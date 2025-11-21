Ethan Hawke explicó por qué no habla de su divorcio de Uma Thurman: “Hice una promesa”

Ethan Hawke y Uma Thurman formaron una de las parejas más emblemáticas del Hollywood de los 90. Sin embargo, luego de ocho años juntos y dos hijos en común, en 2005 el matrimonio se rompió. Hoy, 20 años después de aquel comentado y mediático divorcio, el actor y director abrió su corazón y contó qué fue lo más difícil de esa separación.

“El ojo público es como gasolina, pero lo que hace que el divorcio sea difícil es igual para todos: los aspectos familiares, cómo ayudar a los niños a superarlo”, se sinceró Hawke en una extensa entrevista que le concedió al diario Los Angeles Times. Lejos de asegurar que la ruptura fue pacífica, la estrella de 55 años dejó entrever algunas cuestiones del divorcio con una frase contundente: “Envidio mucho a la gente que tiene rupturas amistosas”.

Hawke y Thurman se divorciaron en el año 2005; tienen dos hijos en comun: Maya y Levon GROSBY GROUP - LA NACION

Luego de dar algunas pocas pistas de lo sucedido, Hawke buscó terminar con el tema. “No puedo hablar realmente de esto porque les prometí a mis hijos muchas veces no hablar del divorcio en público”, se excusó.

Si bien no dio detalles de su situación personal, Hawke equiparó su fracaso al del resto de los mortales. “Una cosa que diré es que si tienes el privilegio de viajar por el mundo, te das cuenta de que en todas partes hombres y mujeres tienen una enorme dificultad para mantenerse casados”, observó.

Hawke y Thurman, junto a la pequeña Maya, quien actualmente es cantante y actriz y trabaja en Stranger Things GROSBY GROUP - LA NACION

De vuelta al plano personal, el actor de Grandes esperanzas recordó su temor al amor luego de su divorcio de Thurman, y cómo lo superó. “Cuando me separé, estaba empeñado en no tener más hijos y quería estar soltero el resto de mi vida. Pero luego conseguí una mejor amiga y me gustó besarla”, dijo en relación a Ryan Shawhughes, su actual mujer, con quien tuvo dos hijas más: Clementine, de 17 años, e Indiana, de 14.

El divorcio, un momento “humillante”

En septiembre, en una entrevista con la edición británica de GQ, Hawke reflexionó sobre la cobertura mediática de su ruptura con Thurman. El actor siempre intentó mantener su vida privada alejada de los medios, pero le resultó imposible cuando su relación con la actriz de Kill Bill llegó a su fin.

“Es humillante. Es humillante incluso cuando dicen cosas positivas”, expresó en relación a la constante persecución mediática que sufrió. Hawke y Thurman estuvieron casados entre 1998 y 2005 y tienen dos hijos en común, ambos actores: Maya, de 27 años -conocida por su trabajo en la serie Stranger Things-, y Levon, de 23.

Uma Thurman y Ethan Hawke en Gattaca

La pareja de intérpretes se conoció en el rodaje de Gattaca, en 1997 y, según contó el actor en esa entrevista, fue inevitable que saltara la chispa. “¿Alguna vez has jugado al juego la botella?”, le preguntó al entrevistador en referencia al ambiente que se respira en los rodajes. “Hay cierta intimidad en el trabajo que hacemos. Una intimidad imaginativa. Es muy estimulante. Se siente peligroso y emocionante. Aumenta la temperatura de tu vida. Puede ser como enamorarse en un campamento de verano. No tiene ninguna conexión con la cotidianidad de la vida real. Ese es el peligro”, resumió sobre su flechazo con Thurman.

En 2005, la actriz solicitó el divorcio después de que se rumoreara que Hawke estaba teniendo un romance con su niñera, Ryan Shawhughes. Él negó las acusaciones, pero lo cierto es que comenzó a salir con Shawhughes poco después de la separación. Aun así, Thurman no le guarda rencor. “No voy a criticar al padre de mis hijos”, advirtió en una entrevista con Parade en 2006. Y nunca lo ha hecho. Ella también tiene otra hija, Luna, de 13 años, fruto de su relación con el empresario Arpad Busson, que llegó a su fin en 2014.

Un coqueteo que se hizo viral

Hace unos años un video de Ethan Hawke coqueteando con Rihanna se volvió viral. En ese momento, el actor se había acercado a hablar con la cantante y su postura corporal sugería que estaba intentando generar algo más que una amistad con ella. El instante no solo le valió la burla de sus amigos sino también de su familia, en especial de su hija Maya.

En un nuevo video compartido por Variety, Hawke y su hija bromearon sobre el incidente que ocurrió durante un juego de las estrellas de la NBA, en 2015. Ethan estaba con su hijo Levon sentado junto a la estrella pop. Las cámaras que estaban presentes ese día captaron al nominado al Oscar conversando animadamente con Rihanna.

“Los paparazzi me agarraron coqueteando abiertamente con Rihanna”, dijo Ethan en el video, antes de que Maya aclare entre risas: “Intentándolo abiertamente”. “Sí, intentando levantármela. Eso ha sido una gran vergüenza para la familia”, respondió el actor, con tono humorístico. “Así que realmente estás tocando un nervio sensible”, agregó. “No, vos sos el orgullo de la familia”, le respondió su hija dulcemente, haciéndole saber que no le echa en cara su poco fluido intento de coqueteo.