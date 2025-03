“Está furiosa”: la reacción de Jennifer Lopez al ver las fotos de Ben Affleck y Jennifer Garner divirtiéndose juntos

La vida sentimental de Ben Affleck pareciera ser circular. El actor decidió en 2022 darse una nueva oportunidad junto a Jennifer Lopez, su amor de principio de siglo. Esta vez sí pasaron por el altar y festejaron a lo grande y por partida doble su unión, pero el matrimonio duró menos de lo que hubieran querido. Y ahora, el protagonista de Batman VS Superman: el origen de la justicia parece estar dispuesto a volver a apostar al amor junto a su primera esposa, Jennifer Garner .

Ben Affleck no descarta una reconciliación con Jennifer Garner, mientras disfrutan de salidas y muestras de cariño Grosby Group - x17/The Grosby Group

Mientras crecen los rumores de una posible reconciliación, ambos actores comparten salidas y gestos de complicidad que no esconden en público . Según informó una fuente a Page Six, el intérprete “definitivamente estaría dispuesto a darle otra oportunidad a Jen si alguna vez llega el momento adecuado”, reveló el informante, aunque reconoció que pensar en esa alternativa “no es realista en este momento de sus vidas”.

Los rumores surgieron luego de que Affleck y Garner, ambos de 52 años, se mostraran sin tapujos pasando mucho tiempo juntos. Esta situación sorprendió a sus millones de fanáticos y, según se informó este jueves, “enfureció” a Lopez. Una fuente cercana a la actriz y cantante oriunda del Bronx le dijo a Page Six que la estrella “no está contenta de ver constantemente fotos” de su ex junto a Garner .

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio de 2022 (Foto: Instagram @jlo)

Affleck y Garner, que estuvieron casados entre 2005 y 2015, han sido vistos recientemente, riéndose y charlando con complicidad mientras celebraban el cumpleaños de su hijo menor en un parque de paintball en Los Ángeles. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la que capta al actor abrazando a la madre de sus hijos cariñosamente por la cintura mientras ella apuntaba su pistola de paintball .

Para la diva, la creciente cercanía y las fotos que muestran a los actores de Daredevil y Elektra juntos y risueños fueron como “sal en la herida”, porque la intérprete de “On The Floor” y Affleck finalizaron su divorcio hace apenas unas semanas, el 20 de febrero. “Está furiosa. Esta situación la está volviendo completamente loca”, aseguró la fuente.

Affleck y Garner se divorciaron en buenos términos en 2018, y desde entonces han mantenido una relación muy cordial, con el foco puesto en la crianza conjunta de sus tres hijos de manera amistosa: Violet, de 19 años, Seraphina, de 16, y Samuel, de 12.

Ben Affleck y Jennifer Garner charlando en Santa Mónica x17/The Grosby Group

En noviembre, ambas estrellas disfrutaron juntos de la celebración del Día de Acción de Gracias. Mientras festejaban el regreso temporal de su hija mayor, Violet, quien cursa sus estudios universitarios, la familia entera se mostró unida ante la muerte de su querida mascota, Birdie, una golden retriever de nueve años cuya partida dejó un vacío profundo en el hogar de Garner.

Una fuente cercana a la familia indicó que Affleck y Garner han fortalecido su vínculo, especialmente tras el reciente divorcio del actor. “Se han venido apoyando el uno en el otro más que nunca”, aseguró la persona, agregando que la situación se intensificó con los incendios forestales de Los Ángeles que obligaron al artista a evacuar su casa en Pacific Palisades y refugiarse temporalmente en la residencia de Garner.

A pesar de los rumores, un allegado a la expareja señaló que Garner no comparte la misma visión que su ex y descarta de plano la posibilidad de revivir su romance. “ El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John [Miller, su novio desde 2018] y no está ni remotamente en sus planes volver con Ben . La relación es solamente de índole familiar”, afirmó.

