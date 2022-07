Ethan Hawke, la extraña conexión entre su vida y Stranger Things y el orgullo por el trabajo de su hija Maya

Stranger Things se convirtió en el primer gran éxito de Netflix y catapultó a la fama a un puñado de actores niños y adolescentes. En la tercera temporada, se incorporó al elenco Maya Hawke con un personaje que fue ganando protagonismo capítulo tras capítulo. Y gracias a su simpatía, a su entrega y a su falta de miedo a hacer el ridículo, la actriz, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, terminó ganándose al público.

Su personaje, Robin Buckley, también ocupó un rol protagónico en la cuarta temporada, en la que además de revelar su orientación sexual, pudo ahondar en sus traumas infantiles y mostrar su costado más torpe. Millones de fanáticos en todo el mundo festejaron su actuación, pero uno en especial se deshizo en elogios hacia ella en una reciente entrevista.

“Maya es la sorpresa más grande que me ha pasado en mi vida”, le dijo Hawke a ET. Y agregó: “ Es maravilloso tener una hija adulta y verla convertirse en un ser humano al que realmente admiro. Es extremadamente divertido estar cerca de ella. Es apasionada, seria, divertida y juguetona. Además, me siento conectado con Stranger Things ”.

El actor de Antes del amanecer sorprendió con una revelación que, según él, lo une a la serie de Netflix y, además, es la comprobación de que su hija estaba destinada a personificar a Robin. “ Mucha gente no sabe esto, pero el ‘otro lado’ apareció por primera vez en Hawkins el 6 de noviembre de 1983, el día que celebraba mi cumpleaños número 13. Ese fue el año en que hice Los exploradores, mi primer trabajo como actor. Por eso, siento que de alguna manera esto estaba destinado a ser para Maya, como si hubiera sido un designio del destino ”, reveló.

El amor del actor por el programa creado por los hermanos Matt y Ross Duffer es inmenso y en gran parte, como le ocurre al resto de los mortales, tiene que ver con el talento de sus jóvenes protagonistas. “Me encanta el programa. Estoy muy orgulloso de ella, porque creo que hace un gran trabajo, pero estoy más feliz por ella porque está rodeada de otros jóvenes increíbles y talentosos. Esa fue mi experiencia en La sociedad de los poetas muertos: estar rodeado de otros jóvenes que amaban lo mismo que yo, contando una historia que afecta a tu generación”.

“ Stranger Things es una fuerza creativa definitoria para esta generación, así que estoy muy orgulloso de Maya y estoy muy feliz por ella, y sé que es solo el comienzo ”, agregó lleno de convicción.

Maya es la hija mayor del actor y su exesposa, Uma Thurman, madre también de su hijo Levon. Uma tiene una tercera hija, Luna, fruto de su relación con el especialista en finanzas, Arpad Busson, con quien formó pareja tras divorciarse en 2003.

Hawke, a su vez, volvió a pasar por el registro civil en 2008 con Ryan Shawhughes, quien se desempeñaba como niñera de Maya y Levon cuando sus padres aún vivían juntos. Con ella, que desde hace años se dedica a la actuación y adoptó Hawke como apellido, el actor tuvo a sus dos hijas menores, Clementine e Indiana.

La actriz de Stranger Things comenzó su carrera como modelo a los 13 años. Además de actuar, también demostró su talento para la música. Presentó su primer sencillo “To Love a Boy” en 2019 y un año más tarde dio a conocer su álbum debut, titulado Blush. Sus temas más escuchados son “Generous Heart” y “So Long”, los dos de su autoría. En cuanto a la actuación, fue la elegida por Bradley Cooper para su próximo trabajo como director, Maestro, y también compartirá elenco con su madre en el thriller The Kill Room, que se estrenará en algún momento de este año.