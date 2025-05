Ernestina Pais habló sobre la internación de Martín Ortega: “Es la mejor decisión que puede tomar una familia”

En medio de un clima de preocupación por la delicada situación que atraviesa Martín Ortega, el hijo mayor de Evangelina Salazar y Palito Ortega, Ernestina Pais, quien es cercana a la familia, fue consultada acerca de la decisión de los familiares de ingresar al fotógrafo en una clínica de salud mental.

La periodista, que en 2024 también estuvo internada por problemas de adicciones, evitó entrar en detalles personales para preservar la intimidad de la familia, pero dejó en claro su mirada sobre una situación que conoce de cerca. “No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. Como a mí no me gustaba que hablaran de mí, no lo voy a hacer con él, pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor” , expresó en diálogo con el programa Desayuno Americano (América TV).

Pais aprovechó la oportunidad para poner en palabras lo complejo que puede ser para el entorno de la persona adicta dar el paso de internar a un ser querido. “Es una decisión que cuesta, porque uno cree ‘lo va a encerrar’, y en realidad lo mejor que le puede pasar a esa persona es que tomen esa decisión”, aseguró.

Evangelina Salazar y Martín Ortega, su hijo mayor

Desde su propia experiencia, Pais también reflexionó: “Yo siempre digo que preso estás antes, de la sustancia. Antes estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, estás trabajando para estar mejor, y eso siempre está bueno”.

Consultada por su último encuentro con Martín Ortega, la comunicadora rememoró un momento íntimo y familiar que es prueba del afecto que la une a los Ortega: “Fue en la casa de Palito en Tortugas, un asado riquísimo. Estábamos bien”, mencionó.

Sobre si Martín se había acercado a ella en busca de ayuda, respondió con discreción: “ Lo que haya hablado con él y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí ”.

Finalmente, la periodista volvió a insistir en que se han tomado las medidas correctas para procurar una mejor situación para el fotógrafo de 56 años. “Creo firmemente en lo que estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia y estoy segura de que Martín quiere estar bien ”, resaltó.

Cómo fue la internación del hijo mayor de Palito Ortega

La noticia de la internación psiquiátrica de Martín Ortega trascendió días atrás después de que el periodista Luis Bremer, panelista de Desayuno Americano (América TV), informara que el fotógrafo había sido trasladado contra su voluntad a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, en un procedimiento que incluyó una orden judicial y el acompañamiento de la familia.

El episodio habría ocurrido el martes pasado alrededor de las 17.45, cuando una ambulancia especializada en salud mental se presentó en el domicilio del hijo mayor de Palito Ortega, ubicado en el barrio porteño de Barrio Norte. El operativo se desarrolló con la participación de personal médico capacitado para este tipo de situaciones. Pocos minutos después, arribó también una ambulancia del SAME.

Qué se sabe de la internación de Martín Ortega

“ La internación fue compulsiva, lo que en términos legales implica una involuntarización, una medida excepcional que debe ser autorizada por un juez ”, explicó el periodista, quien también señaló que posee acceso al oficio judicial, aunque optó por no divulgar su contenido completo “por respeto al paciente y a la familia”.

Además, el comunicador mencionó que Julieta Ortega acompañó a su hermano en todo el proceso. Según relató, fue ella quien estuvo con él en la ambulancia camino a la clínica, y subrayó que los Ortega no han estado ausentes en este difícil trance. “ La familia viene acompañando hace mucho tiempo. Julieta iba todos los días a la casa de Martín. No es una familia que se desligó, todo lo contrario ”, destacó.

De perfil bajo y dedicado a la fotografía y al trabajo audiovisual, Martín Ortega colabora desde hace años con su hermano Sebastián en la productora Underground, donde se desempeña como asesor artístico. En una entrevista con LA NACION en 2019, explicaba sobre su trabajo: “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, reeditar. Me meto en todo: que no haya incoherencias en una escena, o detalles estéticos”.