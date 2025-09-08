Entre lágrimas, Angelina Jolie habló de la enfermedad de su madre y brindó un sentido consejo: “Esa persona sigue viva”

Angelina Jolie abrió su corazón este domingo, en una aparición de prensa que tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF): la famosa actriz se emocionó hasta las lágrimas al hablar del cáncer de su mamá, recordó una charla que mantuvo con ella y compartió con todos los presentes una profunda reflexión.

La estrella de Hollywood se encuentra en el prestigioso evento en el marco del estreno mundial de Couture, su última película. En el film de Alicia Winocour, Jolie interpreta a Maxine Walker, una directora de cine estadounidense que viaja a Francia para participar de la Semana de la Moda de París al tiempo que, mientras convive con un doloroso divorcio, recibe un grave diagnóstico médico.

Durante su paso por la red carpet, la actriz y directora optó por un vestido trench en tono chocolate, que combinó con stilettos negros MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante una sesión de preguntas y respuestas, un espectador contó que había perdido a un amigo como consecuencia del cáncer y le preguntó al elenco cuál era su mensaje de “esperanza” para aquellos que todavía están de duelo. Jolie, quien perdió a su mamá, Marcheline Bertrand, en 2007, reaccionó de inmediato.

One of the most heartrending moments of #TIFF50: an emotional Angelina Jolie, supported by her colleagues and a rapturous audience, offers words of hope for people dealing with cancer. (She expresses condolences for the person who asked, who lost a loved one from the disease.) pic.twitter.com/x4Fatn4Ufl — Brandon Lewis @ TIFF50 (@blewis1103) September 7, 2025

“Lamento mucho tu pérdida”, le dijo. “Creo que diré algo que recuerdo que mi madre dijo cuando tenía cáncer. Una vez, habíamos cenado y la gente le preguntaba cómo se sentía. Ella dijo: ‘Lo único que me preguntan es sobre el cáncer’”, recordó, reflexiva, y continuó: “Diría que, si conocen a alguien que está pasando por algo así, pregúntenle también sobre todo lo demás en su vida. Es una persona completa y sigue viva”.

Angelina Jolie junto a su madre Grosby Group

También durante el día de ayer, pero en su paso por la alfombra roja, la protagonista de María hizo referencia a su experiencia personal con la enfermedad. “Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela a esta edad estaban en quimio”, dijo mientras caminaba junto a sus compañeros de elenco. “Todos tenemos cosas que nos preocupan o personas a las que queremos. Y eso nos hará ir más despacio y casi sentir que no podemos movernos, dar un paso, o aprovecharemos al máximo la vida antes de que se acabe”.

Un emotivo mensaje en redes

El 27 de enero de 2007 Marcheline Bertrand murió en Los Angeles a los 56 años a causa de un cáncer de mama y de ovario. En el 2023, el día que hubiera cumplido 73, su hija le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Mañana sería el 73 cumpleaños de mi madre. Falleció hace 15 años, después de una larga lucha contra el cáncer. En junio, cumpliré la edad en la que fue diagnosticada”, expresó la protagonista de Salt.

Una foto de Angelina Jolie junto a su madre Instagram: angelinajolie

Jolie expresó también las consecuencias de la enfermedad en ella: “Tuve cirugías preventivas para tratar de disminuir las posibilidades, pero sigo haciéndome controles”. Además, compartió una fotografía inédita de ambas, cuando Jolie aún era pequeña. E incluyó un homenaje hacia su madre: “Mi mamá amaba a [Jimi] Hendrix y siempre escuchaba sus letras de ‘Kiss the Sky’. [Esta canción] tomó un nuevo significado después de que ella falleció”.

“Envío mi amor a los que también perdieron seres queridos y fuerza a los que luchan en este mismo momento por su vida y la de sus seres queridos. Y, a otras mujeres, tómense el tiempo para cuidarse y hacerse mamografías y análisis de sangre o ecografías, especialmente si tienen antecedentes de familiares con cáncer”, cerró.

"Ámate a ti misma", mural de Alexsandro Palombo en el que retrató a Angelina Jolie mostrando los signos de una mastectomía en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Piazza San Babila, Milán, mayo de 2023 GETTY IMAGES

Marcheline Bertrand estuvo en pareja con el actor Jon Voight, con quien también tuvo a James Haven, hermano de la actriz. Bertrand tuvo su propia carrera en la industria del cine, en donde audicionó innumerables veces para roles en musicales de teatro como Chicago y películas, antes de dejar su profesión de lado para criar a sus dos hijos.

“Yo no sería absolutamente nada sin mi madre. Falleció hace muchos años, más o menos por esta época, así que siempre este momento del año me recuerda a ella”, aseguró Angelina en febrero de este año en el marco de una entrevista por su trabajo en María con los ojos llorosos. “Y ese sentimiento y esa sensibilidad que son muy difíciles para mí, hace que me conecte mejor con mi trabajo”, culminó.