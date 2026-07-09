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En fotos: de la romántica escapada de Jessica Alba al impactante look de Jennifer Lopez en París

La protagonista de Los 4 Fantásticos disfrutó del mar de La Toscana junto a Danny Ramírez, mientras tanto, la cantante acaparó todas las miradas en la capital francesa

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En Italia, Jessica Alba se mostró muy enamorada de su novio, el actor Danny Ramírez, y dejó en claro que la relación avanza con firmeza
En Italia, Jessica Alba se mostró muy enamorada de su novio, el actor Danny Ramírez, y dejó en claro que la relación avanza con firmezaBackgrid/The Grosby Group
Jessica Alba disfrutó de unos días de descanso junto a su novio, Danny Ramírez, en Porto Ercole, un pintoresco pueblo de la Toscana. La pareja aprovechó la escapada para tomar sol, nadar, leer y compartir charlas y gestos de cariño lejos de las obligaciones
Jessica Alba disfrutó de unos días de descanso junto a su novio, Danny Ramírez, en Porto Ercole, un pintoresco pueblo de la Toscana. La pareja aprovechó la escapada para tomar sol, nadar, leer y compartir charlas y gestos de cariño lejos de las obligacionesBackgrid/The Grosby Group
La protagonista de Los 4 Fantásticos y el actor de Capitán América: Un nuevo mundo dejaron en claro que su relación continúa a paso firme. Después de disfrutar de las aguas del Mar Tirreno aprovecharon las instalaciones del exclusivo Hotel Il Pellicano para degustar unos tragos
La protagonista de Los 4 Fantásticos y el actor de Capitán América: Un nuevo mundo dejaron en claro que su relación continúa a paso firme. Después de disfrutar de las aguas del Mar Tirreno aprovecharon las instalaciones del exclusivo Hotel Il Pellicano para degustar unos tragos Backgrid/The Grosby Group
Jessica Alba eligió para el día de playa una micro bikini en color chocolate que acentuó su figura. Completó el look con unos lentes de sol negros, aros de oro y varias pulseras haciendo juego
Jessica Alba eligió para el día de playa una micro bikini en color chocolate que acentuó su figura. Completó el look con unos lentes de sol negros, aros de oro y varias pulseras haciendo juegoBackgrid/The Grosby Group
Jessica Alba y Danny Ramírez comenzaron su relación en julio del año pasado, seis meses después de que la actriz anunciara su divorcio del productor Cash Warren. Desde entonces, se muestran inseparables y aprovechan cada oportunidad para compartir eventos, paseos y escapadas junto al mar
Jessica Alba y Danny Ramírez comenzaron su relación en julio del año pasado, seis meses después de que la actriz anunciara su divorcio del productor Cash Warren. Desde entonces, se muestran inseparables y aprovechan cada oportunidad para compartir eventos, paseos y escapadas junto al marBackgrid/The Grosby Group
Jennifer Lopez volvió a acaparar todas las miradas durante la Semana de la Moda de París. Apenas hizo su aparición en el desfile de Celia Kritharioti, la cantante y actriz deslumbró con un vestido lencero de profundo escote que se convirtió en uno de los looks más comentados de la jornada. A su lado, su hermana Lynda demostró que el estilo es una marca de familia
Jennifer Lopez volvió a acaparar todas las miradas durante la Semana de la Moda de París. Apenas hizo su aparición en el desfile de Celia Kritharioti, la cantante y actriz deslumbró con un vestido lencero de profundo escote que se convirtió en uno de los looks más comentados de la jornada. A su lado, su hermana Lynda demostró que el estilo es una marca de familiaBEHROUZ MEHRI - AFP
La diva del Bronx apostó por un vestido semitransparente en tono nude, cubierto de bordados, lentejuelas y cristales tornasolados que aportaron brillo al outfit sin perder sensualidad. La estola de plumas blancas completó un look digno de una diva de Hollywood
La diva del Bronx apostó por un vestido semitransparente en tono nude, cubierto de bordados, lentejuelas y cristales tornasolados que aportaron brillo al outfit sin perder sensualidad. La estola de plumas blancas completó un look digno de una diva de HollywoodBEHROUZ MEHRI - AFP
JLo ocupó la primera fila del desfile de Celia Kritharioti y demostró por qué no solo es una de las grandes figuras de Hollywood, sino también un ícono de la moda. La cantante completó su impactante estilismo con una larga melena de ondas suaves
JLo ocupó la primera fila del desfile de Celia Kritharioti y demostró por qué no solo es una de las grandes figuras de Hollywood, sino también un ícono de la moda. La cantante completó su impactante estilismo con una larga melena de ondas suavesBEHROUZ MEHRI - AFP
Otro de los looks para el recuerdo de Jenny from the Block. Tras una salida nocturna por París con su hermana, Jennifer Lopez deslumbró con un minivestido blanco y negro de líneas sofisticadas y respondió con una sonrisa a los fotógrafos que la esperaban a la salida del restaurante Girafe
Otro de los looks para el recuerdo de Jenny from the Block. Tras una salida nocturna por París con su hermana, Jennifer Lopez deslumbró con un minivestido blanco y negro de líneas sofisticadas y respondió con una sonrisa a los fotógrafos que la esperaban a la salida del restaurante GirafeBackgrid/The Grosby Group
Jennifer Garner posó junto a la dramaturga y guionista Bekah Brunstetter durante la premiere de The Five-Star Weekend, la nueva serie de Peacock que protagoniza. En la ficción interpreta a una reconocida influencer gastronómica que, tras la muerte de su esposo, reúne a sus amigas para un fin de semana que cambiará sus vidas
Jennifer Garner posó junto a la dramaturga y guionista Bekah Brunstetter durante la premiere de The Five-Star Weekend, la nueva serie de Peacock que protagoniza. En la ficción interpreta a una reconocida influencer gastronómica que, tras la muerte de su esposo, reúne a sus amigas para un fin de semana que cambiará sus vidasCHRIS DELMAS - AFP
Chloë Sevigny y West Duchovny compartieron la alfombra roja durante la première de The Five-Star Weekend. Sevigny apostó por un impactante vestido amarillo con detalles drapeados, un pronunciado tajo en la falda y una larga cola, mientras que Duchovny eligió un conjunto negro de inspiración lencera, con bermudas, saco sobre un corpiño a tono y stilettos
Chloë Sevigny y West Duchovny compartieron la alfombra roja durante la première de The Five-Star Weekend. Sevigny apostó por un impactante vestido amarillo con detalles drapeados, un pronunciado tajo en la falda y una larga cola, mientras que Duchovny eligió un conjunto negro de inspiración lencera, con bermudas, saco sobre un corpiño a tono y stilettosCHRIS DELMAS - AFP
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Mientras Chloë Sevigny posaba para los fotógrafos, su hijo Vanja, de 6 años, la observaba sentado a un costado de la alfombra roja. Vestido de negro y con una enorme sonrisa, el pequeño hizo su debut en una première acompañando a su mamáCHRIS DELMAS - AFP
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La imagen más emotiva de la velada la protagonizaron Chloë Sevigny y su hijo Vanja. Durante la sesión de fotos, el niño sostuvo con cuidado la larga cola del vestido de su mamá, un gesto que enterneció a los presentes y se convirtió en uno de los momentos más comentados del eventoCHRIS DELMAS - AFP
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Juliette Binoche fue una de las grandes figuras de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. La actriz francesa llegó al certamen para presentar En Nouse y cautivó con su elegancia característicaMICHAL CIZEK - AFP
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