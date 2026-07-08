En fotos: de las vacaciones en Italia de Joe Jonas con su nueva novia al “manguerazo” de Shakira en Miami

Zendaya impactó con un diseño de Louis Vuitton hecho a medida. Esta pieza -que incluyó un bolero corto a juego con detalles de encaje y volados en forma de caracol- requirió más de 800 horas para su confección. "Este diseño exclusivo, que destaca la artesanía, el saber hacer y el diseño innovador, presenta los mejores materiales y detalles hechos a mano. Se dedicaron más de 800 horas de trabajo a la creación de esta pieza, que presenta una paleta de dos tonos de blanco y el característico encaje con volados en forma de caracol", detallaron desde la firma francesa

JULIEN DE ROSA - AFP