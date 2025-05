Es hija de una legendaria pareja de actores, protagonizó un éxito de taquilla y ahora busca tomar vuelo propio

Sosie Bacon tiene 33 años y sus padres son Kevin Bacon y Kyra Sedgwick; decidió seguir el camino de la actuación y ya trabajó en aclamadas series y películas

Su padre fue un talentoso bailarín que se mudó a un pueblo donde estaba prohibida la música. Al mismo tiempo también fue un exoficial de la marina de los Estados Unidos y un policía que investigó un asesinato en Boston. Su madre fue agente del Departamento de Policía de Los Ángeles y manager de una estrella del fútbol americano. Si bien estas fueron situaciones de la ficción, en la vida real ella heredó su oficio y tras debutar en la pantalla grande a los 11 años, se dio el gusto de actuar junto a Kate Winslet, de participar de una de las series más aclamadas de Netflix y de protagonizar una exitosa película de terror. Con estas pistas, los cinéfilos quizás ya lograron advertir quiénes son sus padres: Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, quienes conforman una de las parejas más legendarias de Hollywood. Su hija, Sosie Bacon, heredó su pasión por el arte y hoy, a los 33 años, se posiciona como una de las caras nuevas de la industria.

Sosie hizo su debut en la película Loverboy (2005), protagonizada por su madre y dirigida por su padre, pero durante mucho tiempo consideró al arte solo como un hobby. Estudió en la Universidad durante dos años, pero advirtió que ese no era un lugar para ella. A los 19 años actuó en una obra en Nueva York y ahí se dio cuenta de que por ese oficio sí podría levantarse todas las mañanas. Siguió su instinto, manejó hasta Los Ángeles y comenzó a probar suerte en la meca del cine.

Sosie Bacon no tenía muy en claro su vocación hasta que a los 19 años se subió a un escenario y todo cambió desde entonces

Sus primeros trabajos fueron cortometrajes, pequeños papeles en series y participaciones en películas para televisión. En 2014 fue elegida como la embajadora de los premios Globo de Oro (“la Miss Golden Globe”), algo que llenó de orgullo a su familia. “Nunca imaginé la cantidad de prensa, presión, entrevistas y todo lo que le pedirían”, le reconoció a People el protagonista de Foostloose. “Lo manejó de maravilla. Era como si lo hubiera hecho toda la vida. Nos dejó atónitos . Pensábamos: ‘¡Guau! ¿Cómo sabe hacer esto?’”, sostuvo y expresó su deseo de que pronto su hija consiguiera trabajo. Rápidamente, eso se convertiría en una realidad.

Kyra Sedgwick y Kevin Bacon están juntos hace 37 años y tienen dos hijos, Trevor y Sosie

Un éxito en Netflix y un proyecto con Kate Winslet

Si bien en un primer momento varios de los proyectos de Sosie estuvieron vinculados a sus padres, en 2017 tomó vuelo propio y saltó a la fama con el personaje de Skye Miller en la serie de Netflix Por trece razones (13 Reasons Why). Al año siguiente, estrenó la serie Here and Now, creada por Alan Ball (Six Feet Under, True Blood) y protagonizada por Holly Hunter y Tim Robbins, y desde entonces su nombre empezó a resonar cada vez más. Filmó la película Nuestro último verano (The Last Summer) y apareció en la serie Narcos: México .

En 2017 Sosie apareció en la exitosa serie de Netflix 13 Reasons Why

Pero el “salto de calidad” lo dio en 2021 cuando formó parte del elenco de la miniserie de HBO Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet - ganadora del Emmy, Globo de Oro, el Critics’ Choice y el SAG por su personaje de la oficial de policía Mare Sheehan - y un elenco de renombre integrado por Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart y Evan Peters.

