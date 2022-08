La furia de Pepito Cibrian contra quienes buscan desprestigiarlo y contó por qué decidió perdonar a Nahuel Lodi, su pareja

Desde un hotel de Córdoba, donde se encuentra ensayando Dorothy, un musical que se estrenará en octubre con actores de esa provincia, Pepe Cibrián Campoy se despachó contra quienes -aseguró- llevan adelante una “campaña en su contra”. Según el creador teatral y productor, hay un ensañamiento con él que llevó a algunos periodistas a acusar a personas muy allegadas a él de robarle, a asegurar que dejó a su tía en la calle y a acusarlo de “presuntas conductas sexuales” por demás reprochables. Además, habló de la fragilidad de su salud, de su acercamiento a Nahuel Lodi, su flamante esposo, y de su poco interés, por el momento, de volver a hablar con Georgina Barbarossa.

La histórica figura del espectáculo local mantuvo una charla en vivo con Florencia de la V y el resto del panel de Intrusos en el Espectáculo, y si bien se mostró dispuesto a hablar de todo y a responder las preguntas de los periodistas, primero habló de las repercusiones de su descargo público y de la “casa de brujas” que siente que está viviendo en este momento. Luego pidió un tiempo para defender a sus seres queridos.

“ Alguien, alguno de los medios, hizo una supuesta denuncia de quiénes podrían haber sido cuando se dijo que me habían robado, y yo quiero aclarar porque es muy importante, porque ellos no forman parte de esto ”, arrancó, y destacó que si él no defiende a sus allegados la gente escucha lo que dicen en la televisión y lo cree. “Yo quiero aclarar de Roxana Slipsky. Ella hace años que está en mi casa; he visto crecer a sus hijos. Es un ser mágico. Ella maneja mi casa”, compartió. Luego, se enojó porque pusieron en duda su nombre, avaló su “amor profundo y honestidad” e incluyó en la defensa a Leonardo Silva, su jardinero durante muchos años y alguien que hoy lo acompaña en las giras en la parte técnica, y a Lautaro Calzona.

De inmediato, Cibrián aseguró que de Nahuel Lodi, su esposo, también se dijeron muchas “idioteces”. “En definitiva, lo de Nahuel es un problema entre él y yo”, explicó, y aseguró que fue una “realmente una tontería”, que se enojó pero de pronto se dio cuenta que lo ama, que se tuvo que enfrentar a los miedos lógicos de las edades y que si bien es una tontería lo que hizo, él va a hacer lo que quiere en el plano sentimental.

Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi Gerardo Viercovich

Golpe a la salud

Luego de aseverar que “el cuerpo habla” y recordar que ya tuvo dos veces cáncer -”No lo voy a contar en televisión pero tengo clarísimo los motivos”, explicó-, el productor contó que se desmaya en los ensayos, que no tiene fuerza, que se olvida de las cosas y compartió su miedo de tener un problema de salud grave. Además, sumó la mala situación del país, la pobreza de la gente y la incertidumbre a su angustia.

Luego de enumerar sus problemas de salud, de recordar su separación de Santiago Zenobi y de asegurar que en Nahuel encontró “la alegría”, se preguntó en relación al ensañamiento en su contra: “¿Será que le van tan bien a Drácula? No entiendo. Estoy llenado en todas partes, estoy ganando fortunas, pude pagar todas las deudas y ahorrar”, destacó.

Sin saber bien de dónde viene “la saña” para con su persona, el productor destacó: “Hubo gente que quería que desconfíe de mi gente”. Luego, aseguró que en un momento pensó que se trataba de algo armado para hacer “una cortina de humo” por el tenor de su figura y confirmó que irá a la justicia. “¿Pretenden que todo eso sea en vano? No. La gente no se puede creer las idioteces que se han dicho sobre mi persona” .

Bronca sin fin

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi junto a Georgina Barbarossa, antes del escándalo Instagram @pepecibrianc

Por último, Cibrián volvió a hacer referencia a su examiga Georgina Barbarossa. Luego de recordar que estuvo distanciado de Ángel Malher y de Cecilia Milone y que ahora están de nuevo juntos y a los abrazos, contó que no es rencoroso, que suele perdonar, que con Nahuel le pasó lo mismo, pero que en el caso de la actual conductora de Telefe le pasa algo muy curioso.