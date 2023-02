En fotos: del look Baywatch de Pamela Anderson a la salida nocturna de Keanu Reeves y Guy Ritchie

escuchar

Estrenos, galas, salidas, regresos al set y presentaciones. Luego del parate que significaron las fiestas y los días de descanso que varias celebridades se tomaron para comenzar 2023 con energía, las estrellas de Hollywood volvieron al ruedo. Y mientras muchos van de evento en evento y de alfombra roja en alfombra roja, otros aprovechan para salir de noche, pasar tiempo entre colegas y, entre copa y copa, gestar algún nuevo -y por qué no exitoso- proyecto.

Desde la felicidad de la icónica salvavidas de Baywatch por el lanzamiento de su documental Pamela Anderson: una historia de amor y el regreso de Sarah Jessica Parker a las filmaciones de Just like that hasta la salida del cineasta Guy Ritchie y Keanu Reeves, te contamos en qué andan las celebrities de Hollywood.

Pamela Anderson posa con sus hijos, Brandon y Dylan -fruto del matrimonio de la actriz con el músico Tommy Lee- durante la premiere en Los Ángeles de Pamela, una historia de amor, la serie que estrenó Netflix. La ex Baywatch se llevó todas las miradas gracias a su espectacular vestido rojo REX Features/Shutterstock /The G

Y Pamela Anderson siguió de gira. La estrella lució un elegante vestido negro de cuello alto y recto y falda amplia para una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live! Backgrid/The Grosby Group

Guy Ritchie y Keanu Reeves fueron vistos saliendo del club privado Oswalds en Londres, el pasado lunes por la noche. Se oyó a la pareja hablar de una nueva película juntos. Incluso, cuando Guy se despidió, dijo que pronto iban a seguir con las conversaciones Goff Photos/The Grosby Group

Entre fotos y autógrafos. Angelina Jolie fue captada por los paparazzi a la salida de la boutique Guerlain, en París Best Image/The Grosby Group

De rodajes y paseos

¡Luz, cámara, acción! Brad Pitt y George Clooney están en pleno rodaje del thriller Wolves. Esta semana estuvieron grabando en el Barrio Chino de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Son varias las grandes estrellas de la industria del entretenimiento que volvieron a ponerse a la orden de sus directores durante estos últimos días. Tal es el caso de Sarah Jessica Parker. La actriz que interpreta a la gran Carrie Bradshaw arrancó a filmar la segunda temporada de And Just Like That. Estos nuevos capítulos no contarán con la presencia de la emblemática diseñadora de vestuario original de la serie, Emmy Patricia Field, quien optó por no regresar al spin-off y ahora está trabajando en Emily In París, lo que generó algunas polémicas en relación al nuevo guardarropa de la querida columnista. También volvieron a rodar Chris Pratt y Millie Bobby Brown, quienes viajaron a Atlanta para continuar con las escenas de The electric state, mientras que Brad Pitt y George Clooney se reunieron otra vez para grabar juntos tomas del thriller Wolves.

Sarah Jessica Parker, en el set de And Just Like That en Nueva York con un look casual de pantalones rosa, suéter blanco y cardigan gris Mega/The Grosby Group

Chris Pratt y Millie Bobby Brown comparten una escena en el set de The Electric State durante el rodaje realizado en Atlanta Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, a quienes no sorprendieron trabajando los paparazzi fueron a Joe Jonas y Sophie Turner, quienes fueron vistos mientas iban a visitar a Nick Jonas a Encino; a Margot Robbie y su marido Tom Ackerley, quienes organizaron una doble cita en Malibú con Cindy Crawford y Rande Gerber, y a Selma Blair, quien fue sorprendida con un café en la mano y la compañía de su perro por las calles de Los Ángeles.

Abrigados, Joe Jonas y Sophie Turner salen de su hotel de Los Ángeles para visitar a Nick Jonas Backgrid/The Grosby Group

Salma Hayek, que se dejó ver con una blusa fucsia y un traje negro, llegó a los estudios del programa de Jimmy Kimmel Live! con una compañía muy especial: su perro. La actriz está en plena promoción del film Magic Mike 3 con Channing Tatum Instar Images/The Grosby Group

La actriz australiana Margot Robbie y su marido Tom Ackerley se reunieron con la exsupermodelo Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber para una cita doble en un café de Malibú Backgrid/The Grosby Group

Selma Blair salió a tomar un café con su perro de servicio Scout cerca de su casa en Los Ángeles. Con un sweater rayado en azul y rojo y baggy jeans azul claro, la artista sonrió para los fotógrafos Backgrid/The Grosby Group

LA NACION