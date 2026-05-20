En fotos: de Graciela Alfano a Valeria Mazza, los famosos en la función para invitados de Secreto en la montaña
Este martes, la sala del Multiteatro se llenó de celebridades que disfrutaron de la obra protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, con dirección de Javier Daulte
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LA NACION
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