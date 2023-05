El picante cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM: “Sos misógina y agresiva”

escuchar

La guerra parece no tener fin. Una vez más, Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron una feroz pelea en vivo en LAM (eltrece). En esta ocasión, el cruce surgió debido a las dos distintas versiones contrapuestas que revelaron acerca de la salud de Jorge Rial. El nivel de agresión requirió la intervención de Ángel de Brito, quien además pidió explicaciones a una de las “angelitas”, por sus fuertes declaraciones acerca del mal clima laboral en el programa.

Si de peleas al aire televisivo se habla, LAM podría ocupar el primer lugar de sitios donde ocurren, al brindar diversas informaciones y los protagonistas suelen visitar el piso del ciclo. Sin embargo, desde el 2022 existe una guerra interna entre las penalistas. Si bien Yanina Latorre y Estefi Berardi tienen periodos de tranquilidad, la mala relación entre ellas es algo que no se puede disimular, por lo que tienen frecuentes cruces. Generalmente, surgen al tener distintas versiones de un tema y terminan por sacarse trapitos al sol.

Estefi Berardi y Yanina Latorre suelen tener fuertes cruces en LAM (Captura video)

El viernes por la noche ocurrió lo propio, al momento que Yanina Latorre con un mensaje de Jorge Rial desmintió lo informado por su compañera, que indicó que el conductor volvería a la pantalla en junio, tras sufrir un infarto. Berardi insistió en que ella tenía razón. En ese momento comenzó un fuerte ida y vuelta.

“Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”, lanzó Latorre, lo que provocó la inmediata respuesta de su colega. “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”, aseguró Berardi, sin perder la compostura.

Yanina Latorre y Estefe Berardi se dijeron de todo al aire

Al escuchar esta acusación, fue Ángel de Brito quien recogió el guante y negó que alguien que haya participado del ciclo fuera despedida por perdido de alguna de las panelistas. Asimismo, le pidió a Estefi que revelara el nombre de aquellas personas que habrían denunciado eso. “Si me vas a meter a mí y al programa decime quién lo dijo porque es mentira”, exigió el conductor, visiblemente molesto. “Las que se fueron fue por voluntad propia o porque las echamos”, agregó.

“Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan, que te traten mal por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”, contestó Berardi. Nuevamente, el conductor negó lo expuesto por la joven y explicó que Nequi se fue por otros motivos al aire.

Ángel de Brito intervino en la pelea en vivo en LAM para pedir explicaciones (Captura video)

Por su parte, Yanina Latorre aseguró que tuvo problemas con algunas compañeras, pero con la mayoría no. Recordó que padeció compartir programa con Graciela Alfano y aseguró que durante el 2022 sintió lo mismo con Estefi Berardi. “Pero hace ocho años que estoy acá laburando muy bien”, cerró la panelista y se dio por finalizado el duro cruce. La tensión en el aire continuó durante el ciclo, y como suele suceder, las protagonistas no volvieron a dirigirse la palabra.

LA NACION