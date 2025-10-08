LA NACION

En fotos: de un desalineado Keanu Reeves en Nueva York al look deportivo de Anna Kournikova, a la espera de su cuarto hijo

Las estrellas lucieron su mejor estilo en red carpets y pasarelas callejeras; también hubo reencuentros y paseos en familia

Anna Kournikova en Miami, de compras con su hijo Nicholas
Anna Kournikova en Miami, de compras con su hijo Nicholas
Con un street style clásico que combinó con imponentes accesorios y su cabello al natural, Jennifer Lawrence fue captada caminando por las calles de Nueva York luego de visitar una galería de arte en Tribeca
Con un street style clásico que combinó con imponentes accesorios y su cabello al natural, Jennifer Lawrence fue captada caminando por las calles de Nueva York luego de visitar una galería de arte en Tribeca
Keanu Reeves disfrutó de un día tranquilo en un pequeño parque de Manhattan, donde aceptó con gusto tomarse fotos con los fans que se le acercaron. Su momento de relax fue tal que luego se quedó dormido, según reportaron los fotógrafos allí presentes
Keanu Reeves disfrutó de un día tranquilo en un pequeño parque de Manhattan, donde aceptó con gusto tomarse fotos con los fans que se le acercaron. Su momento de relax fue tal que luego se quedó dormido, según reportaron los fotógrafos allí presentes
Por ese motivo, al actor se lo vio con un aspecto un tanto desaliñado y despeinado cuando se fue del parque rumbo a su hogar
Por ese motivo, al actor se lo vio con un aspecto un tanto desaliñado y despeinado cuando se fue del parque rumbo a su hogar
En plena promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que la llevó a distintos programas de televisión, como el de Jimmy Fallon, radios y podcast, Taylor Swift hizo una pausa para disfrutar de una comida en el restaurante The Eighty Six, en Nueva York. La cantante lució una minifalda tartán de Miu Miu, camiseta manga larga, botas altas Jennifer Chamandi y el icónico minibolso Small 30 Montaigne Avenue de Dior
En plena promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, que la llevó a distintos programas de televisión, como el de Jimmy Fallon, radios y podcast, Taylor Swift hizo una pausa para disfrutar de una comida en el restaurante The Eighty Six, en Nueva York. La cantante lució una minifalda tartán de Miu Miu, camiseta manga larga, botas altas Jennifer Chamandi y el icónico minibolso Small 30 Montaigne Avenue de Dior
Orlando Bloom llevó su estilo deportivo por las calles de SoHo después de salir de un gimnasio cercano. Meses atrás, el actor reveló que tuvo que perder 14 kilos en 3 meses para su última película, The Cut, en la que interpreta a un exboxeador. La dieta fue tan extrema que tenía el agua restringida y solo comía atún y pepino
Orlando Bloom llevó su estilo deportivo por las calles de SoHo después de salir de un gimnasio cercano. Meses atrás, el actor reveló que tuvo que perder 14 kilos en 3 meses para su última película, The Cut, en la que interpreta a un exboxeador. La dieta fue tan extrema que tenía el agua restringida y solo comía atún y pepino
Anna Kournikova lució su pancita de embarazada (espera su cuarto hijo junto a Enrique Iglesias) mientras caminaba con su hijo Nicholas en Miami. La extenista apeló a la comodidad en su vestimenta y su calzado, aunque sin perder el toque glam con un minibolso Chanel
Anna Kournikova lució su pancita de embarazada (espera su cuarto hijo junto a Enrique Iglesias) mientras caminaba con su hijo Nicholas en Miami. La extenista apeló a la comodidad en su vestimenta y su calzado, aunque sin perder el toque glam con un minibolso Chanel
Nicole Kidman hizo su primera aparición pública desde que trascendió la noticia de su divorcio de Keith Urban. La actriz estuvo acompañada por las hijas que tuvo junto al músico, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, en el desfile de Chanel primavera-verano 2026 durante la Semana de la Moda de París
Nicole Kidman hizo su primera aparición pública desde que trascendió la noticia de su divorcio de Keith Urban. La actriz estuvo acompañada por las hijas que tuvo junto al músico, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, en el desfile de Chanel primavera-verano 2026 durante la Semana de la Moda de París
Después de reencontrarse con Ben Affleck en el estreno de su nueva película, El beso de la mujer araña, Jennifer Lopez fue a comer a Crane Club, en Nueva York, con sus hijos Max y Emme. Los mellizos de 17 años, fruto de la relación de la actriz y cantante con Marc Anthony, también la habían acompañado en la alfombra roja
Después de reencontrarse con Ben Affleck en el estreno de su nueva película, El beso de la mujer araña, Jennifer Lopez fue a comer a Crane Club, en Nueva York, con sus hijos Max y Emme. Los mellizos de 17 años, fruto de la relación de la actriz y cantante con Marc Anthony, también la habían acompañado en la alfombra roja
Emme, que se identifica como persona no binaria, salió del restó de la mano con un chico con quien combinó su outfit: mientras ella optó por un saco de terciopelo burdeos, él llevó su camisa y corbata en ese color
Emme, que se identifica como persona no binaria, salió del restó de la mano con un chico con quien combinó su outfit: mientras ella optó por un saco de terciopelo burdeos, él llevó su camisa y corbata en ese color
Anne Hathaway y Emily Blunt reactivaron su modo fashionista y se reencontraron en Milán para continuar con el rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda
Anne Hathaway y Emily Blunt reactivaron su modo fashionista y se reencontraron en Milán para continuar con el rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda
Quien también se les unió en el set italiano fue Stanley Tucci, que retoma su papel de Nigel para el gran regreso del film encabezado por Meryl Streep y Hathaway
Quien también se les unió en el set italiano fue Stanley Tucci, que retoma su papel de Nigel para el gran regreso del film encabezado por Meryl Streep y Hathaway
Pedro Pascal dio cátedra de estilo durante el photocall del desfile de Chanel para presentar la colección primavera-verano 2026 durante la Semana de la Moda de París
Pedro Pascal dio cátedra de estilo durante el photocall del desfile de Chanel para presentar la colección primavera-verano 2026 durante la Semana de la Moda de París
Penélope Cruz combinó la elegancia parisina con un toque audaz de cuero, también en el evento organizado por Chanel
Penélope Cruz combinó la elegancia parisina con un toque audaz de cuero, también en el evento organizado por Chanel
Pamela Anderson continúa su recorrida por la Fashion Week parisina, que adoptó como pasarela propia para lucir de distintas formas su nuevo corte de cabello. En esta oportunidad, acompañó con un look oriental de estampado floral y zapatos planos con moño XL
Pamela Anderson continúa su recorrida por la Fashion Week parisina, que adoptó como pasarela propia para lucir de distintas formas su nuevo corte de cabello. En esta oportunidad, acompañó con un look oriental de estampado floral y zapatos planos con moño XL
