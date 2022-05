Ariel Puchetta le dijo adiós al pelo largo: “Después de 33 años decidí hacer un cambio”

El nombre Ráfaga evoca una larga lista, no solo de escenarios imaginarios, sino también de emociones. Esa canción que provoca que todos abandonen sus sillas para acudir en la pista de baile lo más rápido posible, reuniones con amigos en donde la música bien fuerte no falta, sesiones de karaoke en el auto que invitan a cantar a los gritos. Todo eso es Ráfaga. Pero, al mismo tiempo, es el grupo de hombres ataviados con trajes que se mueven rítmicamente encima del escenario y, más específicamente, es Ariel Puchetta con su larga cabellera y el micrófono en mano. O al menos, eso era hasta ahora, que el cantante se animó a un radical cambio de look.

El radical cambio de look de Ariel Puchetta

Ráfaga se consolidó a mediados de la década de los noventa pero, en realidad, existía hacía varios años con diferentes nombres. Nació de un grupo de amigos de barrio que unieron su pasión por la música y se animaron a seguir sus sueños. El conjunto de cumbia adoptó diversos títulos, se disolvieron, Puchetta se fue en búsqueda de una carrera como solista y, finalmente, se dieron cuenta que estaban destinados a permanecer juntos.

Ahora, no solamente suenan en cada boliche, bar, casamiento o fiesta que se digne de tal, sino que ya son considerados un clásico de la cultura nacional. Asociada a sus inolvidables temas -como “Agüita” o “Una ráfaga de amor”- está la imagen de Puchetta, con una siempre tupida barba y larga cabellera de rulos castaños que casi le rozaban la cintura. Ya sea atada, como solía usarla los días de mucho calor, o suelta, esa melena era uno de sus rasgos más destacados.

Por eso, con una simple foto que compartió en su perfil de Instagram logró desatar una lluvia de emociones encontradas tanto entre sus más apasionados fans como en sus colegas. La postal en cuestión es un medio plano suyo en donde, con una enorme sonrisa, luce un radical cambio de look. Después de más de treinta años de mantener el pelo siempre igual, se lo cortó.

Ariel Puchetta es el líder de Ráfaga archivo Ráfaga

Parado en el salón de la barbería a la que le confió sus tan amados mechones, Ariel lució orgulloso su nuevo estilo, bien corto a los costados y con un perfectamente peinado jopo en la parte de arriba. De más está decir que es muy moderno y que se adecúa con la estética que eligen hoy la mayoría de los hombres así como muchas mujeres.

“Después de 33 años con el pelo largo decidí hacer un cambio y para eso me puse en manos de mi amigo Peluquería Il Figaro”, escribió a modo de descripción. Y agregó: “Se imaginan que no tenía mucha idea de lo que me quería hacer pero ahí puso su magia. A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo. Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera se que era mi cabello largo pero bueno, ahora se tendrán que acostumbrar a verme así”. Finalmente, aseveró: “Yo estoy muy feliz”.

El radical cambio de look de Ariel Puchetta instagram @arypuchetta

La publicación superó los 7 mil ‘Me gusta’ y la sección de comentarios se llenó de mensajes tanto de sorpresa como de felicitaciones por su valentía. “Espectacular look amigo”; “Qué difícil elección, pero te queda hermoso”; “Te queda bomba” y “Ahora no vas a gastar más en crema enjuague”, fueron solo algunas de las palabras que le dedicaron sus seguidores. Enamorado de su nueva apariencia, Puchetta empapeló sus historias con diversos videos que muestran el antes y el después de someterse las tijeras.