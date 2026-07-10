La polémica despedida de Jennifer Grey, la actriz de Dirty Dancing, a su madre: “Murió por decisión propia”

Jennifer Grey atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La protagonista de Dirty Dancing anunció la muerte de su madre, Jo Wilder, quien falleció el 4 de julio a los 94 años, apenas una semana después de recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón.

La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, en el que recordó la personalidad, la fortaleza y las decisiones que marcaron la vida de quien fue una figura fundamental para su familia.

“Mi madre, Jo Wilder, falleció el 4 de julio, por decisión propia, en sus propios términos, exactamente como vivió”, escribió Grey. En su despedida destacó que su madre eligió enfrentar el final de su vida con serenidad y dignidad. “Eligió la gracia sobre el miedo, comprendiendo que dejar este mundo con dignidad es un honor, no una tragedia”, expresó.

Su mensaje despertó muestras de apoyo, pero también controversia. Si bien la actriz no aclaró si fue decisión de su madre no someterse a algún tratamiento una vez que recibió su diagnóstico, en las redes sociales y en algunos de los portales de espectáculos estadounidenses más importantes su frase “falleció por decisión propia” no pasó inadvertida.

Aunque muchos la conocieron como la madre de la actriz que dio vida a Frances “Baby” Houseman en el clásico de 1987, Jo Wilder también había tenido su propio camino artístico. Según recordó su hija, fue una joven actriz con un futuro prometedor sobre los escenarios de Nueva York antes de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: dejar de lado su carrera para formar una familia junto al actor Joel Grey, reconocido por su trabajo en cine, teatro y televisión.

Del matrimonio nacieron Jennifer y James Katz, hoy chef. En varias oportunidades, Wilder reconoció que había elegido la maternidad antes que perseguir su vocación artística. Sin embargo, su hija quiso dejar en claro que nunca consideró esa decisión como un sacrificio vacío.

“Si hubiera elegido la ambición por encima de mi hermano y de mí, nunca habríamos tenido la madre que tuvimos”, escribió Grey. También explicó que esa pasión encontró nuevas formas de manifestarse a lo largo de los años. Wilder fue una activa militante por distintas causas sociales y se convirtió en una referente para muchas personas gracias a Wilder Place, la tienda que administró durante años en Melrose y que se destacó por su particular mirada estética.

En el cierre de su homenaje, la actriz resumió el legado que siente haber recibido de su madre. “Era valiente y profunda. Te quiero, mamá. Gracias por enseñarme a hacer todo, incluso esto, con gracia”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por una colección de fotografías familiares en blanco y negro y tonos sepia que recorren distintas etapas de la vida de Wilder. Entre ellas aparecen retratos de su juventud y otras imágenes compartidas con Jennifer cuando todavía era una niña.

La publicación generó una inmediata reacción entre colegas y amigos de la actriz. El actor británico Richard E. Grant, la recordada Maggie Wheeler —conocida mundialmente por interpretar a Janice en Friends— y Tracy Pollan, amiga de Grey desde la adolescencia, dejaron mensajes de apoyo y condolencias. También reaccionó Clark Gregg, exmarido de la actriz, quien respondió con tres corazones en señal de acompañamiento.

La relación entre Jennifer Grey y sus padres siempre fue muy cercana. En una entrevista concedida en 2022 había contado que hablaba con ellos todos los días, una costumbre que mantuvo incluso cuando ambos ya eran mayores.

En sus redes sociales también era habitual encontrar publicaciones dedicadas a Jo Wilder. En mayo de 2024, con motivo del Día de la Madre, compartió una fotografía de ambos hermanos junto a ella y escribió con orgullo: “Hoy lo pasé genial con mi hermano y esta belleza de 92 años”. Un año antes había publicado otra imagen en la que empujaba la silla de ruedas de su madre frente a una decoración con globos y un cartel luminoso que decía “Mamá”, acompañada por una frase cargada de humor y ternura: “Y todo empezó con este viejo pájaro”.

La despedida llega en un momento de intensa actividad profesional para Jennifer Grey, que actualmente trabaja en la esperada secuela de Dirty Dancing, casi 40 años después del estreno de la película que la convirtió en una estrella mundial.