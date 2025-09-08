En fotos: de Ricky Martin a Sabrina Carpenter, los mejores looks de los MTV Video Music Awards

El intérprete de temas como "Tal Vez" o "La Mordidita" fue reconocido con el premio Latin Icon Award, un galardón creado en esta edición para homenajear a las estrellas latinas. “Gracias por su amor (...) Esto es para ustedes. Gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, por eso sigo volviendo”, dijo el cantante que le dedicó la estatuilla a sus cuatro hijos: "Matteo, Valentino, Lucía y Renn, todo lo que hago lo hago con ustedes en mente”, remató

LEONARDO MUNOZ� - AFP