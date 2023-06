L-Gante detenido: un video muestra cómo subió a su camioneta a quien lo denunció

escuchar

Tras la detención realizada ayer del músico Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, trascendió un video clave en la acusación que pesa sobre él por los delitos de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegítima de armas de fuego. Según Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, en la grabación de 3 minutos y medio “se capta el techo del BMW que todos conocemos de L-Gante”.

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de una propiedad de General Rodríguez, registradas el pasado 27 de mayo cerca de las 7.56, se ve cuando un hombre y una mujer cruzan una avenida y caminan hacia un patrullero, hablan y luego se retiran. Segundos después, los tres patrulleros en la zona se retiran de escena.

El video que complica la situación de L-Gante

Pasados pocos minutos de las 8, se observa que una camioneta blanca se sube a una vereda y se produce un movimiento de personas hasta que ingresan al vehículo dos individuos. En ese auto habría estado L-Gante y quien sube es el empleado municipal que luego lo denunciará por amenazas y privación de la libertad junto con su esposa.

“Estamos acostumbrados en General Rodríguez a este comportamiento. Ya es el cuarto expediente judicial que tiene L-Gante en la misma jurisdicción que es chiquita. Y el tipo de penalización del tipo de delito cometido es muy grave, va entre los 5 y 19 años, porque por encima de ese delito está el abuso sexual y el homicidio”, dijo hoy a LN+ Pablo Becerra, el abogado de uno de los denunciantes.

La investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez y del ayudante fiscal Ezequiel Freydier, comenzó el 27 del mes pasado tras una denuncia presentada por la víctima por hechos ocurridos ese día cerca de las 8 de la mañana, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Minutos antes de esa secuencia que se puede ver en el video, según pudieron reconstruir los investigadores a partir de las declaraciones de uno de los denunciantes, a la salida de un boliche de General Rodríguez se dio un “incidente” con integrantes de la agrupación de cumbia 420 llamada ″LaMaflia”.

Tras los incidentes, según la víctima, los agresores fueron hasta su casa –en el barrio Bicentenario, de Moreno– y no solo lo agredieron a él, sino también a su familia.

L-Gante detenido: un video muestra cómo subió a su camioneta a quien lo denunció

En medio de las agresiones, se hizo presente personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana de la Municipalidad de General Rodríguez, que separó e identificó a los dos grupos. Los tres móviles que se ven en el video corresponden a esa fuerza. Las dos personas que se acercan a uno de los patrulleros, serían los denunciantes. Tras unos minutos, cuando se van los patrulleros, es cuando llega el vehículo del artista.

De acuerdo a lo que trascendió de la denuncia de las víctimas, tras el enfrentamiento en el boliche, L-Gante habría ido hasta ese local bailable para ayudar a sus amigos, a quienes creyó detenidos, cuando solo se les pidieron los datos. No obstante, el músico habría subido a su vehículo a la pareja con el argumento de que si la Policía no liberaba a sus amigos, no dejaría libre a los denunciantes.

“En este contexto se hizo presente Valenzuela -L-Gante- y, mediante amenazas e intimidación con un arma de fuego, los obligó a él y a otra persona subirse a un auto. El músico los privó de la libertad con el objetivo de que hablaran para que no detuvieran a su ‘gente’ [en referencia a los integrantes de la cumbia 420]”, según explicó una fuente judicial a este medio.

Realizada la denuncia, los funcionarios judiciales tomaron declaraciones a las víctimas y a los testigos. Fue entonces que analizaron las diferentes filmaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de General Rodríguez, de grabaciones de videovigilancia privadas y de las cabinas de peaje para poder reconstruir lo sucedido. Una de esas imágenes es la que se difundió hoy e involucraría en la secuencia al músico.

El músico L-Gante

A esas medidas de prueba se sumó un estudio de activación de antenas de teléfonos celulares y se procuró la geolocalización de los aparatos móviles de los involucrados, material que en su conjunto acreditarían los delitos atribuidos al imputado, explicaron desde la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte.

“Se capta el techo del BMW que todos conocemos de L-Gante”

El abogado de las víctimas dijo a LN+ que L-Gante “es un chico impune, siempre se maneja de esta manera” y que su defendido decidió denunciarlo “porque vive enfrente y porque lo apuntó con un arma de fuego frente a su hija de 13 años, sino no hubiese denunciado, hay muchos vecinos que no lo hacen”.

Con respecto al video que trascendió en los medios, Becerra dijo: “En las imágenes se capta el techo del BMW que todos conocemos de L-Gante, motivo por el cual tiene pocas salidas [para argumentar su inocencia]”.

Becerra explicó que eso, sumado al resto de los videos, las declaraciones de los testigos, la geolocalización del GPS del auto y de los celulares “determinan la secuencia del hecho mafioso”.

Luego aseguró: “La secuencia es delictiva porque dentro del vehículo estaba la victima y su mujer. Subieron a uno en cada parte del habitáculo, es para que lo entiendan, es muy común de una banda que se dedica a esto, porque así no perdés el control del asiento. Entonces sentaron a uno adelante y al otro atrás, y siguieron cruzando con las armas de fuego”.

Además, dijo que el músico, de acuerdo con el testimonio de su representado, era quien manejaba y se encontraba con una persona más.

“Hicieron un llamado en medio del trasladado en el que los llevaban de un lado a otro de General Rodríguez y está identificada la llamada. Llama a una persona del entorno, que no es necesario identificar porque no es parte de esta cuestión criminal y le dice exacto ´prepará el campo que a este gil lo matamos´. Él tiene un campo en ruta 6 y ahí hace poco festejó su cumpleaños. Y esto ya escaló a un punto en el que la justicia le tiene que decir basta”, relató Becerra.

Tras dar unas vueltas y constatar que sus amigos no fueron detenidos, la pareja fue liberada en una estación de servicio.

El cantante, de 23 años, fue detenido en su casa del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Francisco Álvarez, Moreno. Pero por orden de la Justicia, también se realizaron otros tres allanamientos, entre ellos, en un campo que sería propiedad de L-Gante.

La fiscal Rodríguez y el ayudante fiscal Freydier pidieron la detención de Valenzuela el viernes pasado. La orden de detención fue firmada ayer por el juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro.

En declaraciones al canal TN, Alejandro Cipolla, abogado del músico, sostuvo que la detección es “exagerada”. “Me llegó la denuncia; entiendo que debería tramitarse en otro fuero. Es exagerada la detención, se atiene más a fines políticos. Elián me dijo que ocurrió un altercado con punteros políticos del barrio en un boliche”, afirmó el letrado.

