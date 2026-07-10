En fotos: de los mimos al sol de Camila Morrone con su novio a la elegante pausa de Matt Damon con Luciana Barroso

En medio de la maratónica presentación mundial de La Odisea, la película de Christopher Nolan que lo tiene como protagonista, Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso, fueron vistos almorzando en L'Avenue durante la Semana de la Moda de París, en Francia. El actor y la argentina llevan más de dos décadas juntos y tienen tres hijas en común, además de Alexia, la hija mayor de Barroso.

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