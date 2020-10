El cantante de Ráfaga cuestionó al exvocalista de la banda por sus declaraciones sobre su lucha con el alcoholismo Crédito: Instagram: @ary_rafaga

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 11:04

Ariel Puchetta estuvo invitado a Los Ángeles de la mañana después de su paso como invitado en el Cantando 2020, donde también una semana atrás estuvo Rodrigo Tapari junto a Gladys, "La Bomba Tucumana", y habló sobre su lucha contra el alcoholismo. El cantante tropical cuestionó al exvocalista de la banda: "Ensucia a Ráfaga".

Recordemos que Puchetta formó parte de la agrupación original desde 1994 hasta 2002, cuando decidió irse de la banda por un tiempo y durante catorce años lo reemplazó Tapari en la voz principal. Actualmente el cantante regresó al grupo y contó que a los integrantes de Ráfaga no les cayeron muy bien las declaraciones de su excompañero.

Tapari acompañó a Gladys y a su hijo, Tyago Griffo, en la gala de invitados del Cantando 2020 y allí recordó cuánto le costó reconocer que atravesaba una adicción al alcohol: "Yo estaba perdido, creía que podía subir a un escenario y hacer un show, pero no estaba bien. Ahora estoy feliz y estas lágrimas son de emoción porque siento que logré todo esto y junto a mi mujer pudimos salir adelante".

Ariel Pucheta cuestionó a Rodrigo Tapari por su confesión sobre el alcoholismo - Fuente: eltrece 02:37

Video

Ángel de Brito le preguntó a Puchetta qué sintió cuando escuchó el testimonio del exvocalista: "No hay pica con Rodrigo. Lo que sí, me molesta el relato del alcoholismo y todo eso. Siento que se ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia".

"Son cero adictos al alcohol y las drogas, hicimos una carrera extraordinaria durante tantos años y un poco me molesta", aclaró, y agregó: "Es su historia particular, eso es algo muy personal, y me molesta que no se aclare que los pibes son de familia y tienen hijos".

"Hay que aclarar un poco porque Ráfaga es una institución. Yo me fui y siguió funcionando, pero si vos tenés un problema, no incluyas al éxito de Ráfaga como parte de la causa", sentenció.