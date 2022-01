Encontraron muerto a Morgan Stevens, actor de Melrose Place y Fama

El actor Morgan Stevens, conocido por su participación en las series Fama, Melrose Place y Walker Texas Ranger, fue encontrado muerto dentro de su casa. Tenía 70 años.

Vecinos del actor alertaron este miércoles a la policía que les llamaba la atención que hacía varios días que no lo veían cumpliendo con sus rutinas habituales. Al ingresar a su domicilio, los oficiales encontraron su cadáver tendido en el suelo de la cocina. El sitio TMZ informó que los efectivos no encontraron evidencias de que haya sido víctima de un crimen y que descartaron también la hipótesis de un posible suicidio. Por eso, mientras esperan los resultados de la autopsia, se especula con que su deceso se haya producido por causas naturales.

Su nombre completo era Calvin Morgan Stevens, y había nacido el 16 de octubre de 1951 en Knoxville, Tennessee. A diferencia de muchos de sus colegas, su vocación por la actuación no fue temprana ni le debe su recorrido dentro de la industria del entretenimiento a un oportuno cazador de talentos ni a un golpe de suerte. Su primera opción fue la publicidad, pero mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Tennessee tuvo la certeza de que no quería dedicarse toda su vida a los anuncios. Entonces, tomó un camino totalmente distinto: se unió a la Guardia Costera durante un año.

Morgan Stevens

Mientras su embarcación se encontraba amarrada cerca de la ciudad de Nueva York, aprovechó para de ver varias obras en Broadway y sintió que estar sobre un escenario era lo que realmente quería para su vida. Entonces, volvió a la universidad, pero esta vez para especializarse en artes teatrales.

Luego de graduarse, decidió instalarse en Los Ángeles a la espera de su gran oportunidad. Su preparación, su porte y su inconfundible melena rubia fueron determinantes para que, solo meses después, se alzara con su primer personaje en la televisión estadounidense, en la serie Peyton’s Place, de 1979.

Inmediatamente, consiguió otros papeles en programas de la época: One Day at a Time, Quincy M.E. y The Waltons, hasta que en 1982 fue convocado para hacerse cargo de uno de los roles protagónicos de Fama, la versión televisiva de la película que había causado furor dos años atrás.

Allí, personificaba al profesor David Reardon, un actor de poco más de 30 años recién llegado a la escuela de arte en la que transcurre la historia. Con el correr de los capítulos, se sabría que es de origen sureño y que había roto relaciones con su padre años atrás, cuando decidió dedicarse a la actuación y no hacerse cargo del negocio familiar. En el último capítulo de la serie en el que aparece, una de las alumnas, Hollie (Cynthia Gibb) le declara su amor.

Más allá de compartir el origen con aquel personaje, la historia familiar de Stevens era muy distinta. Su padre murió cuando él tenía apenas 9 años. Su madre quedó al cuidado de él y sus hermanos y se vio obligada a vender el hogar familiar para solventar la manutención. Por eso, sabiendo lo que aquella casa había significado para ella, cuando contó con suficiente dinero, la compró para devolvérsela.

El elenco de la primera temporada de Fama

En los años ochenta, era habitual ver el rostro de Stevens en algunos de los programas televisivos más exitosos: El crucero del amor, Lobo del aire, Magnum, Mac Gyver y La Reportera del crimen lo contaron como estrella invitada. También protagonizó, junto a una muy joven Sarah Jessica Parker, la serie A Year in the Life.

A finales de aquella década, un episodio policial lo obligó a tomar un descanso de las pantallas. Luego de un accidente vial, fue detenido y golpeado salvajemente por agentes de la policía de Los Ángeles. Cuando finalmente fue liberado, tenía el tabique roto, la mejilla fracturada y la mandíbula dislocada. La imagen de su rostro desfigurado por la violencia policial fue publicado por los principales medios estadounidenses.

Abocado a pedir justicia, el actor se retiró momentáneamente de la actuación, presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles y finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial en 1991.

Entonces, sí, volvió a su gran pasión. Tras varias participaciones, consiguió el papel del abogado Nick Diamond en la exitosa y eterna serie Melrose Place. Su último trabajo fue en 1999 en Walker, Texas Ranger.