En 2021, Bacon trabajó en Mare of Easttown, serie de HBO protagonizada por Kate Winslet

¿Su primer protagónico? Un éxito de taquilla

Luego, la actriz encontró su nicho en el cine de terror . En 2022, protagonizó Sonríe (Smile), película que gira en torno a la Dra. Rose Cotter quien, tras experimentar una traumática situación con un paciente, comienza a vivir una serie de aterradores sucesos que la ponen frente a frente con los horrores del pasado y del presente. Las grabaciones le significaron mudarse a Nueva York a la casa de sus padres. “Estaba tan ocupada que los veía poco y ellos querían pasar un rato conmigo. Fueron superamables; me preparaban bagels a las dos de la mañana cuando llegaba a casa”, dijo en diálogo con Today. Incluso admitió que se sintió tan mal por no poder pasar tanto tiempo con ellos que al final de su estadía les dejó a su perro como un pedido de disculpas.

Sosie Bacon en la película de terror Sonríe (Smile)

La película de Parker Finn fue todo un éxito de taquilla: tuvo un costo de producción de U$S17 millones y una recaudación mundial de U$S 217.4 millones . Tras la buena recepción del film, Kyra Sedgwick reveló en diálogo con Variety que junto a su esposo estaban proyectando realizar una película de terror en la que también querían que actuara su hija.

Durante los últimos años, la joven Bacon protagonizó la serie de Prime Video de ocho episodios, El mundo como lo vemos (As We See It) y filmó el drama Hazard de Eddie Mensore.

Una herencia y una pasión compartida

Aunque desde pequeña vio tanto el glamour como el costado más hostil y despiadado de la industria, la intérprete de 33 años siguió el legado de sus padres, aunque ellos siempre se mantuvieron al margen de su decisión. “No creo que me animaran ni me desanimaran en ningún sentido”, afirmó en una entrevista con Harper’s Bazaar. De hecho, aseguró que el mejor consejo que le dieron fue confiar en sus propios instintos, palabras que salieron de boca de su madre.

Sosie y Kevin Bacon comparten no solo la pasión por la actuación, sino también por la música

Sin embargo, la propia Sedgwick supo vociferar su temor por el camino elegido de Sosie. “¿En qué estaba pensando? Ser actriz significa pasar largos periodos sin trabajo, y es muy doloroso verlo cuando se trata de tu hija”, reflexionó en diálogo con Variety. No obstante, admitió que su hija “es la mejor actriz de la familia” y que “la cámara simplemente ve dentro de su alma”.

La familia Bacon al ritmo de Miley Cyrus

Por su parte, el protagonista de Río Místico (Mystic River) contó que siempre intentaron preservar a sus hijos y evitar exponerlos públicamente, sobre todo cuando eran pequeños. “Cuando se trataba de promocionar mi propia fama, llevar a mis hijos a estrenos, obligarlos a ver mis películas y mostrarles un artículo en el periódico... la verdad es que no lo hacíamos”, le dijo a People en abril de este año. “Lo evitábamos por completo (...) Sabíamos lo rara que era esta vida” , remarcó.

Sosie está en pareja con el actor Scoot McNairy, conocido por las películas Monstruos y Un completo desconocido

A diferencia de otros nepo babys — forma en la que se define a los hijos de celebridades que eligieron el mismo camino y se beneficiaron de su reconocimiento para potenciar sus carreras — Sosie no reniega de su apellido, sino que habla de sus padres públicamente, posa con ellos y comparte los divertidos videos que graban para las redes sociales. Al igual que Kevin, también canta y toca la guitarra y ya reversionaron juntos “I’ll most wanted” de Beyoncé, “Used To Be Young” de Miley Cyrus y “Atlantic City” de Bruce Springsteen, sesiones a las que también se sumaron su novio Scoot McNairy (Un completo desconocido, Monstruos: zona infectada), su hermano mayor, Trevor, que también es músico y compuso la banda sonora de la serie The Bondsman (Prime Video) y su madre.

Tanto Sosie como Trevor siguieron los pasos de sus padres; mientras ella se decidió por la actuación y el canto, él se convirtió en compositor