Drew Barrymore se quebró al hablar de su cuerpo luego de dos cesáreas: “No quiero que nadie vea esto”

Drew Barrymore volvió a mostrar en su programa su costado más humano y sincero: la actriz y conductora no pudo contener las lágrimas al hablar de las inseguridades que le genera su cuerpo luego haber pasado por dos cesáreas. “Estoy muy arruinada ahí abajo”, soltó con una crudeza y una naturalidad insólita para una estrella de Hollywood.

Drew Barrymore tuvo a sus dos hijos por cesárea y hoy habló de las consecuencias físicas de esas intervenciones Getty Images

La confesión de la protagonista de la saga cinematográfica de Los ángeles de Charlie llegó el lunes pasado en el marco de un segmento de su programa llamado “Miedo a usarlo”, donde una espectadora que bajó de forma drástica de peso se animó a un cambio de look. Primero, Barrymore se emocionó al escuchar su testimonio. Luego la abrazó, le dijo que se sentía identificada y compartió su propia experiencia.

“El otro día caminaba por la calle… Tuve dos cesáreas, estoy muy arruinada ahí abajo”, arrancó su relato la conductora con la voz quebrada. “No puedo usar muchos tipos diferentes de pantalones”, remarcó. “Pero el otro día estaba caminando con una remera más corta y no podía mantener el abrigo cerrado. Caminaba pensando: ‘No quiero que nadie vea esto’”.

Si bien Barrymore criticó su cuerpo con dureza, enseguida sumó contexto a sus palabras. “Y entiendo totalmente que cuando tenés hijos y llevás una vida ocupada, tu cuerpo cambia. Envejecés y las cosas ya no son lo mismo. Lo entiendo perfectamente”, aclaró. “Pero escuché tu historia y me acordé de cómo me sentí hace dos días caminando por la calle con mi hija, así que te entiendo totalmente”.

La menopausia, otro punto de inflexión para Barrymore

Esta no es la primera vez que Barrymore desnuda sus inseguridades en su programa. El mes pasado, la actriz habló abiertamente -y con mucho humor- sobre los síntomas de la menopausia. Incluso, llegó a asegurar que se siente como “un pez muerto”.

Drew Barrymore suele hablar de sus experiencias con sinceridad y humor instagram.com/drewbarrymore

“No puedo ni empezar hoy sin ser honesta porque no puedo fingir nada”, fue lo primero que dijo apenas apareció en pantalla. “Estoy tan hinchada que me siento como una carpa que sacaron a la playa, como ese pez muerto”, soltó y disparó la risa del público.

En ese momento Ross Matthews, quien la acompaña todos los días en The Drew Barrymore Show, le preguntó si había hecho algo el fin de semana capaz de provocar esa reacción. La actriz de E.T., el extraterrestre explicó que se había indispuesto por primera vez en casi un año y que, además, atraviesa la perimenopausia. “No quería perder el año sin menstruar y pasar directamente a la menopausia, donde ya me corresponde, pero me vino”, confió. “Me vino, así que vuelvo a cero”.

Las cirugías estéticas, lejos de su radar

Hace un par de años, Barrymore explicó por qué prefiere no someterse a ninguna intervención quirúrgica para mejorar su aspecto estético y qué la llevó a aceptar con alegría el paso del tiempo.

Drew Barrymore explicó el particular motivo por el que no se sometería a una cirugía estética instagram.com/drewbarrymore

“No me he hecho nada, y voy a mantener todo así el mayor tiempo posible”, le dijo a la revista People. “Tengo cero juicio por cualquier persona que haga algo, pero no me veo recurriendo a ese recurso”, añadió, y sorprendió al compartir el motivo de su decisión: “¡Estoy deseando ver qué aspecto tengo en el futuro cuando mi piel tenga el aspecto arrugado de una cartera de cuero!”.

Otra de las razones que tiene Barrymore es el miedo, no a cómo pueda quedar su rostro frente a un eventual procedimiento estético, sino a comenzar con uno y no poder parar. “Tengo una personalidad muy adictiva, así que me preocupa que si empiezo con una y me gusta, seguiría haciéndome una atrás de otra”, confesó. “Eso me asusta, por mi forma de ver las cosas. Así que por ahora sigo esperando, para hacer cualquier cambio, y prefiero no avanzar”.

Mamá de Olive, de 13 años, y Frankie, de 11, frutos de su relación con Will Kopelman, aseguró que envejecer no es algo que le preocupe. “Significa que estás viva, que estás viviendo, y eso es algo realmente bueno. Aceptar el envejecimiento es un mensaje muy positivo y saludable”.