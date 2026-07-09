En fotos: de la romántica escapada de Jessica Alba al impactante look de Jennifer Lopez en París
La protagonista de Los 4 Fantásticos disfrutó del mar de La Toscana junto a Danny Ramírez, mientras tanto, la cantante acaparó todas las miradas en la capital francesa
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LA NACION
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