En la semana 37 de gestación, Mery del Cerro se prepara para parir en cuarentena

La modelo y actriz está en la semana 37 de embarazo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 21:18

Embarazada de 37 semanas, Mery del Cerro sabe que Cala puede nacer en cualquier momento. Se la ve serena y cuenta su fórmula: "Nos acompañamos mucho con Zaira (Nara) y Paula (Chaves) y hablamos por skype muy seguido", contó la modelo en Hay que ver , por elnueve.

"Estoy viviendo todo esto con tranquilidad y paz. Soy una persona muy controladora pero esto nos pasó por encima a todos. Estoy transitando la semana 37 y sé que puedo parir en cualquier momento. Además, tengo diabetes gestacional y mi obstetra ya me dijo que el embarazo no va a poder llegar a término, como sucedió con mi hija mayor, Mila, que nació en la semana 41 y medio. Me apoyo mucho en mi obstetra. Me informo y veo las noticias, pero me siento con mucha fe y tranquila. Esto es algo que tenía que pasar en el mundo, para aprender. Me toca transitarlo a punto de parir y confío en Dios. Todo va a estar bien".

Mery contó que se hace los controles necesarios, pero que junta varias cosas, si tiene que salir de su casa. "Los monitoreos son importantes. Ahora me tengo que hacer el último análisis de sangre. La última ecografía me la hice la semana pasada y fui con barbijo, y como es con turno, estaba sola. Estoy en todos los cuidados. Voy a dar a luz en la Suizo Argentina y sé que esa clínica está libre de coronavirus. También me di la vacuna antigripal".

Mery y su marido, Meme Bouquet, ya están organizados. "Mila se va a quedar con la chica que nos ayuda y vive en casa. Los abuelos saben que no van a poder conocer a Cala enseguida. Ahora lo más importante es cuidarnos a todos. Lo entendieron perfectamente. Cuidarnos es la única manera de poder salir de esto".

Denise Dumas, conductora de Hay que ver junto a José María Listorti, quiso saber si Mery pensó en parir en su casa. "Ante una urgencia estamos preparados para parir en casa, pero no es mi elección. La semana pasada, cuando todo esto se puso heavy, Meme habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. El médico dijo que no cree que lleguemos a esa situación. Meme se quiso cubrir, pero no creo que suceda. Trato de pensar que esto es un día a día, que va para largo. Pero estoy tranquila. La otra noche tuve contracciones y, por un momento, pensé que se venía, pero pasó".