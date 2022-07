Entre el dolor y la emoción, el elenco de Los Soprano despidió a Tony Sirico

Durante la tarde del viernes, trascendió la muerte de Tony Sirico, actor que ganó enorme popularidad gracias a su interpretación como Paulie Walnuts, uno de los personajes secundarios más carismáticos de Los Soprano. Y cuando se dio a conocer la triste noticia, muchos actores y actrices de esa recordada ficción compartieron sentidos mensajes en memoria de su compañero.

La actriz Lorraine Braco, que en Los Soprano compuso a la doctora Melfi, psicóloga del protagonista, publicó una foto de ambos, y escribió: “Adoro a Tony Sirico. Un tipo de fierro que siempre cuidó mis espaldas y que amó a mis hijos y a mis padres. Tengo infinidad de recuerdos con Tony, comenzado con Buenos muchachos hasta Los Soprano y más allá. Y Dios mío, cómo nos divertimos haciendo Bensonhurst Spelling Bee, todavía me estoy riendo. Espero que estés en el Cielo, divirtiendo a todos. Te amo, mi amigo… que descanses en paz”.

Otro de los mensajes lo publicó la actriz Jamie Lynn Singler, una de las caras más jóvenes de la ficción mafiosa, y cuyo personaje era el de Meadow, hija de Tony Soprano. Durante sus adolescencia, Singler compartió muchas escenas con Sirico, y por ese motivo escribió un mensaje muy especial, en el que celebró esos recuerdos: “Oh, Tony. Estoy con el corazón roto. Te amé tanto. Jamás fui capaz de entrar en una habitación en la que estuvieras vos, sin que me recibieras con un gran abrazo, bañándome en tu perfume, y dejando muy en claro que cualquier tipo que se me quisiera acercar, primero iba a tener que hablar con vos. Eras un actor tan fenomenal. Te robabas todas las escenas de las que participabas. Eras un tipo rudo, fuerte, pero sin embargo dulce y un artista real. Jamás habrá nadie como vos. Me siento tan afortunada de haberte conocido y haber sido querida por vos”.

Otro de los actores que compartió una gran cantidad de escenas con Sirico, fue Michael Imperioli. El actor que interpretaba a Chris Moltisanti tenía una relación muy especial con su colega, y ese vínculo también tuvo un correlato en las grabaciones de Los Soprano. De ese modo, ambos se convirtieron en grandes compañeros de filmación, y muy conmovido, el actor fue una de las voces que comunicó la noticia a través de Instagram: “Me duele informar que mi querido amigo, colega y cómplice de fechorías, el gran Tony Sirico, murió en el día de hoy. Nadie era como Tony, él era el más duro, el más leal y el más noble de todos los que conocí. Yo estuve a su lado durante muchas cosas, los buenos y los malos tiempos. Pero mayormente fueron buenos. Y nos reímos mucho. Tuvimos química como Christopher y Paulie, y me enorgullece decir que gran parte de mi mejor trabajo, y con el que más me divertí, fue junto a mi querido amigo, Tony. Lo extrañaré siempre. Es alguien realmente irremplazable. Le mando mi amor a su familia, a sus amigos, y a sus muchos fans. Él fue amado y jamás será olvidado. Hoy tengo el corazón roto”.

Esos mensajes, se sumaron a los de otros miembros de la familia Soprano, como Stevie Van Zandt, o Steve Schirripa. De esa forma, el actor que murió a los 79 años, es recordado con profundo amor por quienes tuvieron la posibilidad de compartir con él, las seis temporadas que integraron ese gran éxito que fue Los Soprano.