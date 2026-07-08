En fotos: de las vacaciones en Italia de Joe Jonas con su nueva novia al “manguerazo” de Shakira en Miami
Mientras el ex de Sophie Turner disfruta de unos días al sol en Europa, la estrella colombiana hizo un recreo en los ensayos para el show del entretiempo de la final del Mundial para combatir las altas temperaturas
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LA NACION
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