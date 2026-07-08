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En fotos: de las vacaciones en Italia de Joe Jonas con su nueva novia al “manguerazo” de Shakira en Miami

Mientras el ex de Sophie Turner disfruta de unos días al sol en Europa, la estrella colombiana hizo un recreo en los ensayos para el show del entretiempo de la final del Mundial para combatir las altas temperaturas

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Joe Jonas y su novia, Tatiana Gabrielle, de vacaciones en Portofino; la pareja está disfrutando del cálido verano italiano y fue fotografiada tomando algunos tragos en la piscina del hotel
Joe Jonas y su novia, Tatiana Gabrielle, de vacaciones en Portofino; la pareja está disfrutando del cálido verano italiano y fue fotografiada tomando algunos tragos en la piscina del hotel Backgrid UK/The Grosby Group
Mientras el cantante usó un traje de baño estampado, la modelo puertorriqueña lució un diminuto bikini rojo con argollas. Tatiana es la primera novia que Joe presenta tras su separación de la actriz Sophie Turner, con quien comparte a sus hijas Willa, de 5 años, y Delphine, de 3
Mientras el cantante usó un traje de baño estampado, la modelo puertorriqueña lució un diminuto bikini rojo con argollas. Tatiana es la primera novia que Joe presenta tras su separación de la actriz Sophie Turner, con quien comparte a sus hijas Willa, de 5 años, y Delphine, de 3Backgrid UK/The Grosby Group
Otra de las que no aguantó el calor fue Shakira. Antes de que la selección colombiana se enfrente a Suiza en octavos de final, la cantante pasó el fin de semana en las playas de Miami Beach, lugar donde reside desde su separación de Gerard Piqué. Después de un chapuzón, "la loba" se dio un "manguerazo" de agua fría para refrescarse
Otra de las que no aguantó el calor fue Shakira. Antes de que la selección colombiana se enfrente a Suiza en octavos de final, la cantante pasó el fin de semana en las playas de Miami Beach, lugar donde reside desde su separación de Gerard Piqué. Después de un chapuzón, "la loba" se dio un "manguerazo" de agua fría para refrescarseGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Su bikini rojo con flecos hizo que la intérprete de "Soltera" no pase desapercibida durante su estadía en la bahía
Su bikini rojo con flecos hizo que la intérprete de "Soltera" no pase desapercibida durante su estadía en la bahía Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Jennifer Lawrence fue vista en las calles de Nueva York con un estilo muy relajado. La actriz combinó unos pantalones negros con una campera coral de Roucha Janssen y una gorra vintage de la campaña de Bill Clinton–Al Gore en este look urbano
Jennifer Lawrence fue vista en las calles de Nueva York con un estilo muy relajado. La actriz combinó unos pantalones negros con una campera coral de Roucha Janssen y una gorra vintage de la campaña de Bill Clinton–Al Gore en este look urbanoGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
Sin aires de estrella, Lawrence recorrió Manhattan en una bicicleta de la ciudad. La ganadora del Oscar guardó su bolso con acabado de cocodrilo de color naranja neón en la canasta delantera antes de emprender su paseo sobre dos ruedas
Sin aires de estrella, Lawrence recorrió Manhattan en una bicicleta de la ciudad. La ganadora del Oscar guardó su bolso con acabado de cocodrilo de color naranja neón en la canasta delantera antes de emprender su paseo sobre dos ruedasGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
Catherine Laga'aia en la premiere mundial de Moana en el Hollywood Bowl de Los Angeles. La protagonista de este live action deslumbró con un vestido de la colección Pre-Fall 2026 de Cult Gaia. El estampado botánico azul y blanco, los volados y los recortes del diseño reflejaron a la perfección el espíritu tropical de esta historia
Catherine Laga'aia en la premiere mundial de Moana en el Hollywood Bowl de Los Angeles. La protagonista de este live action deslumbró con un vestido de la colección Pre-Fall 2026 de Cult Gaia. El estampado botánico azul y blanco, los volados y los recortes del diseño reflejaron a la perfección el espíritu tropical de esta historia VALERIE MACON - AFP
