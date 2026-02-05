Escándalo con Fátima Florez en Mar del Plata: por las críticas, un boliche suspendió una presentación de la actriz

La polémica en torno a Fátima Florez tras su presentación en Mar del Plata junto al presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo luego de que la histórica discoteca Éxtasis anunciara la suspensión de un evento del que la actriz iba a formar parte para recibir una coronación simbólica. El conflicto se desató tras el repudio de un sector de la comunidad LGBTIQ+ que llevó al boliche a cancelar el acto.

El local comunicó la decisión a través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que explicó los motivos que llevaron a tomar la medida, tras varios días de debate interno y discusiones entre usuarios en las redes sociales.

“Éxtasis Disco es un espacio de diversidad, libertad y expresión que se construyó junto a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años. Esa historia y ese vínculo son el eje de todo lo que hacemos”, señalaron desde el establecimiento, subrayando la identidad histórica del lugar.

A continuación, el boliche confirmó la medida adoptada: “Queremos comunicar que el evento anunciado queda suspendido”, indicaron y aclararon las razones que la motivaron.

En el mismo texto, los responsables de la discoteca buscaron despegarse de cualquier alineamiento partidario. “Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político. Nunca fue ni será un espacio partidario. Es un lugar de encuentro, arte y expresión, donde cada persona puede ser quien es, sin etiquetas ni bajadas de línea”, expresaron, en respuesta a las críticas que vinculaban la invitación a Florez con cuestiones ideológicas.

Respecto a la convocatoria original, desde la organización explicaron que la elección de la comediante se basó únicamente en criterios profesionales. “La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo, dentro de una práctica que sostenemos hace décadas: recibir y destacar a artistas por su trabajo”, detallaron.

En esa línea, aclararon que “en ningún momento fue considerada ni presentada desde una lectura política, ni asociada a vínculos personales”, en referencia a los cuestionamientos surgidos por la cercanía de la humorista con el presidente de la Nación.

Sin embargo, Éxtasis reconoció el impacto negativo que el anuncio generó en parte de su público habitual y en el staff artístico. “Sabemos que esta situación generó malestar en parte de nuestra comunidad y, priorizando el cuidado del espacio y el vínculo con quienes nos acompañan desde siempre, y también la seguridad y el bienestar de la artista, decidimos suspender el evento”, aclararon.

Y concluyeron: “Éxtasis seguirá siendo un lugar abierto, plural y seguro, donde conviven distintas miradas, identidades y formas de expresarse, siempre desde el respeto”.

Según trascendió, fueron artistas estables del local, referentes de la comunidad y defensores de los derechos trans y travestis quienes se plantaron ante la dirección del boliche para expresar su desacuerdo por la intención de distinguir a Fátima Florez como Reina LGBTIQ+ en el emblemático boliche.

Éxtasis es un escenario con historia dentro de la comunidad y, año tras año, corona a figuras del espectáculo como íconos del colectivo, y por allí pasaron nombres como Moria Casán, Florencia Peña y Ricardo Fort.

En cuanto al vínculo actual entre Fátima Florez y Javier Milei, si bien se encuentran oficialmente separados, la reciente aparición del Presidente en el teatro junto a su ex alimentó las especulaciones sobre el estado de su relación.

Días después del episodio, Florez se refirió al reencuentro con el líder de La Libertad Avanza durante una entrevista televisiva y habló tanto del momento compartido en su show como del vínculo que mantiene con el mandatario. “Lo viví muy bien, muy fluido, muy orgánico; creo que se ve muy buena química arriba del escenario”, expresó y sumó: “Si fuéramos una dupla artística, seríamos un gol”.

Tras la comentada actuación conjunta con el Presidente, la artista celebró esta semana su cumpleaños en Mar del Plata con una cena íntima, en donde reunió a su círculo más cercano, entre ellos su hermana y su amigo y colega Marcelo Polino, así como a integrantes del elenco y del equipo de producción de Pampas Bravas.