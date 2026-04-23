La salud de Susana Giménez: cómo serán los próximos días de la diva, entre estudios médicos y una distinción muy especial

Susana Giménez mantiene una agenda muy ocupada por estos días, con eventos y citas diversas. Por un lado, tal como señalaron las noticias referidas a su salud, deberá visitar a su traumatólogo personal, el doctor Alejandro Druetto, quien la trata por una molestia en la espalda que la aqueja desde hace bastante tiempo.

Según pudo saber LA NACION, la conductora de 82 años se realizará un estudio que permitirá al profesional tener un panorama más claro y un diagnóstico más certero sobre el estado de la hernia de disco que le provoca fuertes molestias. “Tiene que hacerse estudios para ver cómo sigue la hernia. Por el momento, es solo de rutina”, sostuvo una persona que pertenece al círculo más íntimo de la diva.

“Tiene molestias –agregó-. En principio, la situación no es operable, pero hay que ver la evolución”, continuó, al tiempo que indicó que en España le realizaron sesiones de fisioterapia. En enero y febrero pasado, la diva se instaló en Madrid para tratar sus molestias lumbares con un especialista. A su regreso, se la vio muy bien. Es por eso que ahora deberá controlar la evolución de la lesión. “Los estudios arrojarán resultados, y ahí se sabrá cómo seguir”, indicó una de las personas que más conoce a la diva.

Susana Giménez recibió los 82 en Madrid; durante su estadía en España, aprovechó para realizarse un novedoso tratamiento para aliviar las molestias que le provoca una hernia de disco (Fuente: Instagram/@ancho.madrid)

“Tendría que quedarse quieta y no lo hace. Tendría que cuidarse más, pero no puede con su genio”, consideró una fuente cercana a la diva, que ya confirmó su presencia este domingo en la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda 2026. El evento, que será transmitido en vivo por Telefe, contará con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, y tendrá un reconocimiento especial para Giménez por su labor como difusora de la moda local e internacional.

Según pudo saber LA NACION, Susana ultima los detalles de su look junto a su equipo de estilismo a cargo del vestuario, maquillaje y peinado. Luego de disfrutar del evento de moda, se enfocará en la cuestión médica para poder determinar el tratamiento a seguir para mitigar el dolor.

Susana Giménez planea disfrutar de unos días en Miami y ver algunos de los partidos de la Selección argentina en el Mundial Prime Video Argentina

Por otro lado, siempre y cuando estén dadas las condiciones físicas y su equipo médico se lo permita, Susana planea asistir al Mundial que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá. Como lo hace desde hace años, la diva alentará a la Selección argentina y aprovechará la oportunidad para pasar unos días en su casa de Miami, una de sus ciudades preferidas.

Si bien en un principio se especuló con que el viaje iba a incluir asuntos laborales vinculados al contrato de la conductora con Telefe, lo cierto es que Susana hará su “trip deportivo” a título personal, acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel.