En fotos: del chapuzón de Drew Barrymore a los días de playa de Lucila Polak en una paradisíaca isla griega

Mick Jagger celebró su cumpleaños número 82 con una cena privada en Kensington Roof Gardens. Después de la comida, la fiesta siguió en el club nocturno The Rex Rooms en Chelsea. El cantante de Los Rolling Stones eligió un look bastante sobrio, aunque su chaqueta no pasó desapercibida

Grosby Group - Goff Photos/The Grosby Group