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En fotos: de los looks de Zendaya y Sydney Sweeney a la glamorosa gira asiática de Meryl Streep y Anne Hathaway

Todos los outfits de las celebrities en los preestrenos de la tercera temporada de Euphoria y de El diablo viste a la moda 2

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Sydney Sweeney y Zendaya, en el estreno de la tercera temporada de Euphoria
Sydney Sweeney y Zendaya, en el estreno de la tercera temporada de Euphoria
Zendaya se robó todas las miradas en la avant première de la tercera temporada de Euphoria, que se celebró ayer en el TCL Chinese theatre de Hollywood. Para la ocasión, la actriz lució un vestido de satén con cuello halter, espalda descubierta y cola drapeada perteneciente a la colección primavera 2026 de Ashi Studio. Complementó con stilettos de punta dramática y joyas Chopard
Zendaya se robó todas las miradas en la avant première de la tercera temporada de Euphoria, que se celebró ayer en el TCL Chinese theatre de Hollywood. Para la ocasión, la actriz lució un vestido de satén con cuello halter, espalda descubierta y cola drapeada perteneciente a la colección primavera 2026 de Ashi Studio. Complementó con stilettos de punta dramática y joyas ChopardCHRIS DELMAS - AFP
Con este look, Zendaya dejó a un lado el estilo nupcial (llevó algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul) que la caracterizó durante la reciente gira promocional de El drama, la película en la que, junto a Robert Pattinson, interpreta a una pareja a punto de casarse. En las distintas alfombras rojas, y en colaboración con su estilista Law Roach, la actriz apeló una vez más al method dressing, esto es, la estrategia de moda en la que una celebrity se viste inspirada en su personaje o en la temática del film
Con este look, Zendaya dejó a un lado el estilo nupcial (llevó algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul) que la caracterizó durante la reciente gira promocional de El drama, la película en la que, junto a Robert Pattinson, interpreta a una pareja a punto de casarse. En las distintas alfombras rojas, y en colaboración con su estilista Law Roach, la actriz apeló una vez más al method dressing, esto es, la estrategia de moda en la que una celebrity se viste inspirada en su personaje o en la temática del filmCHRIS DELMAS - AFP
Sydney Sweeney, otra de las protagonistas de la serie de HBO, optó por un diseño Pierre Cardin de 2007 con escote redondo, mangas en forma de capa y cintura drapeada coronada con un cinturón en forma de moño que se conecta con las mangas del vestido
Sydney Sweeney, otra de las protagonistas de la serie de HBO, optó por un diseño Pierre Cardin de 2007 con escote redondo, mangas en forma de capa y cintura drapeada coronada con un cinturón en forma de moño que se conecta con las mangas del vestidoCHRIS DELMAS - AFP
"Cassie es un personaje muy loco. Ella hará lo que sea por ser famosa esta temporada. Tomará un montón de decisiones salvajes e interesantes a su más puro estilo. No decepcionará", dijo la actriz a Entertainment Tonight sobre el desarrollo de su personaje en esta nueva entrega
"Cassie es un personaje muy loco. Ella hará lo que sea por ser famosa esta temporada. Tomará un montón de decisiones salvajes e interesantes a su más puro estilo. No decepcionará", dijo la actriz a Entertainment Tonight sobre el desarrollo de su personaje en esta nueva entregaCHRIS DELMAS - AFP
Jacob Elordi, impecable con un traje de Bottega Veneta con corbata estilo cuero y zapatos de punta cuadrada
Jacob Elordi, impecable con un traje de Bottega Veneta con corbata estilo cuero y zapatos de punta cuadradaCHRIS DELMAS - AFP
Maude Apatow posó en la red carpet con un diseño de la temporada primavera-verano 2026 de Celine con escote cuadrado, lazo XL en la cintura y falda larga tipo globo
