En fotos: del chapuzón de Melanie Griffith a una irreconocible Jennifer Lawrence

Al agua pata. Melanie Griffith disfrutó de un día de playa junto a sus amigos, en Formentera Foto: GROSBY GROUP

¡Atrápame si puedes! Pink sacó a relucir su acrobático espíritu durante un show en París Foto: Agencias

Javier Sanchez Santos, el hombre que reclama ser hijo de Julio Iglesias, junto a su madre y su novia, antes de ingresar a una audiencia realizada en Valencia Foto: AFP

¿He moves like Jagger? Jon Bon Jovi emuló al líder de los Stones durante un concierto en Dusseldorf, Alemania Foto: Agencias

Sting no para: el ex The Police interpela al público durante un show en Austria Foto: Agencias

Sin Fergie, los Black Eyed Peas siguen siendo multitud: Apl.de.ap, Taboo y will.i.am, en la entrega de los O2 Silver Clef Awards, en Londres Foto: Agencias

¡Verano! Dua Lipa lució mucha piel en Londres, durante la misma entrega de premios, en Londres Foto: Agencias

Buena onda: Sienna Miller estuvo disfrutando Roma en compañía de su ex Tom Sturridge y la hija de ambos, Marlowe Foto: GROSBY GROUP

Celine Dion, liviana como un ave, asistió a la presentación de la temporada Otoño / Invierno de Valentino, en París Foto: Agencias

Show de caras: los paparazzi estuvieron muy atentos a todos los gestos que hizo la actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge mientras miraba un partido de tennis en Wimbledon Foto: Agencias

Fiel a su estilo, Woody Allen fue el protagonista de la conferencia de prensa con la que se presentó Gianni Schicchi, la opera que dirigirá en la Scala de Milán Foto: Agencias