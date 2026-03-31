Kristen Griffith, decorador: “Las flores no están hechas para durar, sino para enseñarnos a vivir el presente”

Regalar flores suele ser visto como un gesto simple pero cargado de significado, aunque no todos coinciden en su valor: muchas personas consideran que, al marchitarse en poco tiempo, no vale la pena elegirlas como obsequio. Este debate volvió a tomar fuerza en The Drew Barrymore Show, el programa conducido por Drew Barrymore, donde el reconocido diseñador floral Kristen Griffith compartió una reflexión que no pasó desapercibida y reavivó la discusión.

Durante su participación en el programa, el diseñador fue consultado sobre una de las dudas más comunes: cómo hacer para que las flores duren más tiempo. “Cuando recibís flores es especial, no pasa todos los días, querés que duren lo más posible”, planteó Ross Mathews en el programa, reflejando un pensamiento bastante común entre muchas personas.

Durante la entrevista, Kristen Griffith fue consultado sobre cómo hacer que las flores duren más (Foto: Instagram @kristengvy)

Sin embargo, lejos de responder con consejos prácticos, sorprendió con una reflexión inesperada. Luego de tomarle las manos al presentador, expresó: “Las flores no se supone que duren, su trabajo es ayudarnos a mantenernos en el presente”, dejando una idea que rápidamente resonó entre quienes lo escuchaban.

Kristen Griffith afirmó que su verdadero valor está en el presente (Foto: Instagram @kristengvy)

El diseñador floral profundizó su mirada y agregó: “Ellas crecen, florecen, prosperan y después se van. Vos tenés que estar en el presente, tenés que detenerte, tenés que estar en el momento, sino vas a parpadear y, ¿qué estará pasando?, se habrán ido. Así que mantenete en el momento presente”. De inmediato, sus palabras no solo sorprendieron, sino que invitaron a repensar el valor de lo efímero y la importancia de disfrutar cada instante sin intentar retenerlo.

El experto planteó que las flores cumplen una función emocional (Foto: Instagram @kristengvy)

Como era de esperarse, la reflexión tuvo un impacto inmediato en el estudio de The Drew Barrymore Show, donde Drew Barrymore no pudo ocultar su emoción y lanzó: “Estás cambiando mi vida”. El intercambio dejó una idea que trascendió la conversación sobre flores y se convirtió en una invitación a vivir con más conciencia el presente.