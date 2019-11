Estanislao Fernández hizo un tutorial para maquillarse como Lady Gaga

Estanislado Fernández, el hijo del presidente electo, publicó un tutorial para lucir como Lady Gaga Crédito: Captura de pantalla

19 de noviembre de 2019 • 11:04

Estanislao Fernández tiene una frecuente e intensa actividad en redes sociales. El joven de 24 años, utiliza a diario Twitter e Instagram, y, eventualmente, comparte con sus seguidores videos que sube a YouTube en los que comenta sobre temas que le interesan, como videojuegos, animé y música. Ahora, el hijo del presidente electo compartió un tutorial de 12 minutos en el que enseña a sus seguidores a maquillarse como la cantante Lady Gaga.

"A mi me preguntan mucho qué onda, si me gusta Lady Gaga", dice el hijo de Alberto Fernández al comienzo de su video. "Yo era muy, muy fan en la era de The fame y en The fame monster se me empezó a ir. En Born this way me perdió directamente", sostiene Fernández, para explicar un fanatismo con altibajos que osciló en distintos álbumes de la cantante. "Sé que es un himno para muches y el mensaje de aceptación me terminó quemando", sentencia. Por esa razón, el joven decidió emular su maquillaje para "amigarse" con esa etapa de la artista.

En un divertido video lleno de gags de Los Simpsons, Estanislao mostró como aplicarse base, delinearse los ojos y sombrearlos igual que Lady Gaga en su segundo álbum. Además, explicó como simular las prótesis que la cantante utiliza en aquella foto, y cómo pintarse la boca del mismo modo que la intérprete del hit " Poker face". Hacia el final, además, se muestra con una peluca parecida al cabello de la cantante y con su misma ropa.