Rodrigo Tapari, el creador de "Una cerveza", a corazón abierto en Cantando 2020 Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 01:45

Aunque su explosión a nivel masivo fue con la canción "Una cerveza" de la que fue autor e intérprete en su etapa al frente de Ráfaga, Rodrigo Tapari es un nombre de peso en el ambiente de la música popular.

Su llegada al Cantando 2020 se produjo gracias al ritmo en trío propuesto por Gladys, La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo, amigo del músico. El terceto salió de su zona de confort con una excelente versión de "Dígale", de David Bisbal, lo que les valió entre jurado y BAR una valoración casi perfecta: 32 puntos.

Sin embargo, en la noche del lunes la emoción pasó por otro lado. A medida que iban pasando los elogiosos comentarios hacia su trabajo, Rodrigo comenzó a llorar. Y a la hora de explicar por qué, dio un conmovedor mensaje de resiliencia: "Después de haber atravesado un grave problema con el alcohol y muchas cosas más que son muy duras, Dios llegó a mi corazón en el momento justo. Además está mi mujer, que también es mi representante, una guerrera, mi pilar. Hace 21 años que estamos juntos, Dios ha logrado reconstruir nuestra familia después de tanto daño que uno comete como ser humano".

El silencio en el estudio y las miradas puestas en él llevaron a Rodrigo a continuar con su historia, "el alcohol te destruye. Yo estaba perdido, creía que podía subir a un escenario y hacer un show, pero no estaba bien. Pero ahora estoy feliz. Estas lágrimas son de emoción porque siento que logré todo esto porque luchamos con ella. Para Dios nada es imposible. Yo amo cantar, no me interesa estar acá por la popularidad, por la fama, ni por el dinero, ni por nada, sino por hacer lo que amo y por lo que he luchado durante tantos años".

La noche terminó con Rodrigo interpretando un tema de su primer álbum solista -Íntimo, que tuvo una nominación a los Premios Gardel-, aplausos y las palabras que le dedicó Oscar Mediavilla todavía resonando en el estudio: "La vida siempre te da una segunda oportunidad, amigo. A vos Dios te bendijo con ese talento que tenés para cantar. Si lo derrochás otra vez lo vas a perder. El objetivo es claro: alegrar a la gente. Vos tenés ese don, no lo remates porque sería una pena".