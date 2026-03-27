Henry Thomas, el protagonista de E.T., contó cómo fue lidiar con la fama a los 9 años: “No estaba preparado”

En 1981, llegó a los cines E.T., el extraterrestre, uno de los mayores éxitos de la historia fílmica. Henry Thomas, con apenas 9 años, fue el elegido por Steven Spielberg para interpretar a Elliot, el niño que descubre a un simpático alienígena en su jardín. Por supuesto que en ese momento todo el mundo hablaba sobre él, pero según explicó esta semana, le resultó imposible disfrutar de la fama.

Henry Thomas interpretó a Elliot en ET, el extraterrestre Archivo

El actor, que actualmente tiene 54 años, recordó aquellos tiempos en un episodio reciente del podcast It Happened in Hollywood de The Hollywood Reporter, y admitió que en ese momento no supo manejar muy bien su repentino ascenso al estrellato. “No estaba preparado para vivir todo aquello, y, sinceramente, nunca lo vi venir. La primera vez que alguien me reconoció, me pareció extraño. Y luego sentí la presión de seguir cosechando éxitos”, reveló.

“Me quedé en Texas mucho tiempo, lo que, en retrospectiva, probablemente me ayudó”, continuó. “No enfoqué mi carrera de forma estratégica. En los proyectos de los que participé me atrajo el equipo o la experiencia en sí. A veces funcionó, a veces no”, recordó.

Henry Thomas and Drew Barrymore on the set of "E.T.". (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images) Getty Images

El actor nominado al Globo de Oro también reveló cómo fue trabajar con Spielberg y confirmó la teoría de que el realizador se esforzó para que los niños actores creyeran que E.T. era real. “Drew Barrymore era lo suficientemente chica como para creerse a veces que E.T. realmente tenía vida Le ponía una bufanda para que no tuviera frío”, reveló Thomas. “Para mí fue más difícil creerme la ilusión... Sabía que era una construcción. Había varias versiones de E.T., con muchos mecanismos y podía ser ruidoso y distraer”, agregó.

“Es extraño porque ya pasó mucho tiempo, pero también es algo que la gente nunca dejó de amar. La película se mantuvo en cartelera durante más de un año en todo el mundo. Ese tipo de conexión con el público es poco común. Creo que se debe a que, en esencia, trata sobre algo muy simple y humano. Y eso es lo que conecta con la gente”, señaló.

Spielberg, Drew Barrymore y Henry Thomas en 2002, para el reestreno del film con escenas nunca vistas ROSE PROUSER - X00733

Luego de E.T. El extraterrestre, y mientras todavía atravesaba su niñez, Thomas protagonizó las películas El joven héroe (1984) y El misterio de la laguna (1986). Luego, le dio vida a un joven Norman Bates en Psicosis IV (1990), estuvo al lado de Brad Pitt en la película Leyendas de pasión (1994), apareció en la miniserie Moby Dick (1998) y colaboró en episodios de CSI (2009) y The mentalist (2011).

Thomas -quien se casó con la alemana Marie Zielcke y tuvo tres hijos, Hazel, Henry y Evelyn- se alejó durante unos años de los sets, pero recientemente regresó a lo grande. Así, interpretó pequeños papeles en El entresuelo(2022) o Cementerio de animales (2023). Además, cuenta con una gran trayectoria de la mano del director Mike Flanagan, con el film basado en la novela de Stephen King Doctor sueño (2019), Ouija: el origen del mal (2016), El juego de Gerald (2017) o la saga de terror de Netflix que integraron las series La maldición de Hill House (2018) y La maldición de Bly Manor (2020).

Henry Thomas interpretó un papel en La caída de la casa Usher Netflix

En su último éxito, Thomas interpretó a Frederick Usher en el aclamado éxito de Netflix La caída de la casa Usher, creada también por Mike Flanagan y dirigida por Roger Corman. La producción se posicionó entre las producciones más vistas del gigante de streaming y fue una de las series más recomendadas en las redes sociales durante 2023.

El actor interpretó a Frederick Usher en la serie de Mike Flanagan Netflix

“Simplemente seguí adelante. Hubo épocas en las que todo iba de maravilla y otras en las que parecía imposible que te contrataran”, dijo Thomas. “Al final te das cuenta de que todo es cíclico. No hay un manual de instrucciones. Simplemente seguís presentándote a las audiciones”, explicó.