La actriz australiana acompañó esta propuesta con un make up en tonos nude y rosados y peinó su cabello con rizos; logrando un equilibrio perfecto entre su estilo juvenil y el glamour de la alfombra roja
La actriz australiana acompañó esta propuesta con un make up en tonos nude y rosados y peinó su cabello con rizos; logrando un equilibrio perfecto entre su estilo juvenil y el glamour de la alfombra rojaVALERIE MACON - AFP
Dwayne Johnson también dijo presente. El actor enfrentó las altas temperaturas de Los Ángeles con una camisa blanca transparente y un pantalón en color marfil, logrando un look desenfadado. "La Roca" sumó un lei de hojas frescas sobre los hombros que, en muchas culturas del Pacífico, simboliza la bienvenida, el respeto y la celebración
Dwayne Johnson también dijo presente. El actor enfrentó las altas temperaturas de Los Ángeles con una camisa blanca transparente y un pantalón en color marfil, logrando un look desenfadado. "La Roca" sumó un lei de hojas frescas sobre los hombros que, en muchas culturas del Pacífico, simboliza la bienvenida, el respeto y la celebraciónVALERIE MACON - AFP
Sarah Wyle, Frances Harper Wyle y Noah Wyle también fueron de la partida de este estreno que tuvo de todo: cultura, música y narración de cuentos polinesios
Sarah Wyle, Frances Harper Wyle y Noah Wyle también fueron de la partida de este estreno que tuvo de todo: cultura, música y narración de cuentos polinesios VALERIE MACON - AFP
John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, la productora Emma Thomas y el director Christopher Nolan posan en la avant premiere de La Odisea en Paris
John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, la productora Emma Thomas y el director Christopher Nolan posan en la avant premiere de La Odisea en ParisAurelien Morissard - AP
Zendaya impactó con un diseño de Louis Vuitton hecho a medida. Esta pieza -que incluyó un bolero corto a juego con detalles de encaje y volados en forma de caracol- requirió más de 800 horas para su confección. "Este diseño exclusivo, que destaca la artesanía, el saber hacer y el diseño innovador, presenta los mejores materiales y detalles hechos a mano. Se dedicaron más de 800 horas de trabajo a la creación de esta pieza, que presenta una paleta de dos tonos de blanco y el característico encaje con volados en forma de caracol", detallaron desde la firma francesa
Zendaya impactó con un diseño de Louis Vuitton hecho a medida. Esta pieza -que incluyó un bolero corto a juego con detalles de encaje y volados en forma de caracol- requirió más de 800 horas para su confección. "Este diseño exclusivo, que destaca la artesanía, el saber hacer y el diseño innovador, presenta los mejores materiales y detalles hechos a mano. Se dedicaron más de 800 horas de trabajo a la creación de esta pieza, que presenta una paleta de dos tonos de blanco y el característico encaje con volados en forma de caracol", detallaron desde la firma francesaJULIEN DE ROSA - AFP
Matt Damon optó por un traje en color bordó que combinó con una corbata negra y mocasines grises
Matt Damon optó por un traje en color bordó que combinó con una corbata negra y mocasines grisesJULIEN DE ROSA - AFP
Tom Holland sorprendió con un outfit en distintas gamas de verdes
Tom Holland sorprendió con un outfit en distintas gamas de verdesJULIEN DE ROSA - AFP
Al igual que Zendaya, Anne Hathaway llevó un auténtico vestido de Louis Vuitton. La actriz lució su pancita de embarazada con este modelo plisado de seda marrón estilo imperio. Su escote de cuero con detalles de volados le aportó un aire descontracturado a su look
Al igual que Zendaya, Anne Hathaway llevó un auténtico vestido de Louis Vuitton. La actriz lució su pancita de embarazada con este modelo plisado de seda marrón estilo imperio. Su escote de cuero con detalles de volados le aportó un aire descontracturado a su look JULIEN DE ROSA - AFP
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