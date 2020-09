"Es una falta de respeto": Sofi Morandi estalló contra la producción de Cantando 2020 Crédito: Instagram

Este miércoles debutó en el escenario de Cantando 2020 Luisa Albinoni y se llevó el puntaje más alto en lo que va de la ronda. Tanto los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, como algunos de los miembros del jurado resaltaron el hecho de que la actriz haya decidido aceptar el desafío de reemplazar a su amiga Carmen Barbieri con tan solo un día de ensayo, sin quejas, a pesar de su extensa trayectoria.

Aquel comentario, quizá, haya tenido también otros destinatarios: los demás concursantes. En diversos programas, durante estos días, se dio cuenta de que muchos se negaban a cantar de una semana para la otra y no veían con buenos ojos el hecho de tener que asistir al estudio todos las noches, convocados para cantar, hecho que finalmente no ocurría.

Después de Albinoni llegó el turno de Esmeralda Mitre quien, como sucede en cada una de sus participaciones, protagonizó una extensa previa. Mientras la participante se peleaba, una vez más, con Karina "La Princesita", porque no le gustó su devolución y la jurado la acusaba de faltarle el respeto, Sofía Morandi recogió el guante y estalló en su cuenta de Twitter. Ni siquiera su profunda amistad con Lourdes Sánchez, la esposa del productor de LaFlia Chato Prada, sirvió como atenuante para que la campeona del "Bailando por un sueño" expresara su enojo.

"Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así, pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo", escribió, en referencia al peligro que conlleva trasladarse y estar en el estudio en plena pandemia de coronavirus.

