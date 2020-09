Cantando 2020: con un solo ensayo, Luisa Albinoni hizo llorar a Nacha Guevara y se llevó el puntaje más alto

Este miércoles, Luisa Albinoni debutó en Cantando 2020. Junto a Mariano Zito, la actriz se presentó como reemplazo de Carmen Barbieri, que por problemas de salud debió abandonar, al menos momentáneamente, el concurso. "Charlo con ella todos los días. Carmen, sabés que te quiero, que sos mi gran amiga. Este último tiempo nos entrelazamos de una manera especial gracias a la cuarentena y a todo lo que estaba pasando. Espero estar a la altura de la gran artista que sos", contó.

Recién el domingo la producción le ofreció hacer el reemplazo y el lunes comenzó a ensayar, vía zoom. "Son 45 años de carrera. Me siento un dinosaurio", bromeó, antes de que los conductores la sorprendieran con un mensaje de Verónica, si hija. "La amo, es lo más lindo que tengo. Hoy estaba tan nerviosa que no quiso venir, pero ya la convencimos de que venga en la próxima. Me tiene cortita, me hace estudiar mucho la letra, pero la verdad es que yo también soy una madre hincha pelotas, es que soy grande, tengo 68 años. Es lo mejor que Dios me ha mandado, es una bendición. La amo", expresó al borde de las lágrimas.

Luego, Ángel De Brito intentó hacer un repaso sobre los hombres que pasaron por su vida, en especial sobre Carlos Saúl Menem, ante la inminente miniserie sobre la vida del expresidente. "No he sido tan importante en la vida de Carlitos", aseguró. Y entonces, Moria Casán tomó la palabra y recordó que ella sí tuvo una relación muy cercana -aunque no romántica- y que ella organizaba cenas en la Residencia de Olivos con él y personas del mundo del espectáculo.

"A él le gustaba mucho que le cantara folclore. Hablábamos mucho sobre política, pero discutíamos, porque en muchas cosas no estábamos de acuerdo. Es encantador", agregó Albinoni, antes de iniciar su performance.

Tras escucharlos interpretar una versión de "Amándote", de Jaime Ross, Nacha Guevara (10) indicó: "Primero, un beso grande a Carmen. Cuidate mucho, que te vas a poner bien. Qué lindo momento, ¿no?", indicó la jurado y rompió en llanto. "Me emociona que tuviste dos días de ensayo y que viniste sin pensarlo con 45 años de escenario. Cómo se nota una vida en el escenario... Me gustó lo que se creó, todo el mundo apoyándote y esperando que te vaya bien. Vas a tener tiempo de mejorar, nos has dado una lección esta noche. Gracias. Cuando uno sale al escenario, la que sale es la historia, y eso es lo que pasó. Un placer enorme".

Karina "La Princesita" (10) agregó: "Qué bueno poder ver artistas tan completas como vos, que hacen todo bien y que no se quejan. Acá hubo tan poco ensayo y fue tan lindo... Soy fanática de tu frase ["Me tienen las bolas llenas"]. Me encantó".

"Coincido con mis compañeras. Cuando se genera el clima de que algo salga bien, es imposible que no suceda, sobre todo con una artista de tu trayectoria. Me emociona que estés en esta pista, que cantes tan bien, que tengas ese swing que no se pierde, eso no se compra. Te felicito", sumó Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de ritmo libre.

Por último, Moria (8) indicó: "El motor de un artista debe ser la pasión. Quiero resaltar la actitud de Mariano, que es una figura de los musicales, muy premiado. Me encanta la actitud que tenés con tus compañeras, tanto con Carmen como con Fátima Florez y con Luisa. Te amoldás a ellas". Y continuó: "Hay un ángel y un carisma que nace con vos, y me pareció divino que te saludara tu hija. Es un gusto tenerlos en la pista. Desafinaron un poquito dos veces, pero Luisa estuviste genial, te moviste muy bien. Me encantó"

