lopez asistió al desfile de la colección de Alta Costura otoño-invierno 2026/2027 de Celia Kritharioti durante la Semana de la Moda de París. La estrella deslumbró con un vestido bordado con cristales y transparencias, de profundo escote, que completó con un imponente abrigo de plumas blancasBEHROUZ MEHRI - AFP
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Anya Taylor-Joy fue fotografiada en las calles de Londres con un vestido midi color marfil de FFORME y sandalias de Giuseppe Zanotti. La actriz viene de protagonizar The Gorge y a mediados de este mes también estrenará la serie Lucky, producida por Apple TV+Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group
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Jennifer Garner deslumbró con un elegante vestido sin mangas durante la presentación de The Five-Star Weekend en Los Ángeles. La actriz encabeza el elenco de la adaptación de la novela de Elin Hilderbrand, uno de sus proyectos televisivos más importantes de los últimos añosKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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