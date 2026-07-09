En fotos: de la romántica escapada de Jessica Alba al impactante look de Jennifer Lopez en París

Jennifer Lopez volvió a acaparar todas las miradas durante la Semana de la Moda de París. Apenas hizo su aparición en el desfile de Celia Kritharioti, la cantante y actriz deslumbró con un vestido lencero de profundo escote que se convirtió en uno de los looks más comentados de la jornada. A su lado, su hermana Lynda demostró que el estilo es una marca de familia

BEHROUZ MEHRI - AFP