Ernestina también se refirió al fin de su relación con el abogado Franco Aner

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 16:31

Invitada a Cortá por Lozano, Ernestina Pais no dejó tema por recorrer. Verborrágica como siempre, la flamante panelista de Intratables (América) se divirtió con Verónica Lozano recordando anécdotas, contando la relación que tiene con su hijo Benicio, quien ya cumplió 15 años, y dando una primicia: se separó de Franco Aner, un abogado de 28 años con quien llevaba tres años de relación.

"Hace un mes me separé y lo viví distinto a todas las separaciones, porque siempre supe que esto se iba a terminar. Franco es mucho más joven. Pero fue una linda relación, casi tres años, y de hecho seguimos hablando. Es una relación que nos hizo muy bien a los dos, es una persona súper inteligente, culto y hasta se bancó la gira de Menopausia -la obra de Muscari en la que actúa-. Imaginate, cinco viejas chotas y lo llevábamos al chico de lado a lado", bromeó sobre su ruptura aunque luego contó que, en realidad, el abogado quería ser padre y ella no compartía con él esos planes.

A lo que también hizo referencia Ernestina es a la situación que tuvo como protagonista a su hermana, Federica y a su sobrino, Dante Casermeiro, quien fue detenido en febrero acusado de haber protagonizado un hecho delictivo."Sobre el caso no voy a hablar porque está en curso. Se dijeron muchas cosas horribles y él fue apartado de la causa pero hasta que no haya un papel judficial que diga que esto se terminó, que pasa nada y hasta que Federica no hable primero ya que es su hijo, no voy a decir nada", dijo y recordó que el día de la detención, Mauro Szeta la llamó para preguntarle si su hijo estaba preso. "Yo estaba en Mar del Plata desde hacía un mes y medio, de temporada, y me llama preguntando por mi hijo, si lo habían detenido y no entendía nada. Ahí pudimos reconstruir que era mi sobrino", relató en diálogo con el periodista especializado en policiales, que es parte del envío.

"Hay muchas cosas que se dijeron y confío en que todo se va a aclarar. A mí todo esto me unió mucho con mi hermana y es lo único que me importa. Con Federica tenemos una relación de respeto, no somos amigas, tenemos una sana convivencia y la relación, la verdad, la sostenía mi mamá. Pero esto fue automáticamente ponernos espalda con espalda. Mi hermana es una persona con valores hermosos. Amo a mi sobrino, es una persona hermosa, los amo a los dos", dijo sobre el vínculo con su hermana y el joven de 19 años que fue excarcelado y llegará en libertad al juicio oral y público, previo pago de 150.000 pesos.

Ernestina contó también que, pese al dolor y el impacto de la noticia, poder reencontrarse y rearmar su familia le dio mucha felicidad: "Esto me unió a mi hermana como cuando éramos chicas y nos pasó lo que pasó con mi papá -el arquitecto José Miguel Pais fue secuestrado y desaparecido durante el primer año de la última dictadura militar-. Cuando suceden cosas como las que nos pasaron cuando éramos chicas uno se cría con ese agujero, ¿cómo no va a haber facturas en las familias cuando desaparecen a tu papá y vos tenés 4 años? Hoy hablo con mi hermana todos los días y eso me pone muy contenta, la tengo muy cerca".