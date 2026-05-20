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En fotos: de Graciela Alfano a Valeria Mazza, los famosos en la función para invitados de Secreto en la montaña

Este martes, la sala del Multiteatro se llenó de celebridades que disfrutaron de la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, con dirección de Javier Daulte

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En fotos: de Graciela Alfano a Valeria Mazza, los famosos no quisieron perderse Secreto en la montaña
En fotos: de Graciela Alfano a Valeria Mazza, los famosos no quisieron perderse Secreto en la montaña
Con la sensualidad de siempre, Graciela Alfano fue una de las celebridades que disfrutó este martes de la función especial de Secreto en la montaña, la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña
Con la sensualidad de siempre, Graciela Alfano fue una de las celebridades que disfrutó este martes de la función especial de Secreto en la montaña, la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín VicuñaGerardo Viercovich - LA NACION
La obra cuenta con la dirección de Javier Daulte y con producción a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar. Allí, Lamothe y Vicuña son los encargados de darle vida a la historia de amor escrita por la norteamericana Annie Proulx y llevada a la pantalla grande por Ang Lee en 2005
La obra cuenta con la dirección de Javier Daulte y con producción a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar. Allí, Lamothe y Vicuña son los encargados de darle vida a la historia de amor escrita por la norteamericana Annie Proulx y llevada a la pantalla grande por Ang Lee en 2005Gerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las invitadas especiales fue Débora Nishimoto. La actriz y novia de Lamothe ya había estado presente la noche del estreno, pero no quiso perderse otra función de su amado sobre el escenario
Otra de las invitadas especiales fue Débora Nishimoto. La actriz y novia de Lamothe ya había estado presente la noche del estreno, pero no quiso perderse otra función de su amado sobre el escenarioGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Peretti concurrió a la cita junto a su novia Andrea y su hija, Mora
Diego Peretti concurrió a la cita junto a su novia Andrea y su hija, MoraGerardo Viercovich - LA NACION
Valeria Mazza también fue de la partida, junto a su esposo, Alejandro Gravier
Valeria Mazza también fue de la partida, junto a su esposo, Alejandro GravierGerardo Viercovich - LA NACION
María Marull junto a su hermana Paula y su hija Rosa
María Marull junto a su hermana Paula y su hija RosaGerardo Viercovich - LA NACION
Salida de amigos: Eugenia Tobal y su marido, Francisco García Ibar, Manuela Pal y Carla Conte
Salida de amigos: Eugenia Tobal y su marido, Francisco García Ibar, Manuela Pal y Carla ConteGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Marita Ballesteros también posó muy sonriente para las cámaras antes de la función
La actriz Marita Ballesteros también posó muy sonriente para las cámaras antes de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Paloma Cepeda y Laura Grandinetti disfrutaron de una salida teatral de amigas
Paloma Cepeda y Laura Grandinetti disfrutaron de una salida teatral de amigasGerardo Viercovich - LA NACION
Mercedes Scápola fue otra de las celebridades que formó parte del selecto grupo de invitados
Mercedes Scápola fue otra de las celebridades que formó parte del selecto grupo de invitadosGerardo Viercovich - LA NACION
Micaela Vázquez, a pura sonrisa, con un mono negro y un trench de cuero ecológico en tono habano
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Flamante pareja: Tomás Rottemberg y Natalie Pérez convirtieron la invitación en una salida romántica
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El actor Iván Espeche junto a su pareja, la artista visual Jacqueline Parisier
El actor Iván Espeche junto a su pareja, la artista visual Jacqueline ParisierGerardo Viercovich - LA NACION
Tras su indignación con la entrega de los Martín Fierro, Marcela Baños se distendió en el Multiteatro
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Gabo Usandivaras junto a su amiga, la bailarina y coreógrafa Georgina Tirotta
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Sofi Morandi junto a su compañera en Hairspray Andrea Lovera
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Malena Guinzburg, a pura sonrisa, junto a su novio Adrián
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El actor y director Joaquín Berthold
El actor y director Joaquín Berthold Gerardo Viercovich - LA NACION
Maida Andrenacci junto a su pareja, el actor y director Héctor Díaz
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Dan Breitman, otro de los famosos invitados
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Los actores Nico García y Bárbara Lombardo, muy acaramelados antes de la función
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Gustavo Bassani, otra de las celebridades que se abrigó bien para disfrutar la invitación sin contratiempos
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De negro: Patricia Echegoyen junto a su esposo, Rodrigo Prado del Río
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La actriz Ingrid Pelicori, muy entusiasmada con la propuesta, que promete convertirse en unos de los éxitos de la calle Corrientes
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Agustín Sullivan también asistió a la función para invitados de Secreto en la montaña
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