Maude Apatow posó en la red carpet con un diseño de la temporada primavera-verano 2026 de Celine con escote cuadrado, lazo XL en la cintura y falda larga tipo globoCHRIS DELMAS - AFP
Sweeney y Apatow, que en la ficción interpretan a las hermanas Cassie y Lexi Howard, junto al director de la serie, Sam Levinson
Sweeney y Apatow, que en la ficción interpretan a las hermanas Cassie y Lexi Howard, junto al director de la serie, Sam Levinson CHRIS DELMAS - AFP
Hunter Schafer deslumbró con un vestido en paillette y paneles de malla transparente a los costados, perteneciente a la colección primavera-verano 2026 de Roberto Cavalli
Hunter Schafer deslumbró con un vestido en paillette y paneles de malla transparente a los costados, perteneciente a la colección primavera-verano 2026 de Roberto CavalliCHRIS DELMAS - AFP
Alexa Demie se decantó por un sofisticado archivo de Bob Mackie que lució Bette Midler en 1991. La actriz llevó un vestido negro y plateado strapless con rayas de flecha y una cola a contratono
Alexa Demie se decantó por un sofisticado archivo de Bob Mackie que lució Bette Midler en 1991. La actriz llevó un vestido negro y plateado strapless con rayas de flecha y una cola a contratono CHRIS DELMAS - AFP
Anna Van Patten es una de las incorporaciones al elenco de la nueva temporada de Euphoria. La actriz es hermana de Grace Van Patten, conocida por sus protagónicos en la serie de Dime más mentiras y Amanda Knox: Una historia retorcida, donde las hermanas trabajaron juntas
Anna Van Patten es una de las incorporaciones al elenco de la nueva temporada de Euphoria. La actriz es hermana de Grace Van Patten, conocida por sus protagónicos en la serie de Dime más mentiras y Amanda Knox: Una historia retorcida, donde las hermanas trabajaron juntasCHRIS DELMAS - AFP
Jennifer Morrison, que debutó como directora en la pantalla chica en la primera temporada de Euphoria (estuvo a cargo del quinto episodio), estuvo presente en la red carpet y contó cómo fue trabajar con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi. "Fue maravilloso, son naturalmente talentosos y todos estaban ansiosos por simplemente dar lo mejor de sí", dijo a Variety
Jennifer Morrison, que debutó como directora en la pantalla chica en la primera temporada de Euphoria (estuvo a cargo del quinto episodio), estuvo presente en la red carpet y contó cómo fue trabajar con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi. "Fue maravilloso, son naturalmente talentosos y todos estaban ansiosos por simplemente dar lo mejor de sí", dijo a VarietyCHRIS DELMAS - AFP
Sam Trammell, conocido por su papel en True Blood, también se unió a la nueva entrega de Euphoria. Estuvo acompañado por su pareja, la actriz Emmanuelle Chriqui
Sam Trammell, conocido por su papel en True Blood, también se unió a la nueva entrega de Euphoria. Estuvo acompañado por su pareja, la actriz Emmanuelle ChriquiCHRIS DELMAS - AFP
Natasha Lyonne y el productor Brian Grazer, muy descontracturados en el estreno de la esperada tercera temporada de la serie
Natasha Lyonne y el productor Brian Grazer, muy descontracturados en el estreno de la esperada tercera temporada de la serieCHRIS DELMAS - AFP
La actriz de Muñeca Rusa, Orange is the New Black y Poker Face, otra de las grandes incorporaciones al elenco de la serie, sumó su estilo desenfadado a la red carpet con un body de malla transparente y medias de encaje
La actriz de Muñeca Rusa, Orange is the New Black y Poker Face, otra de las grandes incorporaciones al elenco de la serie, sumó su estilo desenfadado a la red carpet con un body de malla transparente y medias de encajeCHRIS DELMAS - AFP
Alanna Ubach -que interpreta a Suze Howard, la madre de Cassie (Sweeney) y Lexi (Apatow)- lució un diseño strapless de plisado vertical y falda de volumen tipo globo firmado por Le Thanh Hoa
