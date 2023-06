En la radio, Andrea Taboada rompió el silencio tras su salida de LAM: “Son tiempos difíciles para enfrentar estas situaciones”

escuchar

La noticia de la sorpresiva salida de Andrea Taboada de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América TV, revolucionó el mundo del espectáculo. Luego de que la panelista realizara un descargo en sus redes sociales, su silencio ante los medios desató una ola de especulaciones. Finalmente, este lunes a la mañana durante su participación en La mañana de CNN, el programa de Nacho Girón, la mujer rompió el silencio.

“ Estoy bien y triste también, pero estas cosas suceden, las vemos casi todos los días, lamentablemente. Son tiempos difíciles para enfrentar estas situaciones , porque está el tema de que a veces necesitamos muchos trabajos para llegar a fin de mes. Gracias a Dios yo los tengo, ahora voy a ver cómo resuelvo el tema de la falta de LAM”, dijo con tranquilidad. “ Además hay mucho cariño de por medio, son muchos años, estoy desde el día uno y eso se lo agradezco a Ángel y a la productora ”.

Taboada aseguró que no sabe si hoy participará del ciclo para despedirse, o si directamente no volverá al aire. “Hoy tengo una reunión en la productora, el viernes tuve otra.... Son recambios, son decisiones”, explicó sobre los motivos y reveló que el viernes hizo el programa sabiendo que se iba.

“Son muchos años de amistad, de trabajar con Ángel”, expresó con tristeza. “Yo no sabía que se iba Estefi Berardi, que decidió terminar su participación”, confesó.

También habló de su descargo en Instagram. “Yo escribí eso que escribí pero no lo hice con bronca ni intempestivamente”, aseguró. “ Siempre hay recambios, los hubo siempre. Nunca pensé que iba a pasar, pero sí tuve un par de reuniones como tuvimos todas, cuando surge algún inconveniente. Somos un equipo grande y a veces le es difícil a Ángel manejar tantas personalidades ”.

Andrea sumó luego: “ Estoy triste, no me voy a hacer la superada, esta soy yo. Estoy triste como puede estar cualquiera porque yo nací ahí y crecí con el programa ”, volvió a remarcar. “ Con Ángel todavía no pude hablar ”, expresó y agregó: “Es difícil porque también es un momento difícil del país, gracias a Dios tengo otros trabajos pero yo sumo porque el alquiler se va al doble, lo que nos pasa a todos los argentinos”.

Su descargo en Instagram

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, publicó Taboada en su cuenta de Instagram y siguió: “Obviamente le agradezco a todos mis compañeros. Los voy a extrañar siempre”.

A los pocos minutos, De Brito comunicó lo mismo, también a través de Instagram y contó que su intención era comunicar el recambio de otra manera. “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio se sumarán nuevas angelitas”, expresó en la red social y agregó sin comentar cuál fue el detonante para tomar esa decisión: “Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero paradójicamente se filtró”.

Durante los festejos por el Día del padre y en medio de los preparativos de un asado, Yanina Latorre se tomó unos minutos y le respondió a todos los usuarios de las redes sociales que la señalaron como la responsable de “dirigir e influenciar” para que las angelitas permanezcan o no dentro del programa. Fiel a su estilo, la panelista compartió un video en sus stories de Instagram y desmintió todo tipo de versiones.

“Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”, comenzó Yanina. “Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer. (...) Me empezaron a escribir (Marina) Calabró, Laura Ubfal, Lourdes (Sánchez), el país. Se armó un quilom***”, agregó Latorre.

Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale y Marixa Balli continuarían en sus lugares como “angelitas”, aunque no se sabe si se producirán más cambios de cara a la nueva temporada del programa de espectáculos.

LA NACION