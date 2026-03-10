Rihanna: cómo es la casa de la cantante en Los Ángeles que fue baleada con 10 disparos

Este domingo, un intenso operativo se vivió en la casa de una de las cantantes más relevantes del último tiempo. La calma del barrio Beverly Crest en Los Ángeles se vio interrumpida cuando una mujer disparó contra la casa de Rihanna, quien se encontraba en el lugar junto a su pareja.

Según lo revelado por el portal de noticias del espectáculo TMZ, la mujer de 35 años se encontraba dentro de un auto cuando accionó 10 veces un arma desde allí. Las autoridades lograron intervenir con rapidez y arrestar a la agresora poco después del asalto.

Por su parte, la cadena NBC News reportó la recuperación exitosa del arma utilizada por parte de los efectivos policiales y la investigación quedó en manos de la división de Robos y Homicidios del departamento policial.

Las causas del suceso permanecen bajo estricto análisis, ya que los investigadores buscan establecer la existencia de algún vínculo previo entre la detenida y la artista internacional. Según se conoció, la mujer involucrada en el ataque se llama Ivanna Lisette Ortiz y tiene 35 años.

La investigación preliminar confirmó que al menos cuatro proyectiles, o fragmentos de ellos, impactaron directamente en diversas partes de la estructura de la mansión MEGA - GC Images

La sospechosa realizó múltiples disparos desde un Tesla blanco, pero no hubo heridos; se le acusa de intento de asesinato y enfrenta una fianza de US$10 millones.

Cómo es la casa de Rihanna en Beverly Hills

La intérprete de Umbrella tiene una importante cartera inmobiliario, entre las que se encuentra la propiedad en cuestión. La onerosa vivienda está ubicada en las montañas de Santa Mónica, con vista al Coldwater Canyon.

La propiedad de la cantante y empresaria se ubica en un codiciado callejón sin salida sobre las montañas de Beverly Hills. Rodeada de setos y portones que le brindan intimidad, se ingresa a ella a través de un camino de entrada cuesta arriba que desemboca en un garaje con capacidad para dos automóviles.

La mansión de Rihanna está ubicada en Beverly Hills y ella la compró a fines del año pasado por US$13,8 millones Dirt

A la elegante mansión se accede a través de un conjunto de escaleras curvas. La fachada de la casa es de estilo contemporáneo, pintada de blanco y con un techo de metal negro, el mismo color de las molduras. Los interiores, a la vez modernos y tradicionales, dan un guiño a lo que sería una vivienda de campo, con pisos de madera de roble blanco francés.

La casa está construida sobre las laderas de las montañas de Santa Mónica y tiene vista al Cañón Coldwater Dirt

La propiedad de Rihanna tiene unos 700 metros cuadrados cubiertos y unos 2000 metros cuadrados en total Dirt

El predio cuenta con 706 metros cuadrados cubiertos -2000 metros cuadrados en total-, posee cinco dormitorios y siete baños. Además, tiene un patio central, una terraza al aire libre, pileta, spa, gimnasio, una cabaña y un acogedor salón de reuniones con un reconfortante hogar a leña.

La mansión tiene un interior con estilo entre clásico y moderno, con ambientes que remiten a una casa de campo Dirt

La casa cuenta con cinco habitaciones y siete baños Dirt

También hay un área con bar y un salón con una biblioteca, con otro hogar y estanterías empotradas. Y una cocina gourmet, con revestimiento de mármol y equipada con dos islas, electrodomésticos de alta gama y una mesa de desayuno con asientos de cuero negro.

Rihanna compró la mansión de Coldwater Canyon a finales de 2020 por unos US$13.800.000.

La cocina es uno de los lugares más lujosos de la casa Dirt

Un dato clave es que fue construida originalmente en la década del 30 y fue durante mucho tiempo propiedad de la novelista Mary Sheldon, hija de Sidney Sheldon. Ella vendió la casa al empresario e inversionista Daniel Starr que la demolió y reconstruyó por completo mucho antes de que Rihanna ingresara en el mercado inmobiliario.