Alanna Ubach -que interpreta a Suze Howard, la madre de Cassie (Sweeney) y Lexi (Apatow)- lució un diseño strapless de plisado vertical y falda de volumen tipo globo firmado por Le Thanh HoaCHRIS DELMAS - AFP
La exactriz porno Chloe Cherry, quien se sumó a Euphoria en la segunda temporada, llevó un vestido strapless con estampado frutal y una pronunciada abertura lateral; accesorizó con stilettos de punta dramática al igual que Zendaya
La exactriz porno Chloe Cherry, quien se sumó a Euphoria en la segunda temporada, llevó un vestido strapless con estampado frutal y una pronunciada abertura lateral; accesorizó con stilettos de punta dramática al igual que ZendayaCHRIS DELMAS - AFP
La actriz francesa Isabelle Huppert durante el photocall en Roma de la película La Femme la plus riche du monde, que se presenta como parte del Festival de Cine Francés Rendez-vous
La actriz francesa Isabelle Huppert durante el photocall en Roma de la película La Femme la plus riche du monde, que se presenta como parte del Festival de Cine Francés Rendez-vousALBERTO PIZZOLI - AFP
Meryl Streep y Anne Hathaway están abocadas a la promoción de El diablo viste a la moda 2. Tras su paso por Tokio, las actrices dieron una conferencia de prensa en Seúl, donde Streep lució un traje sastrero de Prada en color rojo, como si estuviera encarnando a la mismísima Miranda Priestly (su icónico personaje en la película), mientras que Hathaway (que llevó el mismo flequillo que su personaje, Andy Sachs) eligió un conjunto tipo cuero de la colección primavera 2026 de Vaquera
Meryl Streep y Anne Hathaway están abocadas a la promoción de El diablo viste a la moda 2. Tras su paso por Tokio, las actrices dieron una conferencia de prensa en Seúl, donde Streep lució un traje sastrero de Prada en color rojo, como si estuviera encarnando a la mismísima Miranda Priestly (su icónico personaje en la película), mientras que Hathaway (que llevó el mismo flequillo que su personaje, Andy Sachs) eligió un conjunto tipo cuero de la colección primavera 2026 de Vaquera Ahn Young-joon - AP
Más tarde, durante la red carpet, la protagonista de Los puentes de Madison desplegó toda su elegancia y sofisticación con un conjunto firmado por Celine
Más tarde, durante la red carpet, la protagonista de Los puentes de Madison desplegó toda su elegancia y sofisticación con un conjunto firmado por CelineJUNG YEON-JE - AFP
En una reciente entrevista, Meryl Streep sorprendió al revelar que no se inspiró en Anna Wintour, la exeditora de Vogue, a la hora de componer a su personaje. “Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… ese bebé sería Miranda Priestly”, bromeó en su paso por The Late Show with Stephen Colbert
En una reciente entrevista, Meryl Streep sorprendió al revelar que no se inspiró en Anna Wintour, la exeditora de Vogue, a la hora de componer a su personaje. “Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… ese bebé sería Miranda Priestly”, bromeó en su paso por The Late Show with Stephen ColbertJUNG YEON-JE - AFP
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En el mismo evento en Corea del Sur, Anne Hathaway acaparó todas las miradas con un diseño de cuero rojo de Balenciaga con un cierre frontal tanto en la chaqueta como en la faldaJUNG YEON-JE - AFP
Las actrices posaron frente a la figura del stiletto rojo con taco en forma de tridente que simboliza a la película, tanto a la original de 2006 como a la secuela que el 30 de abril llegará a los cines de la Argentina
Las actrices posaron frente a la figura del stiletto rojo con taco en forma de tridente que simboliza a la película, tanto a la original de 2006 como a la secuela que el 30 de abril llegará a los cines de la ArgentinaJUNG YEON-JE - AFP
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