En fotos: de Ricky Martin a Sabrina Carpenter, los mejores looks de los MTV Video Music Awards

Con muchos cambios de vestuario, las celebrities marcaron tendencia tanto arriba como abajo del escenario

Ricky Martin, Sabrina Carpenter y Tate McRae, en los MTV Music Awards 2025
Ricky Martin, Sabrina Carpenter y Tate McRae, en los MTV Music Awards 2025
Ricky Martin posando en el UBS Arena en Elmont, Neeva York luego de dar un show sobre el escenario. Para entonar un mix de sus temas más célebres, el artista puertorriqueño eligió un pantalón de vestir ancho y una camisa verde claro que dejaba al descubierto parte de su torso; un outfit súper cómodo que le permitió bailar sus hits de principio a fin. LEONARDO MUNOZ - AFP
El intérprete de temas como "Tal Vez" o "La Mordidita" fue reconocido con el premio Latin Icon Award, un galardón creado en esta edición para homenajear a las estrellas latinas. “Gracias por su amor (...) Esto es para ustedes. Gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, por eso sigo volviendo”, dijo el cantante que le dedicó la estatuilla a sus cuatro hijos: "Matteo, Valentino, Lucía y Renn, todo lo que hago lo hago con ustedes en mente”, rematóLEONARDO MUNOZ - AFP
Sabrina Carpenter fue una de las grandes ganadoras de la noche con cinco estatuillas. La cantante y actriz también fue la encargada de ponerle música a esta noche de premios, donde interpretó por primera vez su nuevo tema "Tears". Mientras que durante la ceremonia lució un diseño de Valentino con transparencias, para su performance musical optó por un vestido irregular con flecos que se destacaba por un corset lleno de brillosEvan Agostini - Invision
Un body con transparencias, stilettos y gafas negras fue la osada apuesta de la cantante canadiense Tate McRae para esta fiesta de la músicaLEONARDO MUNOZ - AFP
La comediante estadounidense Nikki Glaser también optó por las transparencias pero con un modelo que insinuaba más de lo que mostraba. Su espalda al descubierto se llevó todas las miradasLEONARDO MUNOZ - AFP
Mariah Carey, quién recibió el premio Vanguardia Musical por su carrera, deslumbró con una performance que incluyó temas como "Sugar Sweet", "Fantasy", "Honey", "Heartbreaker", "Obsessed", "It’s Like That" y "We Belong Together". Un body de brillos a tono con sus botas fue su propuesta para brillar sobre el escenarioANGELA WEISS - AFP
Ariana Grande subió varias veces al escenario y cada vez que lo hizo fue con un look distinto. En esta ocasión, la cantante agradece su galardón por su pop "Brighter Days Ahead" con un vestido strapless estilo princesa en blaco y negroCharles Sykes - Invision
Su tema musical también ganó como Mejor Video del Año y Ariana volvió a sorprender con un vestido con falda de tul en tonos off white. Una propuesta totalmente diferente de la que eligió para la red carpet donde desfiló en un Fendi a lunaresANGELA WEISS - AFP
J Balvin hizo perrear a todo el UBS Arena de New York con sus hits. El reggaetonero vistió un equipo deportivo oversize en su presentaciónKEVIN KANE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nevrmind marcó tendencia en la red carpet con su estilo. El músico combinó un abrigo de piel, camisa y corbata y pantalones de cueroDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Alix Earle también dijo presente en los MTV VMA 2025. La influencer arrasó con los flashes con un minidress que dejaba al descubierto sus partes más íntimasLEONARDO MUNOZ - AFP
Sombr, ganador en la categoría alternativa por su tema "Back to Friends", resaltó su look total black con unas botas animal printEvan Agostini - Invision
Lady Gaga fue reconocida como artista del año y por su colaboración con Bruno Mars en el tema "Die With a Smile". Fiel a sus épocas pasadas, la cantante dio que hablar con su look: un diseño gótico de Marc Jacobs que remataba con flores en la cabezaKEVIN KANE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jessica Simpson y Ashlee Simpson súper elegantes sobre el escenario de los MTV Video Music Awards. Antes de esta aparición conjunta, Jessica tuvo el honor de entregarle el premio reconocimiento a Ricky MartinANGELA WEISS - AFP
Moliy apostó por el color con un modelo verde metalizado con flecosDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Megan Stalter tiene un don para hacer que la moda parezca arte escénico. La comediante presentó la performance de Sombr con una apuesta inédita que será inolvidable como su vestido hecho con cajas recicladas a principio de añoCharles Sykes - Invision
Otro que mostró su pecho fue Carlos Calderon. El artista posó con un traje sin camisa en tonos bordóDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sexyy Red y Andrea Jenkins llegaron juntas y no pasaron desapercibidas. Mientras que la dama de rojo se vistió de diablita y posó con un fajo de dólares en su mano, la morocha impactó con un profundo tajoEvan Agostini - Invision
Chaleco de red y jeans anchos fue la apuesta casual de Rayly Aquino para la red carpetDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
TS Madison deslumbró con un vestido en rosa chicle al cuerpo. Una capa de raso que terminaba en una extensa cola con flores sumó glamour a su propuestaDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Malin Akerman brilló con un vestido metalizado sin breteles. LEONARDO MUNOZ - AFP
De los hombres, Zach Hood fue uno de los más formales de la ceremonia. Su camisa de encaje le dio un touch a su clásico traje negroDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Los outfits de Conan Gray también dieron que hablar en esta fiesta musical. Mientras que en la red carpet impuso la moda camp con un modelo inspirado en la estética marinera que referencia a su más reciente álbum, Wishbone, durante su show impactó con un atuendo más principescoCharles Sykes - Invision
Kristy Scott podría haber entrado del brazo con Conan Gray con este vestido que mezcla lo retro con lo moderno en una misma piezaDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Tyla, la ganadora de Mejor Afrobeats, lució un micro vestido en tono crema con bordes negros. Sus joyas en dorado elevaron al cielo su lookEvan Agostini - Invision
La cantante Roseanne Park, más conocida como Rosé, fue otra de las ganadoras de la noche por su hit "Apt". Mucho brillo y flecos fueron su opción para subir al escenarioLEONARDO MUNOZ - AFP
Lady in red. Ciara usó como vestido una chaqueta oversize de Schiaparelli. La cantante combinó su innovadora propuesta con zapatos de Gianvito Rossi y joyas de Alexis BittarLEONARDO MUNOZ - AFP
Entre tanto brillo y glamour, Ashtin Earle fue una de las más discretas de la noche. La artista eligió un delicado vestido de cuero con botones y bolsillos que combinó con sandalias doradasDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
