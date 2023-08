“¿Esto es una actriz?”: los comentarios de Pepito Cibrián sobre Julieta Poggio que encendieron las redes y la aclaración aún más incendiaria

escuchar

En las últimas horas, un nuevo escándalo se desató en el mundo del espectáculo. Pepito Cibrián opinó sobre el protagónico de Julieta Poggio en Coqueluche y encendió la polémica. Tras compararla con las grandes actrices de la escena nacional, el productor y director teatral disparó: “¿Esto es una actriz?” .

Todo comenzó hace unos días cuando la ex Gran Hermano dio una entrevista y contestó un ping-pong de preguntas con una fuerte orientación sexual. Al verlo, Cibrián recurrió a sus redes para hacer un fuerte descargo bajo una sugerente placa: “Otro oro más, a lo no dorado” , escribió en letras blancas sobre un fondo negro. A continuación, expresó: “¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”.

Tras preguntarse irónica si ella era “la nueva Thelma Biral” y destacar el esfuerzo de miles de jóvenes que dejan la vida por su vocación, el director teatral apuntó contra las declaraciones de Poggio, a las que calificó de “terribles”. “Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? (…) Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, opinó mientras nombraba a importantes figuras de la escena nacional como Tita Merello, su madre Ana María Campoy y su padre José Cibrián y Alfredo Alcón, entre otros.

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, remató notablemente indignado.

Ante las repercusiones que generó su posteo, en donde la mayoría defendía a Julieta Poggio, Cibrián decidió salir a aclarar sus dichos. “Ayer escribí sobre una joven, Julieta Poggio, de la cual no tengo nada en contra de ella. Lo que sí me pareció que sus declaraciones fueron infantiles, inapropiadas”, comenzó el productor mientras volvía por la ruta manejando su vehículo. Respecto a quiénes le recordaban que él también le había dado oportunidad a cientos de jóvenes en sus obras de teatro, respondió: “Yo, claro que le he dado oportunidad a tantos jóvenes y también se la hubiera dado a ella, pero si le hubiera tomado pruebas como lo hizo Susana Giménez con mi padre y como he hecho yo con miles de jóvenes que no tenían experiencia. Tienen que entender que hay una humildad frente al trabajo, frente a los miles de jóvenes que se preparan, que si estudian y tienen una capacidad. Sentí necesaria mi opinión y espero no haberla dañado a ella, no era mi intención”.

Esta mañana, el director de Drácula volvió a hablar de lo sucedido en Socios del espectáculo y lejos de calmar las aguas redobló la apuesta. “Yo no tengo nada en contra de esa chica, no la conozco. No sé, a lo mejor es muy talentosa (…) El terrible problema es que el mérito que esta chica tiene hasta ahora es que salió de Gran Hermano. Yo no tengo nada en contra de ese programa pero ni siquiera es nuestro, viene de afuera. Gran Hermano no es éxito, es una cosa circunstancial”, lanzó mientras cuestionaba el oro que el reality se llevó en el Martín Fierro.

“Que a esta chica le pregunten sobre su debut sexual… ¿de verdad podemos hablar de eso? La chica no tiene oficio ni experiencia para contestar: ‘No, yo de eso no hablo’ y contesta. No se me ocurre que a Mirtha Legrand o a Meryl Streep le pregunten eso. Esto define a una actriz que, a lo mejor lo es y muy buena, pero si por ganar Gran Hermano esto implica que trabaje con grandes figuras y que la vida parezca tan fácil….”, agregó.

Respecto a la posibilidad que José María Muscari le dio de subirse a las tablas con Coqueluche, un clásico que llegará al Metropolitan el próximo 16 de agosto, indicó: “Thelma Biral se rompió el alma para hacer Coqueluche durante 10 años seguidos. Entonces, ¿cómo no me voy a indignar? Si yo vengo de luchar una vida entera, yo me he hecho en mi país. Entiendan que la lucha no es eso, el llegar no es eso. La lucha es Thelma Biral o mi madre, vengo de esa raza. Somos los últimos mohicanos. Pinti se murió, Antonio (Gasalla) está fatal, Nacha Guevara con 83 deja su vida sobre un escenario. ¿Me van a decir que esto es el teatro? No me jodan, esto es una cosa de hoy que ojalá pase”.

Por último, Cibrián opinó sobre el protagónico de Poggio a la par de una actriz de la talla de Betiana Blum: “No puede estar con Betiana Blum delante de todo. A ver si Meryl Streep está sentada detrás y la pendeja de moda adelante, no se les ocurriría”, concluyó irónico.

