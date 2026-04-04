JLo y Marc Anthony: la historia detrás de la casa de US$9 millones en Long Island donde vivieron con sus mellizos

Jennifer Lopez y Marc Anthony construyeron parte de su vida familiar en una mansión ubicada en Brookville, una de las zonas residenciales de Long Island, en el estado de Nueva York. La propiedad, vinculada a los años de matrimonio de los artistas, fue durante un tiempo su base en la costa este de Estados Unidos.

Cómo era la mansión de JLo y Marc Anthony en Long Island

La historia de esta casa comenzó antes de la boda. De acuerdo con The New York Times, Marc Anthony compró la residencia principal en 2000 por US$3,7 millones. Cuatro años más tarde, cuando la pareja se casó, el inmueble pasó a convertirse en uno de los centros de su vida cotidiana y también en un espacio de trabajo.

Con el paso del tiempo, la vivienda quedó asociada no solo a la carrera de ambos, sino también a la llegada de sus hijos Emme y Max, nacidos en 2008. Años después de la separación, el complejo volvió al mercado con un valor cercano a los US$9 millones.

La propiedad está asentada sobre un terreno cerrado de tres hectáreas en Brookville, dentro del North Shore de Long Island. La casa principal, de estilo georgiano y construida en 1941, tiene:

Cerca de 929 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

distribuidos en tres niveles. 10 dormitorios.

Ocho baños completos y otros cinco, pero más pequeños, destinados casi exclusivamente al aseo personal rápido.

Nueve chimeneas repartidas en distintos ambientes, entre ellos el salón principal y el área infantil.

Estudio de grabación profesional, pensado para la actividad musical de la pareja.

Sala de cine con 17 butacas.

Bar.

Zona de entretenimiento.

Biblioteca revestida en madera.

Comedor formal.

Cocina equipada para uso familiar y reuniones.

Dormitorio infantil, diseñado para los hijos de la pareja con camas tipo litera y elementos integrados para el uso diario.

En 2008, además, Marc Anthony compró una propiedad vecina por alrededor de US$2 millones. Esa segunda vivienda, de estilo colonial y unos 418 metros cuadrados, fue remodelada y pasó a ser conocida como la “Casa Blanca”, utilizada para invitados, ensayos y actividades complementarias.

Ubicada en la exclusiva zona de North Shore, la propiedad es un complejo cerrado de tres hectáreas dollylenz.com

Comodidades de la propiedad de Brookville

La suite principal funcionaba como un área independiente dentro de la residencia. Allí había un dormitorio con chimenea, vestidores y baño con bañera y ducha revestida en mármol. En el nivel superior se había instalado un sector de spa, salón de belleza y oficina.

En el exterior, el complejo incluía piscina, cancha de tenis y aro de básquet. También contaba con un espacio de estacionamiento para varios vehículos.

Marc Anthony adquirió la mansión principal, construida originalmente en 1941, en el año 2000 dollylenz.com

Cómo era la relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony

La relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony fue una de las más destacadas en el espectáculo. Según People, se conocieron en 1998 mientras él actuaba en el musical de Broadway The Capeman.

Un año después, trabajaron juntos en el éxito musical “No Me Ames”. Sin embargo, el cantante de salsa se casó con la Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres en 2000, mientras que JLo contrajo matrimonio en 2001 con el bailarín Cris Judd.

Tras varios años, JLo y Marc Anthony se reunieron en 2004 y se casaron en una ceremonia secreta apenas seis meses después. Durante su matrimonio, colaboraron en la película El cantante y realizaron giras de conciertos juntos.

En 2008, dieron la bienvenida a sus hijos Emme y Max, quienes se convirtieron en el centro de su relación. Para julio de 2011 anunciaron su separación. Fuentes cercanas le indicaron a People que la decisión se tomó después de “meses de discusiones constantes” y que era lo mejor para sus hijos.

Aunque se separaron en 2011, Marc solicitó el divorcio formalmente en 2012 y este se finalizó en junio de 2014.

Por qué la casa de JLo y Marc Anthony fue vendida

Después de la separación anunciada en 2011, la residencia dejó de cumplir la función que había tenido durante el matrimonio.

En una primera etapa, según ABC News, la casa fue ofrecida por US$12 millones. Más adelante, el valor se ajustó hasta quedar en US$9 millones.