En fotos: de Graciela Alfano a Valeria Mazza, los famosos en la función para invitados de Secreto en la montaña

La obra cuenta con la dirección de Javier Daulte y con producción a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar. Allí, Lamothe y Vicuña son los encargados de darle vida a la historia de amor escrita por la norteamericana Annie Proulx y llevada a la pantalla grande por Ang Lee en 2005

Gerardo Viercovich - LA NACION