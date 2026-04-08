En fotos: de los looks de Zendaya y Sydney Sweeney a la glamorosa gira asiática de Meryl Streep y Anne Hathaway

Con este look, Zendaya dejó a un lado el estilo nupcial (llevó algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul) que la caracterizó durante la reciente gira promocional de El drama, la película en la que, junto a Robert Pattinson, interpreta a una pareja a punto de casarse. En las distintas alfombras rojas, y en colaboración con su estilista Law Roach, la actriz apeló una vez más al method dressing, esto es, la estrategia de moda en la que una celebrity se viste inspirada en su personaje o en la temática del film

CHRIS DELMAS - AFP